2021/09/28,
社會

日本將在「木村花事件」後加重侮辱罪刑度，台灣的相關規定又是什麼？

日本將在「木村花事件」後加重侮辱罪刑度，台灣的相關規定又是什麼？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

網路是個公開的地方，儘管是虛擬世界，但仍會被大眾所觀看到，因此在網路上隨意謾罵他人的行為，仍會有公然侮辱或誹謗的問題，而且就算批評的對象是亡者，也會有觸法疑慮。

網路霸凌、鍵盤殺人等事件環繞在我們的生活中，日本外務大臣提出了一個修正法案，主要是針對所謂的「侮辱罪」進行修改，增加了相關刑度及罰金，會有這樣的情況，一部分原因是受到了去年日本發生的木村花霸凌事件影響，這事件也顯示出網路謾罵留言的泛濫及影響其實在各國都有，並不僅限於特定國家。

其實台灣以前也曾發生過數起與網路霸凌有關的案件，有些甚至導致當事人因而選擇輕生，造成不少遺憾，而在網路上對他人進行無端謾罵或侮辱其實還是有刑責的，畢竟網路是個公開的地方，儘管是虛擬世界，但仍會被大眾所觀看到，因此在網路上隨意謾罵他人的行為，仍會有公然侮辱或誹謗的問題。

這也就是大家熟悉的公然侮辱罪或誹謗罪。

依《刑法》第309條的規定，假如是公然侮辱他人，可處拘役或9000元以下的罰金；而在第310條第2項的規定，如果是以文字、圖畫去誹謗他人，刑責上可是更嚴重，最多會被處兩年的有期徒刑。而在今日的網路世界裡，常見的以文字、圖片發文方式之誹謗行為，皆有可能成立「加重誹謗罪」。

而在網路上的謾罵情況，有時候還會有更糟糕的情況，那就是對於往生者的無端言語侮辱攻擊。

像是前面提到的木村花事件、台灣去年發生的高雄市議長輕生事件，往生者在過世後仍然遭到很多不理性的網友以難聽的言語持續攻擊，而這樣的情況其實也是有觸法疑慮的喔！

在《刑法》第312條有規定，假如對已經過世的人進行公然侮辱，一樣可以處拘役或是九千元以下的罰金，而若是做出誹謗行為，最高則是可以處一年的有期徒刑。

網路上的種種言行，其實不僅僅是道德層面上，法律層面上也會有相對應的限制，像是侮辱、誹謗他人，甚至是侮辱死者，就會涉及到《刑法》的妨害名譽罪章，而散布不實的謠言，則可能觸犯《社會秩序維護法》，觸犯以上的條文，除了罰金、罰鍰外，甚至還會受到有期徒刑或是拘役的懲罰。

FB專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。