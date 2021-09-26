以惡報惡的正義——《禁室殺戮2》、《惡煞》、《糖魔怪客》與超級反英雄的怒火（下）

上篇：愛狗正邪定分界——《禁室殺戮2》、《惡煞》、《糖魔怪客》與超級反英雄的怒火（上）

《禁室殺戮2》另一個借來的潮流，就是以「老兵不死也不淍零」為主題的動作電影：從里安尼遜轉型的《救參96小時》（Taken）系列，史泰龍and friends的《轟天猛將》（The Expendables）系列，到奇洛里維斯與狗的《殺神》（John Wick）系列。這類電影和漫威的超級英雄電影宇宙幾乎同期興起，而兩者一大分別是「老兵電影」少用電腦特效，標榜技擊、槍戰、爆炸、飛車等傳統動作設計。對於這種中老年男人繼續當英雄的潮流，解釋之一是社會老化，還會進戲院看電影的觀眾年齡層向上移，老牌明星仍有叫座力，當中尤以男性為主——不像女星會被狹隘的審美觀嫌年老色衰——「老兵」們的皺紋反而代表歷練，是男人的浪漫。

但《禁室殺戮2》的老兵不像上述電影系列，後者的賣點是很多本來就很有名的明星出演，前者的主角人選Stephen Lang卻不屬此列。他對上一個比較為人熟悉的角色是《阿凡達》那個「戰鬥狂」軍佬，個性和《禁室殺戮2》的「盲人」接近，但他寶刀未老的能力設定，也可說因為近年的「老兵」潮流而更容易為人接受。

這潮流或許反映了大眾對社會老化趨勢的焦慮與欲望，在電影和政治文化互相映照；以2020年的美國總統大選為例，兩個候選人都七十多歲，很多人嘲笑拜登老懵懂，但欣賞特朗普老而彌堅。這種對老牌動作巨星和政治領袖的懷舊，遙指史泰龍和阿諾舒華辛力加全盛時期的1980年代，也是年紀很大才當總統的列根（Ronald Reagan）的保守鷹派強人時代，在電影世界裡以白人男性的暴力雄風為表現。

圖片來源：電影《惡煞》海報

然而，世界的另一潮流是高科技和多元化，美軍空襲靠無人機遙控（雖然繼續炸錯人），超級英雄電影則靠電腦特技，「撻」一下手指便能毁滅銀河系半數生靈，也大大開拓了「能力」的想像。在一個有超高科技和超能力的世界，一身肌肉的老兵已沒有絕對優勢，甚至不及一個半身不遂但有心靈感應能力的教授，或一個可以和老鼠對話的少女。近期上映的另外兩齣驚慄／恐怖電影《惡煞》（Malignant）及《糖魔怪客》（Candyman），都是在一個有靈異能力的世界裡，讓非裔及女性從邊緣化的位置反擊。

《惡煞》開局像鬼片，但弱女主角最後反客為主，變成了擁有超能力的反英雄（還要有自己的戰鬥服和武器）。《糖魔怪客》其實是續篇，主要接續1992年同名電影的劇情，更請當年飾演Candyman的演員Tony Todd再次飾演同一角色。此片編劇及監製之一Jordan Peele數年前執導了《訪．嚇》（Get Out），其成功牽起了新一波結合美國種族問題與恐怖驚慄類型的潮流，而最新版本的《糖》也可歸類其中，只是有評論者認為此片政治信息先行，削弱了情節合理性。

圖片來源：電影《糖魔怪客》劇照

這裡Candyman不是一種純粹的邪惡力量，而是受壓迫的族群召喚的復仇怨靈，而本來身處受害者位置的男女主角，最後也成為復仇者的一方。連同《惡煞》及《禁室殺戮2》一起看，這些擁有超級能力的主角的身體都有所殘缺，背負著個人及群體的創傷。他們不是像美國隊長那樣正派的英雄，而是靠近惡的一邊，但他們同樣儆惡懲奸，有仇報仇，似乎也實行了一種不完美的正義。

戲中的警察若非缺席、無能，就是腐敗邪惡，於是這些從惡棍轉變為反英雄的角色就像以武犯禁的俠士一樣，流露出一種文化意識：世道淪陷，制度失效、失去信任，正邪黑白混亂不清；人們除了絕望，便只有仇恨與怒火。出於這種以惡報惡的慾望，可以說傳統恐怖片的邪惡勢力也被收編，在主角的位置和觀眾的情感結連，漸漸轉變為超級反英雄。

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