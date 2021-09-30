【漫畫話經典】《鬼滅之刃》：同樣陳腔濫調的故事結構，為何是《鬼滅》成為現象級作品？

2021年5月，《鬼滅之刃劇場版——無限列車篇》在日本票房破四百億 ，早在這之前，它已超越了宮崎駿的《神隱少女》，成為了日本影史票房第一名。「鬼滅」的經濟擴散效益，據專家估計更是超過2000億日圓。原本劇場版的無限列車篇將於10月10日加入搭配全新畫面重新以電視動畫版播映；「遊郭篇」則於12月5日開始。

作者吾峠呼世晴從一個原本默默無聞的漫畫家，到美國《時代雜誌》入選為年度次世代百大人物、手塚治虫文化賞特別賞得獎者，不曾出席公開活動的「她」 成了眾人的焦點。「看過《鬼滅》了嗎？」這問題更是充斥大街小巷，舉凡辦公室閒聊、小學生之間的遊戲、政治人物的議會質詢、交通政策宣導、疫苗注射、車站廣告，都有「鬼滅」的存在。

Photo Credit: 《鬼滅の刃公式twitter》

《鬼滅之刃》不再只是動漫，而是一種現象。儘管《鬼滅》是不是經典漫畫仍有待商榷，但至少後世討論2020年時，不可避免地將要把它納入討論。它究竟有著什麼樣的魅力呢？

《鬼滅の刃》（きめつのやいば）的故事簡單明瞭。主角竈門炭治郎一家遭鬼殘殺，唯一倖存的妹妹也成為了鬼。為了尋求讓妹妹復原的方法，炭治郎踏上了斬鬼之旅。加入鬼殺隊的炭治郎，與夥伴還有鬼殺隊的菁英「柱」共同討伐惡鬼。惡鬼之首終被殲滅，自己的妹妹也復原為人。鬼殺隊解散後，炭治郎與夥伴們回鄉定居，他們的後代在現代日本過著和平美好的日子。

是的，這樣一個簡單的故事是如何走紅，反而讓人困惑。若我們簡單從故事內容來看，似乎可以將《鬼滅》定義為泛用的「英雄旅程」架構，宛如神話學家Joseph Campbell所定義的「主角因為某些原因踏上了冒險旅程，在決定性的危機中贏得勝利，然後得到昇華轉變歸返到原來的世界。」

然而，這樣的故事結構在充滿冒險及戰鬥的少年漫畫中並不稀奇，甚至可說是陳腔濫調，為何是《鬼滅》成了現象級作品，而非其他作品？

日本漫畫評論家伊藤剛論及《鬼滅》時，提到它「因為容易理解，所以難以理解」。身為心理醫生同時對御宅族心理有深度研究的齋藤環，亦同樣提到「可以理解《鬼滅》有許多受歡迎的元素在裡面⋯⋯但本作的受歡迎程度，仍有許多我們不能理解的地方」。可見本作之爆紅並不如想像中容易理解，而需要更深度的爬梳。

Photo Credit: 《鬼滅之刃》單行本第1卷封面、第23卷封面， 東立出版社發行

責任與義務

「炭治郎立志篇」作為《鬼滅》的故事序篇，詳細地描述了主角炭治郎的性格。他在經歷失去家人的悲傷後，溫柔的他儘管對鬼仍有一些同情，但很快地對於自己的身分有深刻的自覺——一種身為長男的自覺，即便他的家人都不在了，但他仍須對自己的妹妹盡到責任與義務，就連他身邊的人也會不厭其煩地提醒他。

最明顯的案例是，在動畫第二話〈培育者——鱗瀧左近次〉，炭治郎被鱗瀧師父問到「如果你的妹妹傷害了他人，自己該怎麼做？」他仍在思考時就被鱗瀧師父打了一巴掌，並提醒他如果遇到這樣的狀況，就必須立刻「負起責任殺死妹妹，並切腹謝罪。」《鬼滅》透過對白，不厭其煩地呼喚責任與義務在炭治郎身上，儘管他只是個13、14歲的孩子。

