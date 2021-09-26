全台81高中學習歷程檔案遺失，如何補救、沒有備份怎麼辦？教育部最新說明

攸關高中生升大學的「學習歷程檔案」，24日傳出因教育部委外廠商硬碟設定失誤、造成81所學校平台檔案遺失，教育部長潘文忠今（26）日上午召開記者會，向受影響的師生與家長致歉，說明此事件起因於外包工程師按錯鍵，將依契約究責，也會對教育部國教署進行行政究責，國教署也針對檔案遺失的學生，提出補救措施。

疏失是怎麼發生的？

9月中旬，國教署委託國立暨南國際大學將學校使用之學習歷程公版模組，配合《資通安全管理法》之規定進行向上集中，逐步搬移到新機房內的虛擬主機。暨南大學團隊於系統搬移到新機房運作十餘天之後，因系統更新而重新開機，發現部分虛擬主機的硬碟設定失誤，造成部分檔案無法連結。

受影響的學校，為使用國教署委託暨南大學招商建置學習歷程公版模組的學校，影響範圍為81校、學生7854人、資料2萬5210件（包括課程學習成果9793件、多元表現1萬5417件）。

受影響的資料，為學生於9月5日至9月22日期間上傳到學校平台的109學年度第2學期資料；至於學生於9月5日以前上傳到學校平台的資料，均已有備份，未受影響。

負責營運學習歷程檔案資料庫的暨南大學教授洪政欣表示，此事牽連部分學生和家庭，他深感抱歉。他也澄清，這次檔案遺失是發生在使用公板模組的81所學校的學習歷程平台，沒有使用公板模組的學校不受影響。

Photo Credit: 教育部 提供

洪政欣說明，學習歷程上傳流程分成兩部分：先是在校內學習平台，由學校行政人員登錄基本資料，學生上傳學習成果與多元表現，教師認證課程學習成果後，再提交到學習歷程中央資料庫。這次檔案遺失是發生在各校的學習平台，還沒提交到中央資料庫，中央資料庫並沒有受到影響。

Photo Credit: 教育部 提供

另外，遺失的資料只有檔案，其他內容如學生的基本資料、修課紀錄、檔案對應的課程名稱、100字簡述等資料都沒遺失。

Photo Credit: 教育部 提供

檔案遺失怎麼補救？沒有備份怎麼辦？

國教署已要求廠商救援硬碟資料，目前專業技術人員持續處理中。廠商也於9月24日同步以電子郵件逐一通知受影響學校，提醒學生登入學校平台確認；如有資料異常，可儘速重新上傳檔案。

教育部國教署長彭富源今天提出4項補救措施，包括提供受影響清單、學生重新上傳檔案、學校得彈性延後上傳期限以及建立專案輔導機制等措施補救。

彭富源說明，第一，今天將開放師生查詢受影響的資料，第二，針對受影響檔案，若是經教師認證課程學習成果，將提供上傳比對平台，比對後若符合，免經教師重新認證直接上傳；不符合者依照原本程序，在學校平台重新上傳。

第三，針對公平性的部分，彭富源也進一步解釋，目前仍在可以上傳檔案期間，截止日為至少到9月30日，教育部也彈性延後上傳期限，不受原定截止日限制，9月30日後仍可持續上傳，確保每一位學生都能完成重新上傳。

第四，學生如無備用檔案，這部分會請任課老師協助輔導重新上傳，並使用老師認證過的原資料處理，以達到各類型檔案上傳的處理和公平性。而請教師協助的部分，教育部也會補助教師終鐘點費。針對81所受影響學校，將指定專責人員，協助學校完成上傳。

國教署提到，該案委外經費3200萬，團隊有20人，發生檔案遺失誰要負責？潘文忠說明，這次是工程師系統操作錯誤，造成這麼多學生老師家長的困擾與憂心，教育部會依照原契約，向委託廠商暨南大學追究責任，之後也會向國教署進行相關行政責任的追究。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範