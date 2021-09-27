騎著自行車在洪水中掙扎，紐約市通過「外送員有權選擇送貨地點」等六項權益法案

文：吳宗宜

紐約的一小步，外送員的一大步

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的肆虐，促使許多失業的紐約人轉而擔任外送員，再加上許多紐約的餐廳陸續關閉，使外送餐點服務的需求激增。然而，外送員並沒有獲得應有的的工資和保障，日前美食外送平台對外送員的權益保障，在美國各州都有相關訴訟在進行。對此，紐約市開了第一槍。

紐約市議會在9月23日，以壓倒性多數通過了六項美食外送法案保護外送員的權益，成為美國首座對Grubhub、DoorDash和Uber Eats三大外送平台，進行嚴格法定監管的城市。

法案的內容包括：外送平台須提供完成六次送貨的外送員免費的保溫袋、將顧客支付給外送員的小費透明化、外送員有權選擇送貨地點，可以拒絕跨橋或穿越隧道、建立外送員的最低薪資、外送平台必須讓外送員每週至少能領一次薪水、餐廳不能拒絕提供洗手間給外送員等。

該法案在很大程度上是社運團體外送者聯盟（Los Deliverstas Unidos）努力倡議的結果，該組織主要由移民外送員組成，他們一直呼籲採取提高工資、開放洗手間和其他保障外送員權益措施。

法案的主要草擬人、民主黨籍紐約市議員里維拉（Carlina Rivera）表示：「在這場疫情中，外送員冒著生命危險、不知疲倦地工作，他們幾乎單槍匹馬地維持了我們的餐飲業。我們都看過那些外送員走過水深及腰的積水外送的照片，他們冒著大雨給人們帶來食物和藥物，但有許多，雖然並非全部人，沒有給這些外送員應得的尊重，他們的時薪中位數常低於最低工資。這場勝利屬於所有外送員。」

代表紐約市餐廳的紐約市酒店聯盟（New York City Hospitality Alliance, NYCHA）也表示對該法的支持，該聯盟主席里吉（Andrew Rigie）在一份聲明中說：「餐飲業和外送員必須繼續共同努力，確保價值數十億美元的第三方外送平台公司不再剝削我們城市的小企業和工人。」

根據康乃爾大學的一項研究顯示，75％的人轉行擔任外送員的原因，是因為他們在疫情期間失去了工作。紐約外送員的時薪中位數為7.94美元，不包括小費，而紐約的最低工資為每小時15美元。此外，接受調查的外送員中有65％曾被拒絕進入餐廳洗手間。

在疫情中竄起的外送熱潮，暴露了外送平台和餐廳對外送員保障的缺漏之後，立法監管這個行業成為美國政府最需要努力的面向之一。今年8月艾達颶風（Hurricane Ida）的暴雨，引發了紐約各地歷史性的洪水時，外送員仍在傾盆大雨中繼續工作，騎著自行車在洪水中掙扎抓住包裹的畫面，點燃了人民的同情與怒火。

在紐約市，估計有6萬5000名外送員在疫情期間被視為必要勞工，然而這些被歸類為獨立承包商（independent contractors）的勞工，卻無法獲得最低工資或加班費等保障，這促使工人權益團體在去（2020）年開始推動加強保護外送員的權益。

紐約市議員愛耶拉（Dana Ayala）表示：「紐約市的大多數外送員都是移民，許多人沒有證件，這意味著許多人沒有辦法領取紓困和其他形式的政府補助。」

紐約市議會議長科里約翰遜（Corey Johnson）也在一份聲明中，呼籲其他主要城市採取行動保護外送員的權益：「這些外送員在疫情期間犧牲了自己的安全，將食物送到我們家，但在某些情況下，他們被拒絕進入餐廳的洗手間，並被第三方外送平台收取高額費用。紐約市現在將成為美國第一個立法保護外送員的城市，我為紐約市和為這些外送員挺身而出的議員感到自豪，我敦促其他主要城市也應該立法保護這個行業，這是這些外送員應得的。」

CBS NewYork報導，許多聚集在市議會外的外送員對法案的通過表示熱烈歡迎，外送員阿傑（Gustavo Ajche）便指出，作為一名外送員很難維持自己的生計，且他們是按件計酬，而非時薪。「這是我們抗爭中非常非常偉大的一步，也是很好的第一步，有時你必須工作12、13個小時，卻賺不了那麼多錢，一整天只有50美元、40美元。」

外送員佩勒（Carl Speller）也說，「當開始下雨並且天氣很冷時，他們會給你很多包裹，然後你到達那裡，人們就……居然沒給小費？」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

