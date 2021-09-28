2021/09/28,
健康

從「產品思維」看美國疫苗預約流程，台灣能學到什麼？

從「產品思維」看美國疫苗預約流程，台灣能學到什麼？
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

在醫療方面，美國數位化程度仍比台灣成熟，包括：線上可獲得的透明資訊、預約系統、醫療紀錄等。台灣有很棒的全民健保，想像如果我們能夠設計一套好的用戶體驗醫療系統，不僅讓病人、醫療單位、及政府能夠更清楚了解全民健康狀況，進而影響平均分配資源、建立更完善的制度。

文：Shandy Tsai

相信大家都對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情不陌生，要回到過往「正常」的生活，其中一個重要指標為群體免疫（Herd immunity），需要約70–90％人口具有免疫力。

施打疫苗是其中一個提升免疫力的方法，訓練免疫系統，讓其能夠識別病毒，並產生抗體。對於疫苗的不信任與恐懼會影響到疫苗覆蓋率，涉及全體人民的健康。

7月底回到美國，體驗了施打疫苗的流程，希望能透過產品設計、用戶體驗來檢視我們可以學習、效仿的地方，帶給讀者一些思考與靈感。

1_zW5Vbjdv1tGmEUnZIN1arA
PhotoCredit:Shandy Tsai
圖1：朋友在加州施打疫苗的現場情況。

問題定義（Problem Statement）

施打疫苗可以是一件很可怕的事：安全性、效率、副作用，錯誤資訊也會讓人們不願注射疫苗，英文稱作 “Vaccine Hesitancy”。

要達到群體免疫（Herd immunity），需要約70–90％人口具有免疫力。對於疫苗的不信任與恐懼會直接影響到疫苗覆蓋率，涉及全體人民的健康。

根據Statista的報告，我們可以看到美國成人施打疫苗意願，從2020年12月到2021年5月的變化 。儘管過了六個月，仍有將近22％的人不願意施打疫苗，或是保持靜觀其變的態度（註1）。

1_O91zsAucpmlWSzGW0f5mlw
PhotoCredit:Shandy Tsai
圖2:美國成人施打疫苗意願 (2020.12–2021.05)

因此，設計者需要思考並瞭解我們在解決什麼「問題」？我們如何透過疫苗預約流程，推動並教育人們施打疫苗？

關鍵指標（Key Metrics）

身為產品負責人，大家可以來想想有什麼指標是可以驗證產品的成功？除了以下兩個數據外，還有什麼其他量化指標？

  • 線上預約完成率（Scheduling Completion Rate ）
  • 使用者實際到現場接種疫苗完成率（Fully Vaccination Rate）
1_UNRCSt8EpZCVgNq72_TohA
PhotoCredit:Shandy Tsai
圖3:有什麼指標是可以驗證產品的成功？

背景介紹（Background）

1. 美國與台灣接種疫苗的最大差異：

在檢視預約疫苗流程中，必須要了解本質，才能以更客觀的角度剖析。美國台灣最大的差異在於：是否能提供足夠的疫苗？

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC臺灣衛生福利部疾病管制署的數據 (截至7/28) (台灣無官方現有疫苗數據來源為新聞彙整) 我們可以粗估了解：

  • 台灣現有疫苗量不足，為所需疫苗量的31.5%，約三分之ㄧ
  • 美國現有疫苗量充足，為所需疫苗量的40倍
1_JbnrxdNlrsp1MbII2yN7Mg
PhotoCredit:Shandy Tsai
圖4：台灣疫苗量 vs. 美國疫苗量

而疫苗的充足量會影響到以下層面，因而造成不同的用戶體驗

  • 是否能選擇疫苗種類
  • 是否能直接施打疫苗
  • 疫苗兩劑施打間隔時間
  • 是否有多個施打疫苗的地點
1_NLEub3Vgi38nhRoj3CZJbw
Photo Credit:Shandy Tsai
圖5：疫苗量會影響系統框架的限制

2. 分析流程（Process）

我將以下三個網站的預約系統走過一遍，截圖、並紀錄畫成流程圖，總結歸納出文章的內容。

  1. CVS Pharmacy：美國最大的複合式藥妝店連鎖企業，成立於1963年，CVS的普及度類似臺灣的屈臣氏，可以想像成「屈臣氏+7–11+藥局」，不只販售零食飲料、生活必需品、還有藥妝等
  2. Zocdoc：線上醫生預約平台，於2007年紐約創立，為患者能夠快速、方便地獲得醫療服務與幫助
  3. Vaccine.gov：由疾病管制中心、波士頓孩童醫院、vaccine finder共同組成，協助用戶尋找可以施打疫苗的地點
1_UGL_OFKL1KWzOMCbusAZEA
Photo Credit:Shandy Tsai
圖6：CVS Pharmacy、Zocdoc,、Vaccine.gov分析系統
1_RP0-WGSJp8dvEBgZw0yPyA@2x
Photo Credit:Shandy Tsai
圖7：UX流程圖

