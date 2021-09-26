【關鍵時事】張亞中奇蹟沒有發生，民進黨2024策略將會是「揚朱抑柯」

民進黨最害怕的事情「幾乎」要發生，張亞中「差一點」擊敗朱立倫當選國民黨主席。一旦如此，最致命的意義不是朱立倫幾乎退出政壇、韓國瑜重回主場，或江啟臣校正回歸，而是民進黨希望2024朱立倫、柯文哲攤平的美夢破滅。

張亞中在政壇毫無重量，他的兩岸主張，一點都不重要，即便當上國民黨主席，也影響不了台灣的兩岸路線。因此，民進黨的支持者一開始才會反串、追捧張亞中崛起，藉此打擊稍有實力的朱立倫、江啟臣。

朱立倫也是助長「張亞中現象」的幫兇。

沒有消息來源卻鉅細靡遺的某台民調，精準說出張亞中領先的「事實」。誰有黨員名冊？誰有資源委託民調？誰希望扭轉原本朱、江對決的態勢，必須靠張亞中竄起才能先把江啟臣拉下來？這些答案不證自明。

想當然耳，張亞中現象是某陣營戰略思考下的產物。演變到後來，朱立倫必須要公開「追打」張亞中是紅統、統派學者，極端地向韓國瑜靠攏，靠這些「走鐘」的演出，催出國民黨深藍的幽靈，才能讓自己辛苦地擊敗張亞中。

種甚麼因，得什麼果。我說過，朱立倫是唯一對2024有企圖心的人，他必須要對選戰過程中撕裂、腳步踉蹌，討論一些亂七八糟、說不清楚的兩岸主張，以及打了這一場笑跑中間選民的選戰，負最大責任。國民黨選後必然還會亂一陣子。

團結、拜會都是假的，那些是國民黨從來沒有過的東西。

藍白陣營已經是「連通管」，2022國民黨在14席縣市長、柯文哲推不出像樣接班人的基礎上，不至於太難看。但至為關鍵的2024：國民黨弱、則柯文哲強。

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從鄭文燦、林錫耀等民進黨大咖在國民黨主席投票日的發言看來，綠營居然憂心國民黨越來越走偏鋒、激進的路線，呼籲最大在野黨應該理性、呼應主流民意。這不是要倒張亞中嗎？

民進黨不希望老張當選，可不是對國民黨手軟，而是螳螂捕蟬，黃雀在後。民進黨忌諱、討厭，不想面對卻始終揮之不去的幽靈是柯文哲，不是朱立倫、江啟臣，更不可能是張亞中。而張亞中當選，就是國民黨把票倒給柯文哲。

民進黨2024策略將會是「揚朱抑柯」，柯文哲是非理性對象、較具爆發力，朱立倫有能力把國民黨撐起來，但個人走勢看跌。

讓柯、朱攤平，藍白始終無法交合，對民進黨的2024最有利。

幸好張亞中奇蹟沒有發生。張亞中一度領先了幾十分鐘，朱立倫嚇出一身冷汗，民進黨當下恐怕也笑不出來。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航