2021/09/26,
國際

回到起點

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Photo Credit: AP / 達志影像

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面向德國最大島呂根的城市，是默克爾三十年來的選區。台下很多市民，對默克爾是「由細睇到大」。

這個中秋夜，默克爾（Angela Merkel）回到她的選區，德東梅普州城市Stralsund，為基民盟助選。同場的還有總理候選人拉舍特，以及將於周日梅普州議會選舉的州長候選人沙克（Michael Sack）。

這個面向德國最大島呂根的城市，是默克爾三十年來的選區。她也是以這選區議員身分，在國會中獲選總理。台下很多市民，對默克爾是「由細睇到大」。從她是一個寂寂無名的東德年輕女學者，見證她成為部長，然後獲任基民黨魁，再得到總理寶座。30年前，或許他們都在這裡，與她一起慶祝國家統一後，這位學者勝選的喜悦。

曾在香港歌德任教的德文老師Jördis Weilandt，成長於八九十年代的呂根島。那年在她的班上，她跟我們分享在學時默克爾曾到訪她的學校，那時默克爾政治生涯還是起步。這位年輕老師，也因著國家統一而有機會出國，到遠東探索世界。那年，她和一眾同學，應該沒有想過有天這位未到四十的女學者，會成為國家總理。在當年男性主導的德國政壇，特別是男天主教徒為主的基民盟，很難想像會有位女新教徒坐上這要位，更是一坐16年。

Jördis的分享，令當年的我很期待有天到訪呂根。雖然留德多年的我，還未有這機會。默克爾中秋這天回到她的故鄉與一眾選民團圓，不知是有心或無意，也許是對她政治生涯的交待。她記得自己的起點，一群支持過她的人。

本文獲授權轉載，原文可見於作者Facebook

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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