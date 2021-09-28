從「產品思維」看美國疫苗預約流程，台灣能學到什麼？

文：Shandy Tsai

相信大家都對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情不陌生，要回到過往「正常」的生活，其中一個重要指標為群體免疫（Herd immunity），需要約70–90％人口具有免疫力。

施打疫苗是其中一個提升免疫力的方法，訓練免疫系統，讓其能夠識別病毒，並產生抗體。對於疫苗的不信任與恐懼會影響到疫苗覆蓋率，涉及全體人民的健康。

7月底回到美國，體驗了施打疫苗的流程，希望能透過產品設計、用戶體驗來檢視我們可以學習、效仿的地方，帶給讀者一些思考與靈感。

PhotoCredit:Shandy Tsai 圖1：朋友在加州施打疫苗的現場情況。

問題定義（Problem Statement）

施打疫苗可以是一件很可怕的事：安全性、效率、副作用，錯誤資訊也會讓人們不願注射疫苗，英文稱作 “Vaccine Hesitancy”。

要達到群體免疫（Herd immunity），需要約70–90％人口具有免疫力。對於疫苗的不信任與恐懼會直接影響到疫苗覆蓋率，涉及全體人民的健康。

根據Statista的報告，我們可以看到美國成人施打疫苗意願，從2020年12月到2021年5月的變化 。儘管過了六個月，仍有將近22％的人不願意施打疫苗，或是保持靜觀其變的態度（註1）。

PhotoCredit:Shandy Tsai 圖2:美國成人施打疫苗意願 (2020.12–2021.05)

因此，設計者需要思考並瞭解我們在解決什麼「問題」？我們如何透過疫苗預約流程，推動並教育人們施打疫苗？

關鍵指標（Key Metrics）

身為產品負責人，大家可以來想想有什麼指標是可以驗證產品的成功？除了以下兩個數據外，還有什麼其他量化指標？

線上預約完成率（Scheduling Completion Rate ）

使用者實際到現場接種疫苗完成率（Fully Vaccination Rate）

PhotoCredit:Shandy Tsai 圖3:有什麼指標是可以驗證產品的成功？

背景介紹（Background）

1. 美國與台灣接種疫苗的最大差異：

在檢視預約疫苗流程中，必須要了解本質，才能以更客觀的角度剖析。美國和台灣最大的差異在於：是否能提供足夠的疫苗？

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）和臺灣衛生福利部疾病管制署的數據 (截至7/28) (台灣無官方現有疫苗數據，來源為新聞彙整) 我們可以粗估了解：

台灣現有疫苗量不足，為所需疫苗量的31.5%，約三分之ㄧ

美國現有疫苗量充足，為所需疫苗量的40倍

PhotoCredit:Shandy Tsai 圖4：台灣疫苗量 vs. 美國疫苗量

而疫苗的充足量會影響到以下層面，因而造成不同的用戶體驗

是否能選擇疫苗種類

是否能直接施打疫苗

疫苗兩劑施打間隔時間

是否有多個施打疫苗的地點

Photo Credit:Shandy Tsai 圖5：疫苗量會影響系統框架的限制

2. 分析流程（Process）

我將以下三個網站的預約系統走過一遍，截圖、並紀錄畫成流程圖，總結歸納出文章的內容。

Photo Credit:Shandy Tsai 圖6：CVS Pharmacy、Zocdoc,、Vaccine.gov分析系統

Photo Credit:Shandy Tsai 圖7：UX流程圖

當然，疫苗施打率是非常複雜的程序，我們將聚焦這篇文章的範圍，不會探討以下重要議題：

疫苗分配 –供應鏈管理 –公共政策及溝通管道 –設施採購 –人員訓練及管理 –資訊系統

–供應鏈管理 –公共政策及溝通管道 –設施採購 –人員訓練及管理 –資訊系統 接種疫苗現場狀況

Photo Credit:Shandy Tsai 圖7：這篇文章並不包含以上議題

我們可以學習之處

儘管兩國的基本條件不一樣，但我們仍能從架構上學習：

友善親切（Friendly）：如何用淺顯易懂的語言、插圖讓流程更親切，讓使用者減少對接種疫苗的恐懼不安。 簡易懶人（Easy）：如何盡可能減少不必要的程序，降低使用者的負擔。 富有教育科學意義（Educational）：如何透過給予用戶「足夠」的資訊，教育用戶相關知識。

