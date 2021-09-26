朱立倫當選國民黨黨主席：習近平發賀電，盼兩黨為國家謀統一

國民黨昨（25）日選出新任黨主席，朱立倫以8萬5164票當選（得票率45.8%），中共黨書記習近平今日也依循往例，向朱立倫發賀電、祝賀他當選，重申九二共識與反台獨，希望國民黨與中國共產黨一同堅守民族大義，為台海謀福祉、國家謀統一。

過往國民黨黨主席選舉後，中共總書記都會向新任黨主席致賀電，去（2020）年江啟臣補選當選黨主席，卻未收到署名中共總書記習近平賀電，外界擔憂本次黨主席選舉習近平是否會致電，因為這關係到了日後兩黨關係走向。

習近平今日發給朱立倫的賀電維持「黨對黨」模式，以「台北中國國民黨中央委員會朱立倫先生」稱呼，落款名「中國共產黨中央委員會總書記」。

賀電內容指出，「過去一個時期，貴我兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上良性互動，加強合作，順應兩岸同胞共同願望，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，成效有目共睹」。

賀電內容提及，「當前台海形勢複雜嚴峻，全體中華兒女要和衷共濟、團結向前。期望兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，戮力合作，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

朱辦尚未就習近平的賀電作出回應。不過朱立倫晚間發表勝選感言時表示，國民黨接下來在兩岸路線上，絕對不會變成小綠，不會畏懼任何民進黨標籤，他會讓國民黨重建兩岸交流平台和溝通管道，在國民黨黨綱、黨章的規範下，進行交流。

綠營：朱立倫慘勝，未來面對2危機須妥協

（中央社）新北市前市長朱立倫以45.78%的得票率當選國民黨主席。綠營高層分析，朱以前任總統候選人與前任黨主席參選，得票率卻未過半且得票數不到9萬、堪稱慘勝，未來恐面對2大危機與妥協。

綠營高層表示，原本認為朱立倫準備充分，應可如朱陣營事前預告拿下6、7成以上選票，結果得票率未過半、得票數更不到9萬，且張亞中和江啟臣的得票數、加起來還比朱立倫多。

綠營高層說，就得票數看，朱立倫此次甚至比江啟臣上回主席補選時多不到1000票，以前任總統候選人與前任黨主席之姿拿到這個成果，只有慘勝可形容，後續恐面臨2大危機。

綠營高層指出，朱立倫的第一個危機是如何避免黨內分裂，國民黨這次主席選舉結果幾乎三分天下，黨內得票結構分歧，且選舉過程刀刀見骨，選後如何修補裂痕、避免分裂危機，是朱立倫最重要的功課。

綠營高層表示，特別是朱立倫在選舉時直接扣張亞中「紅統」帽子，張亞中卻獲得約6萬多票的黨員力挺，如何化解並獲得這些黨員諒解，是朱立倫要頭痛的事。

Photo Credit: 中央社 國民黨黨主席候選人張亞中。

第2個危機是如何化解台北市長柯文哲挖牆腳。綠營高層說，在江啟臣任內，國民黨支持度曾被民眾黨追過，證明國民黨的市場急速萎縮，加上柯文哲到處收攏國民黨人才，連彰化都有5連霸泛藍議員變成民眾黨黨部主委，雙方互挖牆腳態勢已白熱化。

綠營高層表示，柯文哲擺明為2024大舉進攻藍營選票，就看柯文哲的好朋友、好同學朱立倫，要如何化解。

綠營高層評估，朱立倫勢必要有所妥協，才能因應上述危機，包含和黨內派系妥協，比如選舉期間力挺他的台中顏家，朱立倫一定會動員相挺「陳柏惟罷免案」；另外，關於立委傅崐萁動員派系挺朱，外界也盛傳朱立倫將解決傅崐萁重回國民黨的問題。

另外，綠營高層指出，為化解黨內激進勢力的疑慮和爭取諒解，朱立倫恐會採取激進手段以化解黨內疑慮，預期會透過激化朝野攻防來彰顯「戰鬥藍」，在國會採取焦土政策，以杯葛、衝突作為手段，進而凸顯絕非弱勢主席，並展現與江啟臣的差別。

朱立倫當選黨主席，民眾黨：盼「戰鬥藍」不是嘴巴說說

朱立倫當選國民黨主席後，被視為國民黨最大的競爭對手民眾黨，黨主席台北市長柯文哲與民眾黨昨日晚間也分別回應。

柯文哲表示，恭賀朱立倫當選中國國民黨主席，這次國民黨主席選舉激烈，透露對現況不滿的人民殷切的期待，期盼朱立倫當選後，發揮在野黨實質有效監督功能，為建構更優質的政黨政治、更健康的民主政治而努力。大家共同善盡在野監督的責任，不負人民所託。

民眾黨也由發言人楊寶楨恭賀朱立倫當選國民黨主席。民眾黨恭喜朱立倫當選新任中國國民黨主席，也期盼朱立倫能帶領國民黨扮演好「最大在野黨」的角色，與民眾黨一起發揮實質且有效的監督功能，才是找回台灣人民信任的重要關鍵。

民眾黨認為，朱立倫主席的出線，代表國民黨基層支持者在政策論述路線上做出中道選擇，但除了路線之外，民眾黨深信人民仍然期盼國民黨不只是嘴巴上當「戰鬥藍」，而是拿出實際作為，「例如在立法院的議事運作上，無謂的杯葛、犧牲其他在野黨的質詢權益，早已不被主流民意所接納」。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範