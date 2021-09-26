【圖表分析】國民黨主席朱立倫「慘勝」，亡黨感、棄保奏效與黃復興黨部的裂解

文：李秉芳｜圖：If Lin

國民黨主席選舉昨（25）日正式落幕，37萬711名可投票的黨員有18萬7999人去投票，投票率50.71%。最後朱立倫以8萬5164票當選，得票率45.8％；張亞中6萬632票，得票率32.6％；江啟臣3萬5090票，得票率18.9％；卓伯源5133票，得票率2.8％。

細看全台各縣市的開票狀況，以高雄市、台北市及新北市黨員人數最多，落在4萬至4.5萬之間。熟悉藍營的地方人士分析，最後地方派系的動員票及「亡黨感」導致的棄保效應在選前發酵，是朱立倫勝出的主因；而占整體黨員超過25％的黃復興黨部10萬黨員，這次選舉結果也預見了黃復興的「基本教義派」與基層黨員出現分歧；朱立倫作為國民黨史上首位得票率未過半得黨主席，未來上任後，黨內整合問題將是一大挑戰。

張亞中和朱立倫在北高都拉鋸，張亞中甚至拿下新竹市和金門

在高雄市及台北市為藍營前2大黨員票倉中，朱、張纏鬥激烈，最後幾乎打成平手，朱得票僅贏過張3.22％及1.48％。而張亞中在新竹市、金門縣及海外黨部贏過朱立倫，分別拿下43％、44.16％及39.48％的得票率；朱立倫則為38.08％、39.6％及18.4%。

張亞中所拿下的新竹市，雖然人口結構年輕，外來移民多，被視為許多第三勢力的兵家必爭之地，但國民黨員結構不等於人口結構，新竹市的眷村頗多都還保留未拆，張亞中日前拜票就獲得不少地方黨員支持，順利拿下新竹市；而2015年發生「換柱」時，集體不投票表達抗議的金門縣黨代表，這次看來依然「懷恨在心」，因此有44%黨員投給張，朱只拿到39%。

值得注意的是，台北市的投票率僅有38.46%，僅次於嘉義市全台第二低，也就是在這個政治風暴的核心，看似競爭最激烈的地方，黨員對投票意興闌珊，地方人士認為，台北黨員缺乏明確的動員力和投票理由，其實充分展現了普遍國民黨支持者心態，也就是對黨還是感到無力。不投票的可能原因是雖然無法接受張亞中強烈激進的路線，但也對朱立倫缺乏好感，江啟臣則「看起來就不會當選」，於是乾脆不投票。

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而朱立倫雖然在2001年到2009年任桃園縣長；2010年到2018年又擔任升格後的新北市第1、2任市長，不過這兩地得票為48.9%與50%，以「老市長」的成果來說，不算特別好的成績。

朱立倫在雲林和花東大贏，地方派系運作結果

此次朱立倫整體得票率未能過半，但在雲林縣拿下高達67.31%的選票，為全台最高。雲林縣長張麗善也是本次全台首位跳出來表態挺朱的藍營縣市首長；而其他朱立倫拿下過半得票的地方還有新竹縣，屏東縣、嘉義市、宜蘭縣、澎湖縣、嘉義縣、苗栗縣。

地方人士分析，除了桃園市本來就是朱立倫的老故鄉、有其支持者的基本盤外，其他不少縣市是地方派系強力運作動員的結果；而朱立倫和地方派系的結盟，可從他在2016年擔任黨主席的那年所提的不分區立委名單略知一二。

當時國民黨的不分區名單，有形象清新、專業人選如排在前幾位的柯志恩、陳宜民、林麗蟬、許毓仁等；但也有「政治考量」人選，如雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚，他們先成為立委，並且在2年後帶職參選縣市首長，紛紛順利選上；這兩人在本次黨主席選舉也都是立即出來積極挺朱。

而徐榛蔚的先生傅崑萁，雖然目前因官司問題不具國民黨籍，但在花蓮地方也是卯足全力替朱立倫拉票。另外新竹縣長楊文科，屏東縣議長周典論也都在事前就表態挺朱。

地方人士的直言，對地方派系來說，國民黨的兩岸路線、國家認同是什麼，意義只是在選舉中發揮什麼效用和影響；他們最重視的依然是2022和2024的選舉國民黨能不能贏，「假如張亞中當選，他們連任或拿下選舉的可能性會降低，所以他們當然不讓張亞中當選。」這次挺朱，算是從2016年開始的結盟奏效，雙方各取所需。

棄保發酵，江啟臣僅守住台中

原本打算爭取連任的江啟臣，在各區得票都落後張亞中和朱立倫，僅在自己的選區台中拿下44.41%的選票，在前台中市長胡志強站台力挺下算勉強保住了領地。然而在理應有不少年輕黨員、甚至不少年輕黨代表公開挺江的台北，江啟臣得票僅有11.9%，為全台第二低的地方；第一低的則是桃園市不到10％，遠低於全國得票率18%，可見許多黨員在最後投票關頭放棄了這位現任黨主席。

地方人士也分析，這次的「棄保」操作得如此成功，除了朱立倫陣營最後用「中道」與「極端」的路線和張亞中對決外；在雙北地區以及媒體、網路上的氛圍推波助瀾下，「張亞中要贏了」的「假象」持續升溫，讓「害怕張亞中當選」的黨員被催出來，投給了朱立倫，導致江啟臣被邊緣化。

另外值得注意的是，根據2467名海外黨員投票結果，江啟臣得票1009票、卓伯源30票、張亞中974票、朱立倫454票。地方人士分析，海外僑胞有不少人是深藍，對換柱事件介意，自然票不肯投給朱立倫，反而願意支持任內曾拋出在美國做政黨外交的江啟臣，這一年下來，江啟臣對海外僑胞的接觸也較多，支持度較高也合理。

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「亡黨感」可能成為黃復興黨部裂解隱憂

國民黨現有黨員人數約37萬人，而黃復興黨部就佔了約10萬人，大約27%，也因此不論是黨內選舉還是大選，都是各方爭取的關鍵選票。黃復興黨部主要成員包括退役官兵及其眷屬，向來有較高的動員率，黨內選舉往往有相當影響力。

而據了解，新北、桃園、高雄市都是黃復興大本營。不過近年來，黃復興黨部開始招募許多非軍眷背景的黨員。這些人沒有軍系黨員強烈對中國大陸的認同，對兩岸議題也不如深藍黨員抱持堅定的立場，因此他們最後並不受到黃復興黨部「高層大佬」的動員，而很清楚知道，唯有投給比較中庸、可能贏得選舉的朱立倫，國民黨才可能重新壯大，這也是為什麼朱立倫最終能獲勝的關鍵。

地方人士表示，這場選戰將會決定黃復興黨部的命運，因為這是國民黨史上第一次以「兩岸」為主軸的黨主席選舉。因此黃復興領導層，對基層黨員的「操控力」，將由這場選戰定生死。黃復興的新基層這次投出了自己的主席，往後高層就難再說「黃復興有10萬大軍」這種話；基層黃復黨員的自主性將會越來越高。

在這次選戰的最後階段，擔心選舉輸掉的「亡黨感」發酵，對張亞中「又愛又怕」的情感升溫，連帶導致讓江啟臣的棄保完全發揮；雖然朱立倫成功回到國民黨主席的位置，但從過程到結果，無疑加深了黨內深藍與淺藍的對立與裂解，國民黨要如何「重新團結」，恐怕是當前是比打贏公投、重返執政更重大的挑戰。

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核稿編輯：楊士範