Photo Credit:Shandy Tsai 圖8：從分類角度看優點

Photo Credit:Shandy Tsai 圖9：從流程角度看優點

友善親切（Friendly）

（1）淺顯易懂的用語

普遍人對於醫學名詞並不熟悉，在CVS預約流程中，用簡單、以使用者為中心的標題讓用戶感到安心，並在底下用文字敘述細節，保持畫面簡潔聚焦。

告訴我們您的需求（Tell us what you need）

迎接你的預約（Let’s prepare for your visit）

Photo Credit:Shandy Tsai 圖10：淺顯易懂的用語讓用戶更輕易上手

（2）友善溫暖的插畫

在先前的文章：2018 網頁設計流行趨勢：插畫的力量 Web Design Trend: The Power of Illustrations，大力推廣插畫在產品設計中的重要性，讓用戶感受到友善及溫暖的人性。不論是可愛的小針頭、雙手捧著愛心，讓原本冷冰冰的文字、醫療資訊，多了那麼點關懷。對醫療平台創新、用戶體驗有興趣的讀者，強烈推薦去看看Zocdoc、Oscar Heath、One Medical、GoodRx。

Photo Credit:Shandy Tsai 圖11：可愛的插畫帶給冷冰冰的文字一些溫度

簡易懶人（Easy）

UX經典書籍Don’t Make Me Think提到：

“Your objective should always be to eliminate instructions entirely by making everything self-explanatory, or as close to it as possible. When instructions are absolutely necessary, cut them back to a bare minimum.” 你的目的是去除所有的說明，讓系統盡可能的不言自明 （self-explanatory），當說明是必要的，把它精簡到最少。

（1）自動預約第二劑

裡面我認爲最直覺、最細心的就是這個小細節讓註冊第一劑的用戶「直接預約第二劑的時間」，並紀錄原本選擇的地點、預設距離疫苗規定的天數 （Pfizer21天；Moderna28天）。

不要小看這個小細節，不但讓用戶省去重新預約疫苗、時間、地點的流程，也可能間接影響用戶施打第二劑的比例。

Photo Credit:Shandy Tsai 圖12：“Don’t make me think” 別讓用戶思考，自動預約看似簡單卻非常周到

（2）提醒、提醒、再提醒

根據SolutionReach統計，病人缺席率為19% (primary care)，每個門診價值約為$150，一年下來一個醫生可能會損失近15萬美元的成本 （時間、人員、固定成本等），更別說屬於預防醫療的疫苗注射率。

在疫苗門診在以下媒介都有通知提醒：

完成頁面（Confirmation Screen ）：確認時間及地點，加入行事曆。

電子郵件（Email）：一併寄出第一劑和第二劑的時間地點，其他資訊包含：執行單位（Performers）、確認號碼（Confirmation number）、事前事後注意事項（On the day of your appointment after your vaccine）、說明副作用（ What to do if you feel sick or have COVID-19 symptoms）。

