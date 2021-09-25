史上首位得票未過半的國民黨主席，朱立倫：今晚民進黨要開始擔心了！

國民黨主席選舉今（25）日投票，由於天氣不錯，各投票所人潮多，投票率多達五成。尋求連任的黨主席江啟臣、前主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源4人角逐。今天上午8時至下午4時投票，全台共分422個投開票所，投票結束後隨即開票。

開票後前主席朱立倫原先持續小幅領先，但半小時後張亞中超車，現任主席江啟臣票數一度超過朱立倫，不過後續則持續低迷，而卓伯源則一直敬陪末座。最後晚間7:45全國票數開完，根據國民黨中央提供的資料，朱立倫8萬5164票當選，得票率45.8％；張亞中6萬632票，得票率32.6％；江啟臣3萬5090票，得票率18.9％；卓伯源5133票，得票率2.8％。

整體投票率50.71％。朱立倫為史上首位當選但得票率並未過半的黨主席。

朱立倫「回鍋」國民黨主席：民進黨要開始擔心了

朱立倫大約在晚間7:30來到國民黨中央，並於媒體中心召開記者會，他表示自己已經致電其他三位候選人，他要感謝卓伯源、張亞中，以及最辛苦的江啟臣，這段時間對黨的無私付出。他也特別提及，張亞中這段時間讓大家更加重視兩岸和平的議題，未來盼有機會能一起討論交流。

朱立倫也表示，今天晚上是民進黨要開始擔心的時刻，因為從今開始，國民黨會是個空前團結、充滿戰鬥力的國民黨，而且會是「戰鬥藍」、「必勝藍」；他也宣示，未來每一場不管罷免案、公投案、選舉，都不會放棄作為一個公民的權利，他會讓全黨共同團結起來對抗囂張惡霸的民進黨，打敗民進黨。

朱立倫再次宣示，國民黨接下來在兩岸路線上，絕對不會變成小綠，不會畏懼任何民進黨標籤，他會讓國民黨重建兩岸交流平台和溝通管道，在國民黨黨綱、黨章的規範下，進行交流。

朱立倫自37歲從政以來，已在政壇打滾了20多年，曾任立委、桃園縣長、行政院副院長、新北市長；2015年，擔任國民黨黨主席的朱立倫結束訪中「朱習會」後，旋即宣布棄選總統大位，但後來礙於黨內壓力，又發生「換柱」事件，並親自參選總統，最後國民黨在總統、立委選戰雙雙潰敗，尤其是總統選舉，大輸給對手蔡英文308萬票，創下自2000年總統選舉以來，國民黨得票數與民進黨差距最大的紀錄，也是朱立倫從政以來首度敗選。

卸任新北市長後，朱立倫可望代表國民黨出征2020總統大位，不過時任高雄市長韓國瑜，挾著韓流旋風宣布帶職參選，以及鴻海創辦人郭台銘也投入黨內初選，最後朱立倫不敵韓國瑜，初選失利未能獲得提名。只能在沒有政治職位的情況下累積能量，直到今年8月，才宣布將參選國民黨黨主席。

張亞中衝出第二名，為本次選舉黑馬

4點開始開票之後，有多家媒體開始即時報票，朱立倫與張亞中票數互有領先，張亞中一度超車，並與江啟臣拉開不小的差距，讓不少黨員驚呼「太刺激」；最後以3成2的得票率居於第二。張亞中最後並未像其他候選人一樣到中央黨部，而是選擇在朱立倫之後才在他處發表感言。

張亞中表示，很遺憾這次黃花崗革命失敗了，但對未來成功距離又更近了。他也強調，黨主席選舉不是人與人換位子的選舉，而是國民黨需要新黨魂、新方向的選舉，這次選舉結果給了一些啟示，在喚起黨魂的道路上，已邁出很大一步。他也強調，國民黨若是隨著民進黨起舞而不捍衛中華文化，就沒資格叫做國民黨，不能因為在野就拖，若國民黨拖、民進黨鬥，就算是在野，也要有智慧解決兩岸難題，不能逃避。

張亞中也呼籲，國民黨要堅持理念不要忘記自己的責任和使命，即使在野也要在兩岸主權重複基礎下，堅持不分裂中國主權，但也堅持兩岸分治，在「分治不分裂」下，國民黨有責任推動兩岸和平，簽署和平備忘錄就是國民黨在野作為。國民黨2024贏得政權後必須跟北京對話簽署和平協議，這是國民黨不可迴避的責任。

