日本將在「木村花事件」後加重侮辱罪刑度，台灣的相關規定又是什麼？

網路霸凌、鍵盤殺人等事件環繞在我們的生活中，日本外務大臣提出了一個修正法案，主要是針對所謂的「侮辱罪」進行修改，增加了相關刑度及罰金，會有這樣的情況，一部分原因是受到了去年日本發生的木村花霸凌事件影響，這事件也顯示出網路謾罵留言的泛濫及影響其實在各國都有，並不僅限於特定國家。

其實台灣以前也曾發生過數起與網路霸凌有關的案件，有些甚至導致當事人因而選擇輕生，造成不少遺憾，而在網路上對他人進行無端謾罵或侮辱其實還是有刑責的，畢竟網路是個公開的地方，儘管是虛擬世界，但仍會被大眾所觀看到，因此在網路上隨意謾罵他人的行為，仍會有公然侮辱或誹謗的問題。

這也就是大家熟悉的公然侮辱罪或誹謗罪。

依《刑法》第309條的規定，假如是公然侮辱他人，可處拘役或9000元以下的罰金；而在第310條第2項的規定，如果是以文字、圖畫去誹謗他人，刑責上可是更嚴重，最多會被處兩年的有期徒刑。而在今日的網路世界裡，常見的以文字、圖片發文方式之誹謗行為，皆有可能成立「加重誹謗罪」。

而在網路上的謾罵情況，有時候還會有更糟糕的情況，那就是對於往生者的無端言語侮辱攻擊。

像是前面提到的木村花事件、台灣去年發生的高雄市議長輕生事件，往生者在過世後仍然遭到很多不理性的網友以難聽的言語持續攻擊，而這樣的情況其實也是有觸法疑慮的喔！

在《刑法》第312條有規定，假如對已經過世的人進行公然侮辱，一樣可以處拘役或是九千元以下的罰金，而若是做出誹謗行為，最高則是可以處一年的有期徒刑。

網路上的種種言行，其實不僅僅是道德層面上，法律層面上也會有相對應的限制，像是侮辱、誹謗他人，甚至是侮辱死者，就會涉及到《刑法》的妨害名譽罪章，而散布不實的謠言，則可能觸犯《社會秩序維護法》，觸犯以上的條文，除了罰金、罰鍰外，甚至還會受到有期徒刑或是拘役的懲罰。

FB專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九

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