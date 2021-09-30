用超高門檻通過超低改變，民進黨修憲不碰「主權」對得起《台灣前途決議文》嗎？

文：JLI

2020年5月20日，民進黨全面執政第二任，蔡英文在就職典禮上宣示啟動修憲工程，開始籌組修憲委員，一年多過去，修憲的重點幾乎被放在「十八歲公民權」、「廢考監」，柯建銘表示若有共識可以綁2022大選合併公投複決。

因為第七次修憲創造了一座超高修憲大牆：修憲要立委29人提案，超過85人出席並全數支持通過，接著進到公民投票複決，以2020年台灣有效選舉人數1931萬人，至少要965萬以上人才會通過修憲案，這是什麼數字？這是蔡英文的817萬票還要再加上150萬票的數字。

用超高門檻通過超低改變，修憲修辛酸的？

現在我們知道，經歷中華民國憲法增修條文的第七次修憲之後，門檻之高到讓民主化之後的台灣史上最高票817萬當選的蔡英文，即便把她的得票數灌到修憲公投上，也完全不會通過，用最高的門檻要修什麼？民進黨的主軸是：十八歲公民權、廢除考試院、監察院。

用最高的門檻來尋求社會共識，想要拿到最低改變，這豈不是修辛酸的嗎？

筆者認為，修憲門檻之高，若想讓它通過，就不只是「社會要有共識」這麼簡單的想法而已，應該要將許多爭議議題都放入討論，特別是主權議題，如果民進黨只求過「修憲」那筆者無話可說，可是過的意義何在？交代一下黨內外前輩「我們有碰中華民國增修條文」嗎？

民進黨對不起台灣前途決議文，乾脆也廢了

日前，台灣制憲基金會啟動新憲公投，筆者就公投主題與其動員力本來就不看好，不過中選會與法院作出的裁決非常有意思，其認為：修憲要經過公民複決，因此修憲等同有制憲之功能。原判決文指出：

引進全民公投之制，修憲草案交付公投進行憲法變遷。……同時也確認了「修憲事宜」直接民權與間接民權之權力分立之分際。若果，則「修憲」之立基，實與「制憲」無異，當無須另訂「制憲」程序或得以公投另創設推動設置「制憲」程序之意。

意思就是，修憲等同於制憲，不用另外制定「制憲」的程序，現在我們來看看民進黨的《台灣前途決議文》主張：任何有關獨立現狀的更動都必須經由「台灣全體住民以公民投票方式」決定。筆者想要請問民進黨：若不在修憲提出民進黨對於台灣前途的主張，請問「必須經由台灣全體住民以公民投票方式決定……」的「公民投票方式」具體而言指的是什麼？

既然「公投」封殺了所有憲政改革的可能性，「修憲」又不碰主權議題，不碰「國家統一前提」、不動「領土」、不動「國號」，這兩個體制內合法的「公民投票方式」皆被捨棄，那民進黨的台灣前途決議文不就形同具文，沒有任何實踐的方法？抑或是不想做？

Photo Credit: 中央社

民進黨忘記2020年如何當「台灣隊長」

2020年蔡英文以817萬票選上總統，主軸是「辣台妹」與「台灣隊長」，抗中保台喊得震天乍響，也確實讓整個社會激情動員，可是高潮一過，修憲的時候卻躲回去「民意」的背後開始降降投票權、廢廢考監院？

讓「民意」成為民進黨不做的藉口，實在是台灣民主的悲哀！民進黨從街頭打拼，好不容易走到全面執政，固然有執政包袱存在，可是這樣的結果也是民意慢慢改變的過程，若在全面執政的第二任，民進黨不在修憲議題上丟出主權議題，未來還有機會嗎？

社會沒有激情，修憲公投不可能會過！民進黨可能要先想一想為什麼要啟動修憲程序，是為了落實政見的「不得不」？是為了應付各方大老的「表面功夫」？還是民進黨真的想做到如《台灣前途決議文》內所說的「台灣應儘速完成公民投票的法制化工程，以落實直接民權，並於必要時藉以凝聚國民共識、表達全民意志。」

現在啟動修憲的民進黨人，會認為「現在」是那個「凝聚國民共識、表達全民意志」的時刻嗎？

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航