張亞中畢業於政大外交系碩博士，後來又取得德國漢堡大學的哲學博士，曾任八百壯士捍衛中華協會的顧問，以及擔任「全民倒扁運動聯盟」負責人；2020年，張亞中投入國民黨總統黨內初選，但後來不敵韓國瑜未能獲得提名，國民黨在2020大選失利後，吳敦義辭去黨主席職位，當時張亞中就想投入黨主席補選，後來因資格不符不能成為候選人。2021年的黨主席選舉，張亞中捲土重來參選，並成為大黑馬，一路聲勢高漲，民調數度衝至第一。

張亞中最為人知的是其兩岸關係立場，他多次表達，認為兩岸是兄弟一家親，合久必分、分久必合，應堅守中華民國憲法，結束目前的敵對狀態，他將重啟和北京的對話，討論兩岸最終走向「和平統一」前的政治定位。張亞中抨擊民進黨、檢討國民黨強而有力的論述風格，獲得黨內黃復興黨部、深藍成員甚至是韓粉的喜愛。

江啟臣率一級黨務主管總辭：明天就回到街頭替國民黨戰鬥

江啟臣約在6點半時，率領所有一級黨務主管來到中山廳發表敗選感言，他恭喜當選人朱立倫，也感謝所有選務工作人員；他也強調，也要以現任主席身份，請所有黨員，不管這次支持誰，開票帶來的興奮或失落請留在今晚；明天醒來後，要記得大家都是國民黨的一份子，要共同向社會爭取公投和大選選票的信賴，一定要團結才能成功。

江啟臣也感性表示，在他短短17個月任期內要感謝所有和他一起作戰的支持者，度過高雄危機，與公民團體合作提出公投以及不適任民代的罷免，他並表示，國民黨最艱苦的時刻已經過去，未來當選的黨主席將在這個基礎上，帶領國民黨全面反攻。

江啟臣說，他選擇競爭黨主席，是為了延續罷免及公投全面反攻的任務，而這比主席的選舉更加重要。在黨主席選舉期間，他沒有一刻忽略公投的宣傳工作。期許新當選的朱主席能承先啟後，更期許一起參與這場選戰的其他候選人也能共同參與，因為「戰鬥的國民黨，不能有空窗期。」

江啟臣也宣布，為了能讓新當選的主席團隊能盡速進入狀況，在全代會前擘畫未來四年的重大政策方向以及戰略目標，今日他會率領一級黨務主管進行總辭，並指定李彥秀副秘書長成立交接小組，力求於九月底前完成交接，而他個人明日就會回到街頭，投入1023陳柏惟罷免案，與顏寬恒一起擔任義工掃街，另外作為公投案領銜人，他也將與其他等公投領銜人並肩作戰，投入全國巡迴宣講，力拚1218公投過關。

面對2022大選，江啟臣表示，國民黨要爭取勝利，需要繼續爭取青年世代、中間選民的選票；更要能在提名作業，舉薦亮眼的新人參選。他未來也將延續任內推動的青年工作，持續推動國民黨與青年世代的接觸互動，以及對青年優秀人才的培育，作為黨的後盾。

卓伯源：江啟臣做什麼我都支持

候選人之一的卓伯源下午約5點就現身國民黨中央黨部，表示自己是來看好朋友江啟臣，並說無論江啟臣做什麼決定他都支持；媒體詢問這次選舉選得激烈，選後還回得去嗎？卓伯源說，絕對可以，這也是國民黨要展現給大家看的地方，雖然在過程中有不同主張、意見，但這都是為了台灣和國民黨好，選舉結束後一定要服從多數、尊重少數。

卓伯源也再度闡述理念，提到國民黨基層組織弱化的問題，還有如何讓更多年輕人加入國民黨，讓年輕人的選訓用平台可以在國民黨落實建立起來，結合基層的力量讓國民黨重新在基層和黨中央的聯繫管道融合，黃復興黨部也要變成獨立黨部。

卓伯源並表示，大家都在為國民黨努力，所有走過的路都有意義，所有的努力都很不會白費，「未來我們無懼風雨，我們會持續為黨投入更多正能量，一起讓國民黨的表現做到更好」，同時也期許國民黨能夠團結，讓2022再次勝利，共同贏回2024總統選舉、國會過半。

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核稿編輯：羅元祺