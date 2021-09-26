愛狗正邪定分界——《禁室殺戮2》、《惡煞》、《糖魔怪客》與超級反英雄的怒火（上）

《沙丘瀚戰》（Dune）導演Denis Villeneuve向漫威的超級英雄電影宇宙開火，批之為「剪剪貼貼」，把觀眾變成喪屍。《怒火》主演謝霆鋒也指現在的觀眾看慣了科幻特技，令傳統港式「實牙實齒」的動作變質。不論喜歡與否，近十多年來超級英雄電影成為了荷里活最大主流，其巨大引力使其他電影人和觀眾都以此為參照系。

近期上映的幾齣驚慄及恐怖類型電影，似乎都受到這股引力影響，把類型中的邪惡反派當成主角，將他們演繹為毒魔Venom或小丑女Harley Quinn那樣，是界乎於超級惡棍與反英雄之間的灰色人物。

（以下內有含有劇透）

《禁室殺戮2》（Don't Breathe 2）不禁令我想起了曉治積曼（Hugh Jackman）的最後一次演Wolverine電影《盧根》（Logan）：一個身經百戰、傷痕累累的老兵，退休隱居卻被壞人找上門，毁其家園。壞人的目標是老兵的「女兒」，表面上是重申對女孩的「主權」並「回收」，其實是毁滅；為了救她，老兵去找壞人拼命，彷彿打極唔死，致勝關鍵還是靠小女孩的特殊能力。最後滿身血污的老兵從半生罪咎中得到解脫，小女孩則與其他孩子一起過新生活。

圖片來源：電影《禁室殺戮2》海報

如大部分續集電影一樣，《禁室殺戮2》比不上第一集。這一集的敵人數量、能力、惡意和整體的戰鬥範圍都升級，有更多暴力血腥的場面，失去了上集在黑暗中困獸鬥的凝聚力。整齣戲最出色的是初段壞人入屋，受過嚴格訓練的小女孩像忍者般躲藏，鏡頭運動配合沉靜無聲的影音設計得宜，令觀眾也屏息靜氣，氣氛營造不錯。但後來男主角「盲人」（The Blind Man）戰鬥時總是「嘈喧巴閉」，像Wolverine那樣咆吼，就變得很平庸，看得人心很累。

上一集男主角佔盡地利，在家裡關燈後令入侵者無法靠視力佔優——這種心思在這一集也失去了，因為安排了男主角闖入敵人陣地戰鬥，又要他大發神威，編劇竟把他寫成「盲俠聽風劍」甚至夜魔俠（Daredevil）那樣感官敏銳、攻擊準繩，加上不斷受傷又打不死，幾乎是超能力了。

圖片來源：電影《禁室殺戮2》劇照

其實整齣戲都是充滿了「剪貼」痕跡，從各種受觀迎電影系列借來成功元素。除了上述與《盧根》的戲劇結構類同，還有像《殺神》系列一般，用愛狗與否來分正邪：殺人唔眨眼的「盲人」愛犬被殺，他卻對敵人的惡狗手下留情。

這種連人帶狗「改邪歸正」的手法，或許比他最後的懺悔告解更有效，令觀眾暫時忘記其他上集是一個憶女成狂、禁室培育的變態佬。他這一集隨街撿了一個受傷的女孩回家當自己孩子，不讓她上學認識朋友，半禁閉式軍隊訓練等等其實都是其病態的延續。但編劇只要把反派描寫得邪惡十倍，外面的世界真的很危險，便把男主角對小女孩的所作所為變為合理。（待續）

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