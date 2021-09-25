本土+0、境外增5例，日本50萬劑AZ疫苗抵台、累計捐贈390.4萬劑

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增5例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，為3例男性、2例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自阿拉伯聯合大公國（案16287）、美國（案16288）、衣索比亞（案16289）、菲律賓（案16290）及孟加拉（案16291）入境，入境日介於今（2021）年9月10日至9月23日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

日本政府再贈送50萬劑AZ疫苗

中央流行疫情指揮中心表示，日本政府提供第五批50萬劑AstraZeneca疫苗於今日下午運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。本批疫苗效期至2021年11月26日及11月30日，將由指揮中心統籌規劃運用，提供國人與在臺日籍人士接種。



指揮中心說明，日本提供我國AZ疫苗分別為6月4日124萬劑、7月8日113萬劑、7月15日97萬劑、9月7日6.4萬劑及本批50萬劑，共390.4萬劑。

指揮中心發言人莊人祥在記者會上表示，未來第十輪的規劃還是以接種第一劑BNT疫苗為主，會根據BNT疫苗的到貨量，從一般人64歲以下以及第九類40歲以下人士開始施打。此外第十輪也會提供高端第一劑跟第二劑的施打。

防疫政策未來鬆綁的方向

此外，針對台北市長柯文哲希望可以趕快降回一級，甚至喊出「領薪水的不知道民間疾苦」。陳時中在記者會上回應：「疫情期間情緒性的發言大可不必，重要的是用什麼策略一步步往前走，控制疫情並且讓生活逐次正常化。中央要攜手地方合作，有領薪水跟沒領薪水的都要一起合作。」

陳時中也表示，目前還有些地方的政策尚未放寬，譬如家人內用不用隔板等，下週會陸續討論，一旦確定就會與國人報告。至於媒體進一步問起未來鬆綁的方向，陳時中表示，若零星的講恐怕會造成社會混亂，因此會在定案後一併對外報告。

針對媒體提問，有南部縣市希望未來能採取「分區降級」。陳時中回應基本上大方向是全國統一，但若有特殊情況則不排除這個可能，但目前則是傾向全部一起。雖然北部有零星個案，但相對不是大爆發的型態，所以整體來講會全國一致。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