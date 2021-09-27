【德國大選開票】梅克爾所屬政黨創下二戰後最糟成績，新總理誕生還需耗時數個月

文：德國之聲中文網（綜合報導）

德國2021年聯邦選舉的第一批預測結果已經在週日（9月26日）晚間出爐。中左翼的社會民主黨（SPD）以25.8％的些微優勢領先中右翼的基督教民主聯盟及巴伐利亞基督教社會聯盟（CDU / CSU）的24.1％。雙方都表示希望領導下一屆政府，以數字來看，現在重點在於誰能拉攏更多盟友。

環保主義的綠黨有望創下有史以來的最好成績，獲得約14％的選票。親商業的自由民主黨（FDP）有11.5％，而極右翼的德國選擇黨（AfD）有10.5％。社會主義左翼黨則在5％左右徘徊。

有些人預測，德國會延續2013年以來保守的基民盟／基社盟和社民黨的「大聯盟」，但如果雙方合作失敗，德國聯邦政府可能會出現自1960年代以來首次有三方聯盟共同統治，選項包括基民盟／基社盟、綠黨和聯邦民主黨之間的聯盟，或是社民黨也可以尋求與綠黨和自民黨合作。

各黨派的說法

社民黨總理候選人蕭茲（Olaf Scholz）說，他希望聯盟談判能在聖誕節前結束。他在柏林社民黨的黨部慶祝選舉結果開出紅盤。他向一群歡呼的支持者說，選民們已經明確表示希望他成為「下一任總理」。他說：「我們有能力治理一個國家……讓我們等待最終結果，但隨後我們將開始工作。」

基民盟總理候選人拉舍特（Armin Laschet）也呼籲在聖誕節前組建政府，他說：「我們不能對選舉結果感到滿意……我們將盡一切努力建立一個由保守派領導的政府，因為德國人現在需要一個使我們國家現代化的未來聯盟……這可能將是我們第一次有一個由三個夥伴組成的政府。」

綠黨總理候選人貝爾伯克（Annalena Baerbock）承認，儘管她的政黨贏得了比上一次聯邦選舉更多的選票，但表現並不如預期。她說：「我們想要更多。我們沒有做到這一點，部分原因是我們自己在競選開始時的錯誤——我的錯誤。」

綠黨在今（2021）年稍早的支持度暴增，甚至在民意調查中取得領先，但在一系列包括剽竊醜聞等失誤後，人氣受到打擊。雖然綠黨沒有機會獲得總理職位，但他們可以在下一個執政聯盟中發揮作用。

德國聯邦選舉制度

德國人每位選民有兩張選票，一張是投給他們選區的直接候選人，第二張是投給政黨，經過多數決和比例代表制的原則產生聯合政府。任何獲得5％以上選票的政黨，都能保證在聯邦議院中佔有一席之地。這確保了大黨和小黨都有代表，但卻使得德國國會成為世界第二大機構立法機構，這次可能有900個席位。

此外，這次選舉結果有可能導致聯盟談判曠日費時。此前，2017年的聯盟談判是德國歷史上最長的一次，使德國在近六個月內沒有一個政府。

一旦新政府成立，德國總統才會提名一位總理，由聯邦議院選舉產生。這通常是新組建的政府中聯盟夥伴的主要候選人。為了當選，總理候選人需要獲得投票的絕對多數。到目前為止，包括梅克爾（Angela Merkel）在內的所有總理都在第一輪中當選。

在德國，任何有資格的選民都可以對選舉提出異議。他們必須在選舉日的兩個月內，向柏林聯邦議院的選舉審查委員會提出書面正式反對意見。該委員會處理所有提交的材料。對每個人的質疑作出決定，每個反對者都會收到聯邦議院的反饋，整個程序可能需要一年的時間。

要使聯邦議院的選舉結果無效，異議必須滿足兩個要求。首先，必須有一個違反《聯邦選舉法》、《聯邦選舉法》或《憲法》的選舉錯誤。其次，報告的選舉錯誤必須對聯邦議院的席位分配產生影響。反對者也可以對選舉審查委員會的調查結果提出異議，並一直上訴到聯邦憲法法院。

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