必須注意的是，這樣的責任並非炭治郎特有，而是全體鬼殺隊都服膺於這樣的體制，以責任義務為傲（炭治郎一行人在紫藤花家紋的宅邸休養時，照料他們的婆婆也提醒他們要「時時刻刻以自己為榮」）。責任是不可逃避的。

如同美國文化研究學者Ruth Benedict在《菊與刀：日本文化的雙重性格》中提到，日本家族中的父親與長男擁有凌駕於其他家庭成員的權力，「當父親不在時，長男便是家族的首領」；然而，這樣的權力伴隨著義務，長男或父親必須承擔家族內所有負擔，不論生計或是家族成員的大小行為，都在管轄範圍內。

在《鬼滅》中，有關禰豆子的一切正是炭治郎必須負起的責任，作者花了許多篇幅合理化禰豆子加入的原因，就是為了確保責任義務的關係沒有混淆。同理，負責推薦炭治郎加入鬼殺隊的義勇，以及培育炭治郎的鱗瀧師父也在這樣的體制之下，必須負起連坐責任－儘管這以今日的角度來看是多麼不合理。每個人的地位都兼具權力與責任，使得「各得其所、各安其份」成了日本人的一種普世價值。

Photo Credit: 《鬼滅之刃》動畫第22話〈主公大人〉

我們亦不難想像，沒有成為鬼殺隊成員的炭治郎會一輩子賣炭，善逸將一輩子在街上打轉，伊之助則一輩子待在山中。事實上，整個《鬼滅之刃》結局也的確是如此－惡鬼滅亡，鬼殺隊解散時沒有人有一絲不滿，大家帶著與鬼戰鬥的傷痕回歸日常，守護著現世的歲月靜好。

責任感與對自己身分地位的自覺，成了一種貫徹性的集體精神。這種責任感形成了一種恩義體系。正如日本俗話所說，「最難承擔是情義。」Benedict認為，不同於西方世界的「恩」與「愛」較類似，強調自由、自願、不求回報的行為；日本的情義與恩惠是與「債」較為類似，有一定程度的約束性與強制性，需要償還。

這些特質都使得炭治郎不像一個《JUMP漫畫》中典型自由奔放的主角、反而比較像是日本舊時代讚揚的傳統男性角色，有趣的是，從日本著名故事《白鶴報恩》、《四十七浪人故事》、著名的時代劇《暴坊將軍》、《篤姬》、《水戶黃門》都身上都可看到這樣充滿「道義」的角色。

正如炭治郎為人老實而固執、買東西一定要付錢、受人照顧一定要答謝、不吝惜為他人打氣、亦不喜歡欠人人情；亟欲回報對於義勇、師傅、忍等人對自己的照顧；為了回應鬼殺隊主公——產屋敷耀哉對自己的期待，炭治郎及所有鬼殺隊員既要「報仇」，更要「報恩」，是他們變強的共同理由。

儘管故事中強調鬼殺隊不是正式的組織，但不可否認的是，作者吾峠呼世晴所建構的虛構世界重新呼喚了秩序、恩義、責任回到日本人心中。

Photo Credit: 《鬼滅之刃》第一卷， 東立出版社發行 儘管農夫告訴炭治郎可以自由拿走竹子，但他仍堅持付錢

凋亡與逝去作為一種美學

身為日本人必須與自然災害共存，為什麼許多人仍然理所當然地生活著，沒有因為恐懼而瘋狂？我們在春天迎接櫻花、夏天看螢火蟲、秋天賞紅葉，即使所有事物最終都會消逝，日本人仍然在如此消極的世界觀中，積極找出了美學。 ——村上春樹於西班牙受頒加泰隆尼亞國際獎發表演說（陳炯霖譯，2011）

一般的少年漫畫主角會展現自己心理與身體的強大，以便少年讀者代入自我。《鬼滅之刃》正好相反，主角群會反覆想像自己的軟弱之處。如炭治郎在斬殺手鬼後，沒有一般少年漫畫勝利的喜悅，只是默默地想著：

