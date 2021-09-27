台灣首次LGBT學生校園經驗調查：近7成聽過教職員發表恐同言論，過半不曾通報騷擾或攻擊

教師節前夕，台灣同志諮詢熱線協會（以下簡稱同志熱線）協同立法委員范雲今（27）早召開記者會，公布台灣首次同志（LGBT）學生校園經驗調查。調查結果指出，超過三分之二的學生表示曾聽過老師、教職員發表恐同言論。62.1%的學生曾因性傾向、性別認同（或氣質）遭受言語騷擾，曾經歷過騷擾或攻擊的LGBT學生，有超過一半不曾向教職員通報。

調查結果雖也指出超過9成的學生能夠說出至少1位他們認為在其校內支持LGBT學生的教職員，但問到校方行政人員對LGBT學生的支持度，只有略多於四分之一的學生表示，就讀學校的校長、處室主任抱持著支持的態度。

近7成學生曾聽老師、教職員發表恐同言論

同志熱線副秘書長彭治鏐表示，本次內容包含LGBT學生的「校園經驗」和「校園資源與支持」兩大部分，前者包含了校園安全感、接觸偏見言論、遭受騷擾攻擊與通報求助經驗，後者則是學校教職員的支持程度、多元共融的課程資源等，並分析這些校園經驗與支持對LGBT學生的影響。

調查結果發現，41.9％的學生頻繁或時常在校內聽到gay這個字被用來表示負面的意思；87.2％的學生表示，聽到gay這個字被用來表示負面意思時，讓他們感到困擾或不愉快。當類似的恐同言論出現時，40.6％的學生表示，即使有教職員在場，教職員也從來不曾介入；甚至有超過三分之二（68.5％）的學生指出，曾聽過老師、教職員或教官本人發表恐同言論。

關於對性別氣質表現的負面言論，有超過36.4％的LGBT學生表示，頻繁或時常在校園中聽到與性別氣質表現相關的負面言論。與恐同言論相同的是，大多數時候不論是同學或教職員聽到，都不會有所介入，甚至有將近四分之三的學生指出，曾聽過學校教職員發表對性別氣質表現的負面言論。

針對是否曾在校園裡受到騷擾，調查結果發現，62.1％的學生表示，曾因為自己的性傾向、性別認同或性別氣質表現而遭遇言語騷擾。其中，LGBT學生最常因個人的性別氣質表現，遭到不同形式的騷擾與攻擊（其中言語騷擾53.2％、肢體騷擾14.7％、肢體攻擊4％） ，其次是因個人的性傾向、最後則是個人的性別。

然而，曾經歷過騷擾或攻擊的LGBT學生，有超過一半（55.2％）不曾向教職員通報，主要原因包含：不認為老師或教職員可以有效處理這個情況（53.4％）；和老師或教職員談論這些事件會對我造成情緒上的負擔（48.8％）；不想要對老師、教職員或家人出櫃（48.5％）。值得留意的是，有16.8％的填答者表示老師或教職員本人恐同或是恐跨。

調查結果也發現，跨性別學生更容易因為自己的性別、外表、性別認同及性別氣質表現而感到不安全，並因此避免使用學校廁所、游泳池等性別二分的空間及設施，也較容易因為感到不安全或不自在而缺席了更多天數。

3成多學生沒被教過同志相關內容，僅1成知道學校有反霸凌政策

調查結果指出，超過9成的學生能夠說出至少1位他們認為在其校內支持LGBT學生的教職員，但不到一半（41.4％）的人表示，在他們就讀的學校內有多位（6位以上）支持同志的教職員。

此外，當詢問到學校的行政人員（校長、處室主任）支持LGBT學生的程度，只有略多於四分之一（27.7％）的學生表示，就讀學校的校長、處室主任抱持著支持的態度。

在課程內容方面，近三分之一的LGBT學生表示，在校內沒有被教導過任何和同志議題相關的內容，而超過四分之一（26.9％）的填答者則說，自己曾經被教導過與同志議題相關的負面訊息。

另外，近十分之一的LGBT學生沒有在學校接觸到任何性教育課程，超過三分之一接受到了沒有納入正面同志主題的性教育內容。

調查結果指出，超過三分之一（38.0％）的學生表示，學校沒有或他們不確定是否有反霸凌、騷擾攻擊的政策；僅有十分之一的學生表示，就讀學校有反霸凌、騷擾攻擊的政策，且該政策有納入性傾向、性別認同與性別氣質表現。

另外，調查結果也發現只有8.1％的LGBT學生表示，校內有LGBT學生社團、性別友善社團，或是其他會討論同志議題的學生社團 。

彭治鏐表示，台灣的同志（LGBT）學生校園處境，整體而言仍有相當大進步的空間。當學校具備對LGBT學生友善的資源以及政策，將有助於為LGBT學生打造一個更正向的校園環境。他也對教育部提出以下5點呼籲：

校長及一級主管、教官必須接受性別平等教育，內容明確包含同志與跨性別議題。 教育部推動性平教育，要確實落實包含LGBT學生相關議題的內容。 推動校園中的反霸凌政策時，要明確保障LGBT學生的權益。 性教育課程要納入LGBT學生性健康的議題。 在校園內成立讓學生可以討論性別平等議題的社團。

范雲籲將同志學生校園經驗納年度調查，檢視校內性別研習成效

立法委員范雲首先對同志熱線首度進行這項調查給予肯定，但也對調查的結果感到沉重。她表示歷經校內恐同和歧視對待的LGBT學生，更容易憂鬱與減損自尊，後果不單單只是學生無法好好學習，負面影響也是社會共同承擔。

范雲對此提出以下4大配套措施，並表示未來會持續在立法院教育及文化委員會持續監督教育部：

教育部應將同志學生校園經驗納入年度調查，並留意調查執行所需的性別敏感度。 檢視校內教職員各類性平研習和進修的成效。 徹底調查校內是否有歧視性政策，擬定相關計畫並要求學校限期改善。 改善性平事件的通報與處理流程，落實性別平等教育。

台灣性別平等教育協會秘書長韓宜臻則建議教育部，在課程內容與教材設計，必須呈現多元性別族群的樣貌和議題；其次，必須透過系統化的師資培育和研習，提升老師在性平方面的知能。最後，教育部也應制定政策保障教師的自主權，讓教師在進行性平教育時不要受到保守團體的干擾。

教育部國教署學務校安組專門委員詹雅惠回應，會繼續協助提升校園教職員和家長性平教育的提升，其次是督促學校以性平友善的視角定期檢視校園安全空間，並持續研發相關教案示例，將尊重多元性別的意識融入教學之中。最後則是會持續監督校園性平事件的法定通報跟處理機制，並提供相關的輔導措施，暢通學生在校內的申訴管道。

同志熱線秘書長杜思誠表示，此份同志學生校園經驗調查，為同志熱線去（2020）年與美國同志組織GLSEN（Gay, Lesbian & Straight Education Network）合作，針對就讀國中和高中（職）、五專（專一到專三）的同志學生進行網路調查，了解其在2019年9月至2020年7月這個學年裡的校園生活，最終獲得了1226份有效問卷。

參與調查的學生年齡介於13-21歲，平均年齡為16.3歲，其中有74.3%的學生來自六都。參與調查學生為高中生占54.6%、高職生占12.7%、國中生為30.1、2.6%為五專生。參與調查的學生性傾向，56.6%的學生為同性戀、25.3%為雙性戀、10%為探索中（questioning）、3.8%為泛性戀、2.4%無性戀。

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核稿編輯：翁世航