當然，疫苗施打率是非常複雜的程序，我們將聚焦這篇文章的範圍，不會探討以下重要議題：

  • 疫苗分配 –供應鏈管理 –公共政策及溝通管道 –設施採購 –人員訓練及管理 –資訊系統
  • 接種疫苗現場狀況
1_8ucwE5nqm6AP42b9tzCrrw
Photo Credit:Shandy Tsai
圖7：這篇文章並不包含以上議題

我們可以學習之處

儘管兩國的基本條件不一樣，但我們仍能從架構上學習：

  1. 友善親切（Friendly）：如何用淺顯易懂的語言、插圖讓流程更親切，讓使用者減少對接種疫苗的恐懼不安。
  2. 簡易懶人（Easy）：如何盡可能減少不必要的程序，降低使用者的負擔。
  3. 富有教育科學意義（Educational）：如何透過給予用戶「足夠」的資訊，教育用戶相關知識。
1_JbaLe7lc6c_4NpcnT1PCXw
Photo Credit:Shandy Tsai
圖8：從分類角度看優點
1_-6lWJQHUtINkvhECyQLszg
Photo Credit:Shandy Tsai
圖9：從流程角度看優點

友善親切（Friendly）

（1）淺顯易懂的用語

普遍人對於醫學名詞並不熟悉，在CVS預約流程中，用簡單、以使用者為中心的標題讓用戶感到安心，並在底下用文字敘述細節，保持畫面簡潔聚焦。

  • 告訴我們您的需求（Tell us what you need）
  • 迎接你的預約（Let’s prepare for your visit）
1_vLpjBfo_5DyOEVk8gQ3WsQ
Photo Credit:Shandy Tsai
圖10：淺顯易懂的用語讓用戶更輕易上手

（2）友善溫暖的插畫

在先前的文章：2018 網頁設計流行趨勢：插畫的力量 Web Design Trend: The Power of Illustrations，大力推廣插畫在產品設計中的重要性，讓用戶感受到友善及溫暖的人性。不論是可愛的小針頭、雙手捧著愛心，讓原本冷冰冰的文字、醫療資訊，多了那麼點關懷。對醫療平台創新、用戶體驗有興趣的讀者，強烈推薦去看看ZocdocOscar HeathOne MedicalGoodRx

1_gN1YlbKb8UcEnQ6OJhF-Mg
Photo Credit:Shandy Tsai
圖11：可愛的插畫帶給冷冰冰的文字一些溫度

簡易懶人（Easy）

UX經典書籍Don’t Make Me Think提到：

“Your objective should always be to eliminate instructions entirely by making everything self-explanatory, or as close to it as possible. When instructions are absolutely necessary, cut them back to a bare minimum.”

你的目的是去除所有的說明，讓系統盡可能的不言自明 （self-explanatory），當說明是必要的，把它精簡到最少。

（1）自動預約第二劑

裡面我認爲最直覺、最細心的就是這個小細節讓註冊第一劑的用戶「直接預約第二劑的時間」，並紀錄原本選擇的地點、預設距離疫苗規定的天數 （Pfizer21天；Moderna28天）。

不要小看這個小細節，不但讓用戶省去重新預約疫苗、時間、地點的流程，也可能間接影響用戶施打第二劑的比例。

1_76AdYTBsWjM2zdHWlBGf_w
Photo Credit:Shandy Tsai
圖12：“Don’t make me think” 別讓用戶思考，自動預約看似簡單卻非常周到

（2）提醒、提醒、再提醒

根據SolutionReach統計，病人缺席率為19% (primary care)，每個門診價值約為$150，一年下來一個醫生可能會損失近15萬美元的成本 （時間、人員、固定成本等），更別說屬於預防醫療的疫苗注射率。

在疫苗門診在以下媒介都有通知提醒：

  • 完成頁面（Confirmation Screen ）：確認時間及地點，加入行事曆。
  • 電子郵件（Email）：一併寄出第一劑和第二劑的時間地點，其他資訊包含：執行單位（Performers）、確認號碼（Confirmation number）、事前事後注意事項（On the day of your appointment after your vaccine）、說明副作用（ What to do if you feel sick or have COVID-19 symptoms）。
  • 簡訊（Text）：除了完成預約的當天確認門診，以及注射疫苗當天的提醒 （前一小時、半小時、15分鐘等)，記得帶身分證、健保卡及口罩。
  • 報到（Check-in）：確認會報到，提供後台及醫療人員提前做準備。
1_2um0RwMq2lk5xeAtxkClXQ
Photo Credit:Shandy Tsai
圖13：我個人是非常健忘的，擁有這些工具提醒預約時間，非常有效

