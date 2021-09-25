美日印澳「四方安全對話」峰會強調印太自由開放，遭中國批評「注定失敗」

（中央社）美國、日本、印度和澳洲領袖9月24日在白宮舉行「四方安全對話」（Quad），在共同關切中國議題之下，倡議四國聯合陣線，強調必須維持印太地區的自由與開放。

由上述四大民主國家組成的「四方安全對話」在白宮進行兩小時，受到中國的密切關注，北京政府批評四方集團「注定失敗」。

《路透社》報導，四國峰會中，預期在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗、基礎設施建設與科技合作方面將取得進展。儘管四國領袖並未公開提到中國，但北京明顯是會談核心。

美國總統拜登（Joe Biden）在白宮橢圓形辦公室先與印度總理莫迪（Narendra Modi）見面，隨後告訴四方會談的夥伴說，四國3月間線上會議同意「在印度加碼生產10億劑疫苗以擴大供給印太地區的計畫正順利進行。」

印度曾說，準備在10月開始的第4季重啟疫苗出口，優先供應「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）和鄰國。

關於四方計畫下，疫苗配送將在何時開始，拜登和其他3位領袖都未回答此一問題。印度外長會後表示，莫迪在會中說，印度將在10月底前出口800萬劑疫苗給印太地區。

至於因關切中國而起的相關計畫，美國官員表示，預料四國將宣布數項新協議，包括強化半導體供應鏈的安全、打擊非法捕魚，以及提高領海權意識。

四國也將提出「5G夥伴關係」倡議，及多項監看氣候變遷的計畫。

拜登表示，四方安全對話代表四個民主夥伴共享一個世界觀，對未來有共同的願景。

在四方會議前，美國淡化四國安全層面議題，即使是成員國一起執行海軍演習，共同關切中國的勢力增長及對四國施壓的企圖。

美國、英國和澳洲上週才剛宣布締結三方安全夥伴聯盟（AUKUS）；中國稱AUKUS聯盟將加劇區域軍備競賽，如今譴責四方安全對話為冷戰概念下的產物。

即將卸任的日本首相菅義偉，今天在四方對談後，另與拜登個別會談。

美國官員說，菅義偉想和拜登討論有關中國最近申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）一事。

菅義偉在會後記者會上說，四國同意每年舉行領袖峰會。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

四國發表聯合聲明

《中央社》報導，美國、日本、印度、澳洲在「四方安全對話」峰會後發表聯合聲明。聲明指出，四方安全對話領袖峰會的召開是重新聚焦印太地區與實現目標願景的機會；共同致力於促進自由、開放、以規則為基礎、根植於國際法、不畏強權的秩序，以加強印太地區與其他地區的安全與繁榮；支持法治、航行與飛行自由、和平解決爭端、民主價值觀與國家領土完整，並承諾與一系列合作夥伴共同合作。

聲明也對阿富汗、緬甸、北韓非核化局勢表示關切，以及支持小島國家，特別是太平洋島國，以增強經濟並因應氣候變遷挑戰。

聲明同時指出，將繼續倡導遵守包括「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）在內的國際法，以因應對基於規則的海洋秩序的挑戰，包括東海與南海。

Photo Credit: 拜登推特

印度、日本分別在會前與會後單獨與拜登會面

印度

《中央社》報導，印度總理莫迪與美國總統拜登在領袖峰會之前，舉行了雙邊會談。莫迪在公開致詞中強調，貿易與科技合作將是印美關係發展的主軸。他說：「兩國在貿易方面大有可為。貿易將是印美關係在未來10年間的重要元素，才能、人與人的連繫將會塑造這10年。」

此外《中央社》報導，印度方面會後表示，莫迪在會中關切阿富汗的塔利班（Taliban）掌權後，當地的極端主義分子動向，以及背後巴基斯坦所扮演的角色。印度外交部次長席林格拉（Harsh Vardhan Shringla）在會談後告訴媒體：「可以明顯感覺到，必須持續更仔細審視、更謹慎查察並監看巴基斯坦在阿富汗所扮演與恐怖主義相關的角色。」

日本

《中央社》報導，菅義偉在出席四方安全對話峰會後，跟拜登在白宮會談約10分鐘，拜登夫人吉兒（Jill Biden）也在場。菅義偉在會談中除了對拜登與吉兒的友情與信賴表達感謝之意，也傳達未來日美同盟重要性不變的看法。菅義偉還說，希望下一任首相能在不可動搖的戰略下，持續開展對世界和平及安全做出貢獻的外交工作。

《中央社》報導，在會後日本外務省發言人吉田朋之，被問到美英澳組成名為AUKUS的新聯盟一事時表示：「菅義偉首相樂見這3國建立安全夥伴關係的行動⋯⋯這將對印太區域和平穩定發揮重要作用。」

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