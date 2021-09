從「產品思維」看美國疫苗預約流程，台灣能學到什麼？

文:Shandy Tsai

相信大家都對COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情不陌生,要回到過往「正常」的生活,其中一個重要指標為群體免疫(Herd immunity),需要約70–90%人口具有免疫力。

施打疫苗是其中一個提升免疫力的方法,訓練免疫系統,讓其能夠識別病毒,並產生抗體。對於疫苗的不信任與恐懼會影響到疫苗覆蓋率,涉及全體人民的健康。

7月底回到美國,體驗了施打疫苗的流程,希望能透過產品設計、用戶體驗來檢視我們可以學習、效仿的地方,帶給讀者一些思考與靈感。

施打疫苗可以是一件很可怕的事:安全性、效率、副作用,錯誤資訊也會讓人們不願注射疫苗,英文稱作 “Vaccine Hesitancy”。

要達到群體免疫(Herd immunity),需要約70–90%人口具有免疫力。對於疫苗的不信任與恐懼會直接影響到疫苗覆蓋率,涉及全體人民的健康。

根據Statista的報告,我們可以看到美國成人施打疫苗意願,從2020年12月到2021年5月的變化 。儘管過了六個月,仍有將近22%的人不願意施打疫苗,或是保持靜觀其變的態度(註1)。

因此,設計者需要思考並瞭解我們在解決什麼「問題」?我們如何透過疫苗預約流程,推動並教育人們施打疫苗?

身為產品負責人,大家可以來想想有什麼指標是可以驗證產品的成功?除了以下兩個數據外,還有什麼其他量化指標?

1. 美國與台灣接種疫苗的最大差異:

在檢視預約疫苗流程中,必須要了解本質,才能以更客觀的角度剖析。美國和台灣最大的差異在於:是否能提供足夠的疫苗?

根據美國疾病管制暨預防中心(CDC)和臺灣衛生福利部疾病管制署的數據 (截至7/28) (台灣無官方現有疫苗數據,來源為新聞彙整) 我們可以粗估了解:

而疫苗的充足量會影響到以下層面,因而造成不同的用戶體驗

2. 分析流程(Process)

我將以下三個網站的預約系統走過一遍,截圖、並紀錄畫成流程圖,總結歸納出文章的內容。

當然,疫苗施打率是非常複雜的程序,我們將聚焦這篇文章的範圍,不會探討以下重要議題:

儘管兩國的基本條件不一樣,但我們仍能從架構上學習:

友善親切(Friendly)

(1)淺顯易懂的用語

普遍人對於醫學名詞並不熟悉,在CVS預約流程中,用簡單、以使用者為中心的標題讓用戶感到安心,並在底下用文字敘述細節,保持畫面簡潔聚焦。

(2)友善溫暖的插畫

在先前的文章:2018 網頁設計流行趨勢:插畫的力量 Web Design Trend: The Power of Illustrations,大力推廣插畫在產品設計中的重要性,讓用戶感受到友善及溫暖的人性。不論是可愛的小針頭、雙手捧著愛心,讓原本冷冰冰的文字、醫療資訊,多了那麼點關懷。對醫療平台創新、用戶體驗有興趣的讀者,強烈推薦去看看Zocdoc、Oscar Heath、One Medical、GoodRx。

簡易懶人(Easy)

UX經典書籍Don’t Make Me Think提到:

“Your objective should always be to eliminate instructions entirely by making everything self-explanatory, or as close to it as possible. When instructions are absolutely necessary, cut them back to a bare minimum.”

你的目的是去除所有的說明,讓系統盡可能的不言自明 (self-explanatory),當說明是必要的,把它精簡到最少。