Educational （富有教育意義的）

除了透過淺顯易懂的用詞和友善的視覺外，設計者適當提供足夠的資訊，教育用戶疫苗的意義及安全性，讓用戶感受到這是一個全面、用心、謹慎的流程，進而產生信任與安心感。

（1）提供疫苗資訊

在預約的過程中，不時可以注意到預約系統的謹慎，包含詢問用戶的身體狀況(是否對藥物過敏、懷孕等)，以及提供疫苗相關資訊：

1_nifmEX8L9YETJCB1kEObWA
Photo Credit:Shandy Tsai
圖14：當用戶真正了解疫苗的意義與效益，可以建立信任與安心感。

（2）數據搜集及資訊安全

用戶在過程中必須填許多個人資訊，包含生日、性別、種族，在表格下方，說明這些資訊是被疾病管制局規定必須提供的 。從商業、政府的角度去看，搜集人口統計數據 (demographic information)，有幫助產品的迭代、分析及優化。

1_dTo6psYUPpG2QpA0rPKC9A
Photo Credit:Shandy Tsai
圖15：小小的動作可以看到系統對於個人資訊安全的用心

（3）注射疫苗後研究

施打疫苗後，除了CVS藥局打來詢問身體狀況，也收到一封郵件關於疫苗研究的調查，主要研究COVID-19疫苗對人體的長期健康影響。可以看到美國研究機構不只注重短期疫苗注射率，也致力於了解藥物的長期影響。

從產品角度思考，施打疫苗率（註冊率、購買率）固然重要，但為了產品迭代計畫，持續搜集數據，了解更多的用戶context，可以幫助下一代疫苗更好。

1_FzDtHrg5vAy_p2H7P55wqw
Photo Credit:Shandy Tsai
圖16：持續搜集用戶數據，可以幫助下一代疫苗更好

省思與下一步

現場狀況（On-site experience）

以下照片是我去CVS藥局施打疫苗的現場，由於距離開始施打疫苗將近半年，相信每個階段的狀況都不同。目前注射的地點是用藍色幃幕包圍起來，十分簡單的擺設。

1_PVNZ1LG4UC1GgxIOiiAJ0w
Photo Credit:Shandy Tsai
圖17：CVS Pharmacy現場施打疫苗的狀況

現場流程 Onsite Process

  • 排隊
  • 確認預約時間
  • 坐在椅子上等待醫療人員到來
  • 醫療人員注射疫苗
  • 留在原地15分鐘，確定無異常的副作用
  • 醫護人員給予疫苗卡片

疫苗數位護照 Vaccine passport

今（2021）年8月3日紐約市公布從9/13開始規定人們若要從事室內活動：公共交通、餐廳用餐、運動賽事、藝術展覽等，必須提供疫苗施打證明 Proof Of Vaccination，為美國實施此政策的第一個城市。

由於紙本易於遺忘，數位化證明有其必要性及方便性。必須謹慎處理以下：

  • 真實性（Authentifications）：如何確保用戶的真實身份，避免偽造。
  • 用戶資訊隱私（Data Privacy）：由於包括用戶健康等隱私資料，如何確保用戶資料是安全、被保護的。
  • 數據追蹤（Data Tracking）：若真的有感染，我們是否能用數位護照追蹤來源，控管疾病範圍。
  • 復原（Retrieval）：若用戶遺失證明，如何復原。
1_KOpUGHR4pAj_PQt_7EEQvQ_(1)
Photo Credit:Shandy Tsai
圖18：數位化疫苗護照帶給人們方便性，個人資訊安全及真實性是非常重要的

結語

在醫療方面，美國數位化程度仍比台灣成熟，包括：線上可獲得的透明資訊、預約系統、醫療紀錄等。台灣有很棒的全民健保，想像如果我們能夠設計一套好的用戶體驗醫療系統，不僅讓病人、醫療單位、及政府能夠更清楚了解全民健康狀況，進而影響平均分配資源、建立更完善的制度。

我們能如何透過我們的專業，讓這社會越來越好？

邊寫這篇文章，邊構思如何設計疫苗分配系統（vaccine distribution system），這個software會回答以下問題，有興趣的朋友可以一起來brainstorm。

  • 疫苗接種率（vaccination rate） – 有哪些人打過疫苗？什麼疫苗？第幾劑？何時？
  • 致死率 vaccination death rate
  • 政府還存有多少疫苗（inventory）？狀態 （shipping, on-site, wastes, etc） – 每個縣市 – 每個施打疫苗的地點
  • 其他（others like） – 現場人員需要的支援、溝通 – 醫護人員手冊 （疫苗施打、教育訓練） – 宣傳文宣

註釋

  1. 其他施打疫苗意願數據：Jama network 75% to 79%BMC 75%。有興趣的讀者可以去看各國人民接種疫苗的意願

參考資料

  1. What to expect before and after getting a COVID-19 vaccine, an illustrated guide
  2. See How Vaccinations Are Going in Your County and State
  3. The Health 202: The U.S. bought enough coronavirus vaccines for three times its adult population
  4. 大象如何轉身 2 — 芒刺在背的CVS，乾脆為自己買了保險（公司）
  5. How big of a vaccine surplus will the US have？
  6. Critical Updates on COVID-19

本文經Shandy Tsai授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。