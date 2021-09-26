斯洛伐克16倍支持！16萬劑AZ疫苗抵台，指揮中心9/29起開放第二劑接種

台灣今（26）日本土COVID-19確診加零，另外由斯洛伐克捐贈的16萬劑AZ疫苗今早抵台，指揮中心說明，有效日期分別為今年的10月31日到11月30日，封緘完畢將盡快運用，用於AZ第二劑疫苗接種。

斯洛伐克7月16日宣布捐贈我國1萬劑疫苗，後將捐贈數量提高至16萬劑AZ疫苗，已於今日上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。本批疫苗效期至110年10月31日及11月30日，將由指揮中心統籌規劃運用，提供國人接種。

第二劑接種資格為，7月22日前已經接種第一劑AZ疫苗，且間隔滿10週以上、52歲以上的民眾。將於本月29日起分批配送AZ疫苗到各縣市，由各縣市政府安排接種。

指揮中心說明，斯洛伐克為感謝我國去年捐贈70萬片口罩之情誼，此時伸出援手提供並加碼捐贈這批COVID-19疫苗，讓我國感受到國際間正向循環的良善力量，此批疫苗將有助我國提升疫苗覆蓋率，指揮中心謹向斯洛伐克政府與人民致上誠摯謝意。

總統蔡英文今日也透過臉書，「感謝斯洛伐克16倍的支持力量」。接下來，斯洛伐克捐贈的這批16萬劑疫苗，以及昨天日本捐贈抵台的50萬劑AZ疫苗，都會優先提供第二劑接種。

蔡英文指出，在全球疫情依然嚴峻下，斯洛伐克對於台灣真摯的友誼，讓台灣倍受感動。「我要再次感謝斯洛伐克的協助和支持，台灣會繼續和國際夥伴相互扶持，在共同對抗疫情上，創造更多善的循環」。蔡總統強調，疫苗是對抗疫情重要的武器，政府會做最好的接種安排，也再次提醒大家，儘早接種、完整接種，讓台灣在防疫上具有最強的戰力。

新增8位境外移入，主要是還未施打疫苗的境外生

今日本土加零，指揮中心將於明日記者會，公布最新的管制放寬措施。

不過，南韓在中秋連假過後疫情失控，單日新增超過3000起確診，為此指揮中心指揮官陳時中表示，南韓社區傳播仍然存在，中秋連假難免使疫情再起來，台灣社區傳播上有一定的控制，中秋假期後這個禮拜疫情維持穩定，已經有4日零本土確診，將會持續觀察，陳時中也說明，要看中秋連假大規模的人車流動是否造成疫情升溫，至少要觀察2個禮拜。

另外今日新增8例境外移入個案，有6位是來自緬甸的境外生（案16292至案16295、案16298、案16299），另外有1名來自印尼（案16296），1名來自阿拉伯聯合大公國（案16297）入境，入境日介於今年9月2日至9月24日。

指揮中心說明，緬甸入境的6位境外生，因為年紀輕都還沒有接種過疫苗，印尼和阿拉伯來的2位，分別在4月底和7月底各接種一劑的AZ疫苗，但因為都只有接種一劑，並不符合突破性感染。

公費流感疫苗10月開打，需與COVID-19疫苗間隔7天以上

另外，今年度公費流感疫苗將分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月15日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘對象均於第1階段。指揮中心呼籲符合公費接種資格民眾開打後儘速預約接種，且需注意「與COVID-19疫苗接種時間間隔7天以上」，並在前往合約院所預約或接種前，主動告知疫苗接種史。此外，請醫師於接種前可先查詢全國性預防接種資訊管理系統，以及進行接種評估時，請民眾出示全民健保動快易通健康存摺APP或COVID-19疫苗接種紀錄卡，確認民眾是否7天內曾接種COVID-19疫苗，並於完成接種流感疫苗後，於健保卡黏貼流感疫苗接種貼紙。

指揮中心說明，今年度公費流感疫苗實施對象與去年相同，第1階段開打對象，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中（職）/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員；第2階段開打對象，為50至64歲無高風險慢性病成人。



指揮中心提醒，開打後，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間；前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件（如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等），並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範