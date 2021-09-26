朱立倫給習近平的賀電風波：不寫「民國」行之有年，但是第一次提「反對台獨」

國民黨黨主席選舉昨（25）日落幕，前主席朱立倫回鍋當選。隔了一夜，中共國家總書記習近平今早發賀電恭喜朱立倫，朱立倫也回覆感謝。不過外界發現，朱立倫的覆電中，在日期部分省略了「民國」二字，引發各界炮轟。朱立倫是第一次不寫「民國」的國民黨黨主席嗎？國民黨歷年來的賀電，可看出兩岸什麼樣的玄機？

中國國民黨主席當選人朱立倫今天到桃園謝票時指出，今天上午9時許接獲習近平賀電，內容特別強調九二共識、反對台獨，在這樣基礎之上繼續交流。朱立倫也依慣例，以中國國民黨黨主席當選人頭銜回覆，指出將秉持國民黨的黨綱、黨章規範，九二共識，反對台獨，而且希望在求同存異之外，將來能夠進一步求同尊異。

不過，朱立倫的覆電的信末日期只寫「110」，引發各界熱議。

資深媒體人鍾年晃指出，習近平給朱立倫的賀電，出現「九二共識」、「為國家謀統一」等考古題，等待朱立倫的答案；朱立倫也不負期待，將兩岸局勢複雜的責任推給民進黨「反中」。鍾年晃認為，朱立倫完全忽視中國軍機繞台、惡意停止台灣水果進口，在國際打壓台灣，阻斷台灣採購疫苗等惡劣行徑，還呼應「九二共識」。

鍾年晃也說，朱立倫覆電日期連民國都不敢寫，說好的一中各表呢？請問110是什麼鬼？門牌號碼還是心跳次數？

民進黨立委蘇巧慧則酸，原來朱立倫的職志是成為「第二個林鄭月娥」，對於中國提出謀求國家統一，不敢反駁一字一句，反倒像是在向中共老大哥告狀，尋求中國共產黨的支持，連回電日期都不敢寫上民國。

不過經查，朱立倫並不是第一個在日期上不寫「民國」的國民黨黨主席。

包括馬英九、吳敦義、洪秀柱歷年回覆中共領導人的賀電，信末日期的部分，都沒有寫民國。

Photo Credit: 中國國民黨 官網

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另外，國民黨在2017年中國共產黨第十九次全國代表大會時，對中共發出賀電，當時信末也不見「中華民國」，曾遭質疑「難道中華民國對國民黨而言，那麼丟臉嗎」？

Photo Credit: 中國國民黨 官網

當時國民黨發言人洪孟楷說明，國共雙方歷屆賀電都是如此，互不提國名，中共的回覆用西元紀年，也不會稱「中華人民共和國」，這是相互默契，也就是具體的「一中各表」。

洪孟楷指出，兩岸政黨互相往來的賀電中，表現出「九二共識、一中各表」精神，雙方在各自利基點上尋求可以對話的契機，但更為重要的是雙方有「對話」和實質交流。

「先生」、「您」、「你」：國共賀電行之有年，稱謂有何差別？

《聯合報》報導，中共自1988年7月開始對國民黨主席當選人拍發賀電，1988年蔣經國去世後，由李登輝繼任總統，並在同年7月7日正式當選國民黨主席，隔日時任中共總書記趙紫陽便發來賀電。

1996年兩岸發生飛彈危機，兩岸關係緊繃，1997年8月李登輝連任黨主席，中共總書記江澤民仍拍電致賀，但發電者首度由「總書記致電黨主席」的模式，改為「中共中央委員會」致電給「國民黨中央委員會」的「黨中央對黨中央」模式，不過始終維持在黨對黨的層次上，避開祝賀者與被祝賀者同時也具有國家主席與總統的身份。

《自由時報》報導，一直到馬英九在2005年當選黨主席，時任中共中央委員會總書記的胡錦濤，致賀電給馬英九，賀電的抬頭是「台北中國國民黨中央委員會馬英九先生」，署名則恢復為「中國共產黨中央委員會總書記胡錦濤」。

馬英九也透過國共平台，拍發電報回覆胡錦濤的賀電，成為首位回覆中共賀電的國民黨主席。胡錦濤當時稱呼馬為「先生」，非「主席」，2007年吳伯雄在馬英九因特別費案被起訴辭去黨主席後，補選成為黨主席；2009年、2013年馬英九又當選黨主席，一直到2015年朱立倫當選黨主席，中共的賀電都稱呼當選者「先生」。

2016年朱立倫為總統及立委敗選辭去黨主席，參與補選、立場偏向深藍的洪秀柱成為國民黨首位透過選舉產生的女性黨主席，中共總書記習近平賀電的「稱呼」開始有了轉變，不再使用以往的「先生」一詞，改為「您」這個頗為親近的尊稱。

特別的是，在2017年，習近平給吳敦義的賀電直接稱吳敦義「你」，與以往發給國民黨新任主席的尊稱不同，顯然「敬意」最低。稱謂變化在當時就引發國共關係惡化揣測，在吳接任主席後，國共論壇也確實停辦至今。

今年賀電內容多了什麼？反應兩岸什麼新局勢？

現任中共總書記習近平自2013年上任以來，也分別在2013年馬英九連任國民黨主席、2015年朱立倫當選國民黨主席、2016年洪秀柱當選國民黨主席、2017年吳敦義當選國民黨主席時拍發賀電，僅有去年3月7日在補選中勝出的江啟臣未收到中共賀電。另外，過往習近平賀電都是當天直達，不過今年卻是隔了一晚。

《TVBS》比較歷屆習近平致電國民黨主席當選人，對於台海兩岸關係的描述，從2013年馬英九當選黨魁的「面臨重要機遇」；2015年朱立倫的「發展充滿期待」；2016年洪秀柱的「面臨新的局勢」；2017年吳敦義的「發展面臨挑戰」；直到今天朱立倫收到的「台海情勢複雜嚴峻」。

特別的是，過往國民黨黨主席回覆習近平賀電，都會提及兩岸交流、和平穩定，並重申「九二共識」。不過朱立倫今年回覆習近平的賀電中，除了九二共識之外，首次提及國共兩黨將在「反對台獨」的基礎上，求同尊異。也特別批評民進黨執政下「去中」「反中」政策，改變兩岸現狀。

Photo Credit: 中國國民黨 官網

兩岸賀電深具政治意涵，除了民國、主席稱謂上別具心機，賀電內容的用詞遣字，也不免受到外界放大檢視。朱立倫今日的回覆，在九二共識之外，特別提及了「反對台獨」，是否代表兩岸之間，已經到了必須加深力道以保持和平？

新任國民黨主席朱立倫將於10月30日全代會就任，在其任期中，除了強調「戰鬥藍」「必勝藍」的基調，矢言要贏回政權，未來兩岸的政策佈局，也備受矚目。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範