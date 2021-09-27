泰國接連遭遇洪災，總理帕拉育：無法完全解決每年淹水問題

泰國因適逢雨季與熱帶低壓侵襲，上週起北部、東北部和中部陷入嚴重洪災，當局指出有1萬3000戶家庭受影響。總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha，港譯「巴育」）也親自到現場勘災，表示政府無法完全解決每年淹水問題，但會儘快將補助發給災民。

《曼谷郵報》報導，22日起受熱帶低壓電母（Dianmu）影響，泰國至少14個府受暴雨和洪水影響，目前4個府包括清邁府（Chiang Mai）、南奔府（Lamphun）、南邦府（Lampang）和達府（Tak）的情況已改善。

25日晚間到26日上午，碧差汶府（Phetchabun）陷入暴雨所引發的洪水，北部威遷武​​里縣（Wichien Buri ）一條通往曼谷（ Phetchabun）的主要高速公路，有長達三公里路段泡水，車輛無法通行。另外，有些地區的道路可見淹水水位達一米高，公路局官員建議民眾行走替代道路。

根據氣象局數據，本週末受災最嚴重的是威遷武​​里縣，自26日凌晨1點開始24小時內降下193.5毫米雨量，接著是北欖坡府（Nakhon Sawan）和猜也奔府（Chaiyaphum）。威遷武​​縣長Chaiyaphum說，縣內每一個角落幾乎都洪水淹沒，救災人員主力工作是放在將人們帶到安全的地方。氣象局預測，全國範圍包括曼谷仍會持續降雨直到27日，但本週雨勢會趨緩。

《泰國公視》報導，泰國中部大城府（Ayutthaya）昭披耶河和華富里河沿岸的歷史遺跡也遭受暴雨影響，工人們正在緊急建設防洪工事。主掌文化遺跡的泰國美術部指出，數個古廟已做好防洪準備，包括柴瓦塔那蘭寺（Wat Chai Wattanaram），其他數個地點的準備也預計在27日完成。

素可泰府（Sukhothai）的素可泰和西薩查那萊歷史公園則因為位處高地免於洪水。然而，府內有九個縣（包含288個村）都面臨淹水，一位當地居民告訴記者，這是他一生經歷過最嚴重的洪水；猜也奔府Bamnet Narong醫院疏散90位患者，院內也因淹水而停電。

根據泰國公共防減災廳統計，由於熱帶低壓電母和季風帶來的大雨，14個北部、東北部、中部省份受到這波洪災影響的省內約有1萬3000戶家庭受影響，東北部和中部地區的災情已經減緩，但地勢較低的地區仍會面臨淹水。

Bangban district of Thailand’s Ayutthaya province is under 60-80 cm of flood water, which has overflowed from Lam Sonthi district which, in turn, is experiencing flooding as deep as 2 meters. pic.twitter.com/MtRs6sqXJm — Thai PBS World (@ThaiPBSWorld) September 26, 2021

洪水防治

《曼谷郵報》報導，上月底泰國東部北欖府（Samut Prakan）挽蒲工業區（Bangpoo Industrial Estate）方才面臨淹水。泰國工業產權局指出，由於持續大雨引發淹水，工業區內許多路段被淹沒，水淹到一公尺高，許多車輛與摩托車泡水，許多工人無法離開只好在廠內過夜。

台達電在泰國子公司泰達電（Delta Electronics Thailand）8月30日告知泰國證券交易所位於挽蒲工業區工廠受淹水影響，暫時停工，生產設備沒有受到影響，但有2間倉庫內原料和未完成品蒙受損失。

《曼谷郵報》報導，帕拉育26日帶著相關單位官員如內政部長到素可泰府勘災，他承認政府無法完全解決國家年年面臨的洪水問題，但承諾會儘快將補助發放給災民。「現在是假日，但民眾遇到麻煩，我們也不能放假。」帕拉育說，「政府需要對全國的整體洪水防治計畫。」

「我們無法100％解決洪水問題。在我們國家的情況是洪水會從北到南、從高地傾瀉到低窪地區。水流會在許多河流匯集，並造成同個地區反覆淹水。因此，特定區域會需要洪水防治設施和因應用水需求而設置的滯洪池。」帕拉育指出，他不曾反對任何洪水防治計畫，但是預算要透過合法程序取得，許多建設也需要經過公聽過程。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