錆兔、真菰，還有被殺的孩子們……你們一定可以遵守約定回去，雖然只剩下魂魄……如果我死了，我的魂魄也會回去。

他也曾想過「自己遲早會長大成人，變成老爺爺死掉，這樣變成鬼的禰豆子就會變得孤零零的。這樣會很寂寞吧。」以炭治郎13歲來說，他的思維顯然是超齡的，他並不把自己當成一個強大的存在，反而時常想像自己的死亡與衰老。

劇場版《無限列車篇》也有異曲同工之妙，炭治郎之所以能破解魘夢的血鬼術（一種讓人睡著，沉浸在內心所願美夢的能力），極端一點說，正是因為他認同了現實是「無常」的。他逝去的家人不會回來、妹妹也沒有恢復成人、他也永遠回不去過去賣炭養家的平凡日子。所以他反覆在夢中自殺，拒絕虛假的夢想、回歸悲慘的現實。

這為故事帶來一種近似負面的快感，原本不死的鬼被消滅之際，得到了炭治郎的「憐憫」，鬼過去身為人的一面再次被提起。哀傷在此刻不只是自己的事，它是一個共同的感覺（empathy），它讓追求永恆的鬼重新認知到自己過去也是短暫生命的人類一員——這是鬼滅之刃劇情的固定套路。

Photo Credit: 《鬼滅之刃》動畫第5話〈自己的鋼〉

如同響凱是不得志的寫作者，手鬼則一直渴望著哥哥能伸手牽著他一起回家，下弦之五其實只是一隻渴望擁有家人、期待與他人有著牽絆的鬼。在後面的《鬼滅》篇章，也常出現這樣的描述。

過去是人的他們同樣感受到了生命的無常，只是他們選擇了拒斥無常、拋棄道義，成為了鬼。鬼被斬首時的哀傷，正是它們回顧一生，為自己行為的定論與贖罪。這符合武士道精神的論述，罪人切腹之時，身旁的「介錯人」必須快速為他斬首，避免他持續痛苦。因此，介錯人必須同時是「值得信賴」跟「劍術高超」的人。炭治郎斬鬼，體現了這樣的精神。

綜觀近年來的日本的東北大地震、福島核災、新冠肺炎等災害，都強化了日人對於災難的理解與再想像。早在《鬼滅》之前，就有新海誠的《你的名字》，以彗星撞擊糸守町暗喻著311大地震前後的景色與人們生活的改變。

由庵野秀明及樋口真嗣共同執導的《正宗哥吉拉》，透過怪獸對城市的破壞，探討了日本官僚制度的無效率，必須破壞、重建、汰換的進程。若松節朗的電影《福島50英雄》則描繪災難時無私奉獻盡責的電廠人員，以一己之力拯救他人，避免災難擴大。

Photo Credit: 日本《讀賣新聞》、《朝日新聞》刊登的《鬼滅之刃》完結全版宣傳海報 永恆是人的念想，人的念想才是永恆的，不滅的

這些災難在《鬼滅》中透過「鬼」的形象被具現化了，它們殘忍、暴虐、不通人情，深刻地傷害了人們，但人們仍頑強、固執地前進、溫柔地包容彼此、忍耐悲傷、緊握著刀刃斬鬼。這樣的敘事方式，讓人們更容易理解、共感。

在武士刀不復見的現代，日本人心中的武士刀或許從未被毀棄。這把心中的武士刀再度確立了職責、恩義等種種深嵌於日本人心中的民族精神，把鬼滅推上的現象級的地位之餘，也淡化了《鬼滅》在人物塑造、劇情設定上的種種不足。

《鬼滅之刃》提供了一種淺白的方式傳達了日本人如何社會化的進程。甚至是勾勒了一種孩子在未來，應如何面對社會上的困難、如何思索與他人的互動、甚至是自身的夢想與願景。或許就是日本人們在不知不覺中，把名為「責任」、或是「恩義」、或是「生存之道」的刀刃，悄悄交給了孩子吧。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航