簡訊（Text）：除了完成預約的當天確認門診，以及注射疫苗當天的提醒 （前一小時、半小時、15分鐘等)，記得帶身分證、健保卡及口罩。

報到（Check-in）：確認會報到，提供後台及醫療人員提前做準備。

Photo Credit:Shandy Tsai 圖13：我個人是非常健忘的，擁有這些工具提醒預約時間，非常有效

Educational （富有教育意義的）

除了透過淺顯易懂的用詞和友善的視覺外，設計者適當提供足夠的資訊，教育用戶疫苗的意義及安全性，讓用戶感受到這是一個全面、用心、謹慎的流程，進而產生信任與安心感。

（1）提供疫苗資訊

在預約的過程中，不時可以注意到預約系統的謹慎，包含詢問用戶的身體狀況(是否對藥物過敏、懷孕等)，以及提供疫苗相關資訊：

Photo Credit:Shandy Tsai 圖14：當用戶真正了解疫苗的意義與效益，可以建立信任與安心感。

（2）數據搜集及資訊安全

用戶在過程中必須填許多個人資訊，包含生日、性別、種族，在表格下方，說明這些資訊是被疾病管制局規定必須提供的 。從商業、政府的角度去看，搜集人口統計數據 (demographic information)，有幫助產品的迭代、分析及優化。

Photo Credit:Shandy Tsai 圖15：小小的動作可以看到系統對於個人資訊安全的用心

（3）注射疫苗後研究

施打疫苗後，除了CVS藥局打來詢問身體狀況，也收到一封郵件關於疫苗研究的調查，主要研究COVID-19疫苗對人體的長期健康影響。可以看到美國研究機構不只注重短期疫苗注射率，也致力於了解藥物的長期影響。

從產品角度思考，施打疫苗率（註冊率、購買率）固然重要，但為了產品迭代計畫，持續搜集數據，了解更多的用戶context，可以幫助下一代疫苗更好。

Photo Credit:Shandy Tsai 圖16：持續搜集用戶數據，可以幫助下一代疫苗更好

省思與下一步

現場狀況（On-site experience）

以下照片是我去CVS藥局施打疫苗的現場，由於距離開始施打疫苗將近半年，相信每個階段的狀況都不同。目前注射的地點是用藍色幃幕包圍起來，十分簡單的擺設。

Photo Credit:Shandy Tsai 圖17：CVS Pharmacy現場施打疫苗的狀況

現場流程 Onsite Process

排隊

確認預約時間

坐在椅子上等待醫療人員到來

醫療人員注射疫苗

留在原地15分鐘，確定無異常的副作用

醫護人員給予疫苗卡片

疫苗數位護照 Vaccine passport

今（2021）年8月3日紐約市公布從9/13開始規定人們若要從事室內活動：公共交通、餐廳用餐、運動賽事、藝術展覽等，必須提供疫苗施打證明 Proof Of Vaccination，為美國實施此政策的第一個城市。

由於紙本易於遺忘，數位化證明有其必要性及方便性。必須謹慎處理以下：

真實性（Authentifications）：如何確保用戶的真實身份，避免偽造。

用戶資訊隱私（Data Privacy）：由於包括用戶健康等隱私資料，如何確保用戶資料是安全、被保護的。

數據追蹤（Data Tracking）：若真的有感染，我們是否能用數位護照追蹤來源，控管疾病範圍。

復原（Retrieval）：若用戶遺失證明，如何復原。

Photo Credit:Shandy Tsai 圖18：數位化疫苗護照帶給人們方便性，個人資訊安全及真實性是非常重要的

結語

在醫療方面，美國數位化程度仍比台灣成熟，包括：線上可獲得的透明資訊、預約系統、醫療紀錄等。台灣有很棒的全民健保，想像如果我們能夠設計一套好的用戶體驗醫療系統，不僅讓病人、醫療單位、及政府能夠更清楚了解全民健康狀況，進而影響平均分配資源、建立更完善的制度。

我們能如何透過我們的專業，讓這社會越來越好？

邊寫這篇文章，邊構思如何設計疫苗分配系統（vaccine distribution system），這個software會回答以下問題，有興趣的朋友可以一起來brainstorm。

疫苗接種率（vaccination rate） – 有哪些人打過疫苗？什麼疫苗？第幾劑？何時？

致死率 vaccination death rate

政府還存有多少疫苗（inventory）？狀態 （shipping, on-site, wastes, etc） – 每個縣市 – 每個施打疫苗的地點

其他（others like） – 現場人員需要的支援、溝通 – 醫護人員手冊 （疫苗施打、教育訓練） – 宣傳文宣

註釋

參考資料

本文經Shandy Tsai授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航