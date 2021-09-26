2021/09/26,
藝文

《菠蘿油王子》：香港的大人童話，麥兜如何活在當下？

《菠蘿油王子》：香港的大人童話，麥兜如何活在當下？
圖片來源：《麥兜菠蘿油王子》電影歌曲: 咁咁咁

我們想讓你知道的是

「我爸爸想返去以前唔知邊度，我媽媽淨係諗住以後唔知邊度，就得我一個，留響宜家。」

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

我和麥兜一樣，都喜歡䟴腳，細時總被罵：「人搖福薄，樹搖葉落。」彷彿，未來運氣盡皆喪失。但父母的期許，總會被世界修正，像䟴腳。如今專家說，原來能強身健體，有助學習。

麥兜系列《菠蘿油王子》，孩童難以看懂，如若早熟一些，大抵留下心理陰影、疑惑。皆因這套動畫，與其說是「麥兜故事」，更像父親麥炳、母親麥太的傾城之戀。

以麥兜作敘事主體，旁白回憶式講童年。在春田花花幼稚園，學習多元智能教學法，普通話雜亂地唱，「我們是快樂學習的好兒童」。模擬見AO面試，要報讀「普通話詐死班」打底。

0_npghp-dPOTztVzgp
圖片來源：電影《麥兜菠蘿油王子》劇照

單看上述描述，不必細加解釋，童稚暗諷現實。2004年動畫，「詐帝學兩文三語」，如今更覺犀利。麥太、校長等人，留守大角咀，等政府收樓，市區重建，拆遷工程，香港式變幻才是永恆。

香港地景的仔細再現，將時空都濃縮了，大排檔、工廠妹、唐樓、畫舫、上街遊行等⋯⋯遊走香港的過去、現在、未來，快速流逝，就像麥太口述歷史，王子終究變成中佬。

現代都市，單親家庭常見，麥太要講自己的故事。中年女子，又窮又單身，她學J.K.羅琳寫書，在未來葬身的墓園，向麥兜訴說身世。那是麥炳、麥太的相逢，也是麥兜的生命起源。

菠蘿油王子，象徵了麥炳失去榮光的悲情。他出身帝王之家，由故鄉到一舊舊埠，忘不了過去，隱喻以往逃難來港的人，此地絕非家鄉。無法回去，也難以忘情，只能當中佬打工仔。

其實，麥炳早是麥太的，情人眼裡出王子。菠蘿油是甜蜜，香港的，一切都是濃情蜜意的再述。可是麥炳不甘心，求神問卜，走進假的月光寶盒，被過去束縛，魔力強得，令他情願抛妻棄子。

早在麥炳離家，假王子進駐皇宮，注定失敗。麥炳故事，不時夾雜麥兜童年對照，唱著「算啦，唔算都要算，無計喇」。回去絕不現實，所謂的故鄉，早已不需要真正王子的出現。

「我爸爸想返去以前唔知邊度，我媽媽淨係諗住以後唔知邊度，就得我一個，留響宜家。」

因此，麥太千方百計，讓麥兜盡量學得更多，不想讓兒子重蹈覆轍，有能力掌握未來。過去的父，未來的母，都不是麥兜所欲擁有，麥兜童稚時，只知道，現在只有他一隻豬。

1620px-McDull___Madame_Mak_statues
Photo Credit: Katie Chan @Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

只有一件事，確實陪伴麥兜，並非言語敘述。他說，喜歡䟴腳，因為那是介於中間的狀態，不是往前走，也非停止不動，活在當下。鍾意而家咁樣，連內外全科的醫生也管不了。

香港的特質，見於結尾，麥兜遠至西方表演。音樂會，Jo Jo Ma拉大提琴，麥兜隨樂䟴腳，麥太貴婦打扮，看著麥兜如詩歌般的舞動。忽然回想，那是麥炳來港之後，她發現的新習慣。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium

相關文章：

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。