從德州心跳法案到優生保健法，探討胎兒生命權和生育自主權（上）

文：Betty Chen

台、美法律如何規範婦女生育

儘管天主教會反對墮胎，世界第二大的天主教國家墨西哥仍在今（2021）年9月7日裁決阿韋拉州（Coahuila）2018年的墮胎案違憲，最高法院以十比零的投票結果將墮胎全境除罪化，最高法院大法官阿奎拉（Luis Maria Aguilar）說道，「從今以後，我們要懲罰的是入獄和汙名的威脅，而非自由決定孕期的人民。」

相較之下，德州共和黨籍州長（Greg Abbott）在5月19日簽署通過了「德州心跳法」（Texas Heartbeat Act，又稱Senate Bill 8），任何情況下禁止女性在懷孕六周後墮胎，並授權民眾舉發協助墮胎的人，可向被告請求一萬美元（約28萬台幣）的賠償金。該法案在9月1日實施後受到諸多批評，民主黨籍的美國總統拜登雖為天主教徒，卻矢言將推動國會加以推翻。而司法部已起訴德州西區聯邦地區法院，以取得禁止德州心跳法的強制令，部長賈蘭德（Merrick Garland）認為，「這項法律明顯違憲。」

事實上，多位於南方的共和黨權州政府，不只一次試圖限縮墮胎權，但最後總被聯邦最高法院擋下立法定案。然而，前總統川普執政期間，大法官多數為保守派取代，此次德州心跳法才得以通過。儘管美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）、美國計劃生育協會（Planned Parenthood）和生育自主權中心（Center for Reproductive Rights）等團體8月30日向最高法院提出阻止心跳法的緊急請求，最高法院仍在新法上路後以五比四駁回請求。

心跳法生效後，包含北達科塔州（North Dakota）、密西西比州（Mississippi）、印第安納州（Indiana）、佛羅里達州（Florida）、南達科塔州（South Dakota）和阿肯色州（Arkansas）等保守派政府都打算跟進立法。而阿肯色州墮胎支持網絡（Arkansas Abortion Support Network）聯合創始人兼負責人阿里（Ali Taylor）表示，無論是否通過該法，都會繼續提供墮胎管道給需要的婦女。副總統賀錦麗（Kamala Harris）也聲明：「最高法院的決定不是羅訴韋德案（Roe v. Wade）的墳墓，我們不會袖手旁觀，讓國家回到不能墮胎的時代。」

羅素韋德案為1973年美國合法化墮胎，賦予婦女人工流產決定權的轉捩點。化名為羅（Jane Roe）的麥考維（Norma McCorvey）在25歲時遭到強暴而懷孕，於1969年提出德州反墮胎法釋憲，代表德州政府的辯護律師韋德（Henry Wade）贏得了這場訴訟，麥考維因此被迫生下胎兒。然而他並未放棄，該案於1973年由律師維丁頓（Sarah Weddington）上訴至最高法院，同時一名喬治亞州（Georgia）的22歲女子本辛（Sandra Bensing）也控訴反墮胎法侵害女性隱私權。最終法院以七比二的票數判定反墮胎法違憲，允許女性在胎兒可母體外存活（viability），即懷孕約24周前，有權人工流產。

儘管如此，德州仍對墮胎診所設下「住院特權」（admitting-privileges provision，醫生須在手術前，在距診所三十英里內的醫院取得許可）以及「門診手術中心」（Ambulatory Surgical Center Requirement，診所設備須符合一般門診手術中心之最低標準）的限制，提供人工流產服務的醫生曾在2013年聲請對前者的禁止令，但聯邦第五巡迴法院（The Fifth Circuit）認為該規定並未違法，駁回原告聲請，德州的診所的數量也因此從41間驟降至15間。更甚者，因川普下令禁止提供低收婦女醫療服務的Title X家庭生育計畫（Title X Family Planning Program）擴及至墮胎診所，2019年美國計劃生育協會未能接受聯邦補助金六千萬美元。以上限制條款導致有人工流產需求的女性，需花費更多時間和金錢資源。雖然此次心跳法案未涉及墮胎的刑事責任，卻藉由民事訴訟迫使診所因賠償風險過高而不敢營業，間接危及女性的身體自主權。

另一方面，1985年台灣針對人工流產制定的《優生保健法》將墮胎行為醫療化，並要求婦女在手術前取得配偶或法定代理人之同意權。2006及2012年行政院各提出一次修法草案，將「優生」一詞改為去歧視的「生育」，配偶同意權改為告知權，並新增強制諮商制度與三天思考期。然而，兩次皆因未取得社會共識而失效，而今（2021）年三月公告的修正草案也延續過往訴求，引起社會關注。

擁護胎兒生命權的反墮胎人士

除了宗教因素，反墮胎團體的最主要理由為保障胎兒生命權。德州州長艾波特便誓言「將永遠捍衛生命權」，南達科塔州州長諾姆（Kristi Noem）也承諾親自指導「胎兒權倡議」（unborn child advocate），並確認該州正式實施反墮胎法條。共和黨員奧臣（Jim Olsen）認為「我們國家犯下最大的罪狀是謀殺六千萬個未出生嬰兒，感謝主讓我們通過規定，吊銷執行墮胎的醫師執照。」奧克拉荷馬眾議院（Oklahoma House）代表拉斯（Todd Russ）則表示，「我認為無論年齡，每個生命都是神聖的。而我有幸代表無法為自己發聲的生命，保護所有已有生命跡象，也就是有心跳的胎兒。」

反墮胎組織德州生命權（Texas Right to Life）也設立了「吹哨者」（whistleblower）網站，以供民眾匿名舉報協助人工流產的所有人員，包含當事人的親友、醫師，甚至載往診所的司機。「這項法律並不是針對婦女，」其立法部主任西戈（John Seago）發表意見，「而是譴責藉由墮胎賺取利益的人，也就是墮胎產業。所以這不代表應該窺視別人是否打算墮胎。」

另一方面，部分反對人工流產的醫生則提出墮胎將損及女性生殖器官和身體功能，且生育控制將損及家庭健康、偏離社會角色。他們認為，尋求墮胎的女性未思考清楚，因此需要強制諮商制度，並只允許危及婦女生命時才可進行人工流產。學者林志潔老師表示上述理由將墮胎行為病理化，過度強調參與女性決策中的醫生角色。

除了個人層次的保護，婦女肚裡的胎兒也被視為國家發展的力量。優生保健法之創立目的為「提高人口素質，保護母子健康及增進家庭幸福。」配合各時期家庭計畫，以宣導節育流產協助政府調控人口。反墮胎人士便指出其規劃將導致台灣少子化、高齡化，使社會面臨勞動市場縮減的危機。

該法表決通過前，反對者更提出「性氾濫」的論述，認為允許人工流產將引發無節制濫交的後果。另外，男性權益提倡組織也表示，男性在生育過程中貢獻精子，理應也受生育權保障。傳統男性的基本生理構造無法孕育胎兒，並不表示男性只能依附女性配偶決定墮胎與否，沒有生養孩子的權利。

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航