外送成疫情顯學，外送員權益逐漸遭重視

美國各州也開始加強對外送平台的審查，今年8月芝加哥起訴Grubhub和DoorDash，指控其收取欺騙消費者的費用，並在App上列出未經許可的餐廳。今年3月，費城批准將帶薪病假擴大到低工資工人，包括打零工者，西雅圖在疫情期間也為外送人員制定了緊急最低工資標準，並希望將其永久化。

加州議會通過了一項法案，要求外送公司向顧客披露支付給第三方的費用、平台抽取的佣金，以及餐廳的訂單收入，而其允許將零工工人重新歸類為獨立承包商的法案，在8月時則被加州初審法院裁定違憲。另外加州也通過一項法案，使外送司機可以獲得某些社會福利，例如醫療津貼和最低工資。

富比士報導，工人正義計畫（Workers Justice Project）執行長瓜帕（Ligia Guallpa）指出，紐約市議會率先通過保障外送員的法案，有助於敦促其他城市採取類似的措施：「紐約作為世界上最偉大的城市之一，以及身為一個大多數外送App密集應用的地方，紐約向美國其他城市發出了一個強烈的訊息，即這個行業是有可能規範的，可以為外送員提供權利和保障，當工人決定團結和組織時，這就是我們的權力伸張的樣子。」

彭博社報導，布法羅大學（University of Buffalo）研究勞工運動的社會學教授哈頓（Erin Hatton）也表示，社運組織為零工爭取基本保障的努力，可以在其他地方複製，紐約市比其他城市走得更遠。「他們爭取的權益非常基本，但這種類型的保障是針對零工及其特殊需求所設立的，而這些先前在勞動法裡面都沒有得到保障，勞動和就業法規需要更新以應對21世紀的需求，我擔心工人必須一次又一次地組織起來，才能滿足他們最基本的需求，比如上班期間能夠去洗手間。」

外送產業監管措施陸續出爐，企業毀譽參半

對於這次通過保障外送員的六項新法案，Grubhub和DoorDash皆表示支持，Uber Eats則尚未回應。

Grubhub發言人克林茲曼（Grant Klinzman）發表聲明：「這些法案是支持每天為紐約餐廳和居民辛勤工作的外送員的關鍵一步，確保他們能夠獲得足以生活的薪資及使用餐廳的洗手間是一個好主意，也是正確的事。」

DoorDash發言人米勒姆（Campbell Millum）也說：「我們知道紐約市外送員面臨的獨特挑戰，我們將繼續與包括市議會在內的所有利益相關者合作，找出支持紐約市所有外送員的方法，而不會產生意外的負面後果。」

但DoorDash也對其中兩項法案提出疑慮，其中一項規定外送員可以選擇送餐路程，DoorDash擔心可能會損害偏遠客戶的權利；另外，DoorDash也指出，應該規定餐廳不得拒絕外送員使用洗手間，而不是要求外送平台去要求餐廳。

另一方面，COVID-19疫情高峰期間，紐約餐廳被迫取消內用、全面改為外帶的情況下，高達30％的外送佣金吃掉了他們的利潤。

紐約市議會為了保護餐廳，規訂了外送費用上限的臨時規定，而在今年8月26日市議會更通過永久限制外送費用上限法案，明訂Grubhub、DoorDash和Uber Eats等第三方外送服務平台在疫情期間，每張訂單不得對餐廳抽成超過15％，其它費用不得超過5％，信用卡處理費不得超過3％。

同時，還要求第三方外送服務平台，需向勞工保護局申請有效期為2年的經營許可證，從2023年9月開始，市議會將每2年重新審查費用和法案的影響；該法案還要求外送服務平台，需向消費者與餐廳業者共享訂餐者訊息等。

Grubhub、DoorDash及Uber Eats在紐約市市場占有率幾乎平分秋色，各占34％、36％及30％，市議會一系列的新法案，將對外送平台三大龍頭帶來嚴重打擊，對此他們在9月9日向聯邦法院提告，稱佣金上限規定違憲，干擾外送平台與餐廳業者之間自由協商的權利。

Grubhub和DoorDash稱該立法違憲、有害且不必要，並誓言抗爭到底，Uber Eats則沒有發表評論。

Grubhub在一份聲明中稱，在疫情期間該公司傾力支持紐約市及全國各地的餐廳，市議會卻公然違憲設定價格管制，這種永久性的價格管制將造成外送費用提高，紐約市的當地餐廳和外送平台將會損失慘重，並表示將大力反擊這種違法行為；DoorDash也表示，這種危險的政府過度干預，將嚴重限制小企業成功。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航