港人出走難題：兩老唔想移民

文：銀仔

最近很多新聞專題報導移民「留低」父母，使移民子女壓力大增；有別於這類家庭，我認識的一些父母卻有不同想法。

陳太剛過60歲，女兒和女婿向陳太提出移民，已買了機票，諗住過了明年農曆新年就移居海外，還買埋陳太和陳伯的機票，打算「强迫」父母移民。

陳太不願意：「我們吵了很多次。我唔走呀！我唔移民呀！你請10個工人畀我，我都唔走呀！我們倆老都住緊千呎單位，不需再住大屋，我唔識揸車，冇人接送車出車入極之唔方便，冇晒麻雀腳，冇得每朝歎一盅兩件，冇得每天去髮廊洗頭恤髮、我大部分親戚朋友都在香港，想悶死我嗎？！」

張太年近70歲。兒子已成家，計劃短期內退休，即將跟太太子女移民，同時也籌謀張太、張伯、姐姐和弟弟將來的生活。

「媽，我們一起走吧，我不放心你和爸在香港，姐姐和弟弟可以跟我們一起移民啊，我已經計清楚，一家人生活不成問題。」

「就算冇病冇痛，我都擔憂能否適應在外地生活；更何況是你爸有認知障礙症，他的英語能力已忘掉『八八九九』，認識新朋友更難，在外國少了社交生活，語言能力定必退化得更快！

就算你姐姐和弟弟都一起移民，你們都不用擔心我們，安頓好，偶然回來走走，又或者我們去外地探望你們亦可。科技進步，我們可以上網見！

如果你爸情況再差下去，我照顧不了，我會送他到安老院，我會量力而為的。

你們是『大人』了，有自己的路，最緊要自家過得順心就好。」

（標題為編輯所擬，原標題為「父母唔想移民」）

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