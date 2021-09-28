北部江山全看陳時中：民進黨縣市長選情拉警報，桃竹基能守住？

文：郭瓊俐

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹證實，立委蔣萬安將參選台北市長；雖然蔣萬安未正面回應，2022年首都市長之戰的硝煙味已經燃起。在台北市長柯文哲可能推出人選之下，綠藍白「三腳督」的戰況極可能形成。民進黨派誰出戰，目前未定，但衛福部長陳時中的呼聲最高。

不僅是首都之戰，各政黨早就開始布局2022年縣市長選舉。民進黨祕書長林錫耀之前已向各縣市黨部主委表明，815高雄市長補選完後，就要啟動2022年選舉的準備工作。高雄市長補選失利後，國民黨主席江啟臣也表示，「2022國民黨必將再起」。

林右昌交棒蔡適應，恐面臨謝國樑強勢挑戰

蔡英文的第二任期，民進黨在國會占絕多數，因為抗疫成功、經濟表現不差，蔡政府的民調支持度還維持在高檔。但黨內看待2022年縣市長選舉，都覺得不甚樂觀；因為目前北部執政的基隆市、桃園市與新竹市，都面臨接班人選不強、能否延續執政的挑戰。

民進黨北部縣市中，只有基隆市長林右昌交棒給立委蔡適應的態勢較明顯。林右昌當年打破藍大於綠的基隆市選民結構當選市長，兩任政績獲肯定，蔡適應也在基隆順利連任唯一的一席立委。但國民黨反攻的實力不弱，除了基隆市議會副議長林沛祥、市議員宋瑋莉有意問鼎，前立委謝國樑據聞也將重返政壇，目前勤走基隆地方行程。謝國樑和蔡適應一樣有年輕、高學歷的形象，加上家族政經實力雄厚，蔡適應想要勝出也非十拿九穩。

桃園市長鄭文燦屬意由立委鄭運鵬接班，但鄭運鵬一向走都會形態的問政風格，在北桃園立委選區行得通，要擴及幅員廣大、鄉村和都市形態交疊的全桃園市，光靠網路空戰顯然不夠。鄭文燦私下曾叮囑鄭運鵬一定要勤跑地方，但目前似乎看不到效果。綠營其他立委實力不夠強，被視為鄭文燦嫡系的無黨籍立委趙正宇，因涉嫌收賄被羈押，對桃園的選情更具殺傷力。

民進黨內曾有人提議，新竹市長林智堅轉戰桃園市，林智堅施政滿意度高，兼具外型佳與都會形象，不但被建議插旗桃園市，也有人認為他符合台北市選民的要求，提議他轉戰台北市長。據了解，林智堅都表達婉拒，表明做滿任期。

Photo Credit: 中央社 新竹市長林智堅

林智堅留在新竹市有不得不的考量，目前有意參選市長者，包括民進黨團總召柯建銘子弟兵、前市議員鄭宏輝，和現任市議員李妍慧等人，但他們實力和形象皆有不足之處。

鄭運鵬要贏桃園還很拚，新竹市最大變數在時代力量

民進黨在新竹市面臨最大的挑戰是時代力量，2020年立委選舉，時代力量參選人高鈺婷，標榜高顏值、身兼工程師和母親等正面形象，大量瓜分綠營選票，選舉結果高鈺婷7萬多票、鄭宏輝8萬多票落選，讓國民黨鄭正鈐以9萬多票當選。地方人士指出，高鈺婷可能以時代力量黨主席身分，參選新竹市長，結局更可能重演立委選舉的結果，就是讓國民黨漁翁得利。

黨內人士指出，林智堅若轉戰桃園或台北，萬一沒選上，新竹市又輸掉政權，這樣的政治代價他付不起；因此除了堅守新竹市，還必須盡速找出有潛力的接班人。

林智堅的困擾，同樣是鄭文燦和林右昌的困擾。在高雄市前市長韓國瑜「落跑」的標籤下，很少縣市長敢在任期未滿，就出任或參選別的職務。

相對之下，柯文哲兩任屆滿之後的台北市長選舉，曾被綠營視為是「最好的機會」。柯文哲已與綠營徹底分手，他推出的接班人，搶的將是藍營選票，因此之前包括立委何志偉、吳思瑤、文化部前部長鄭麗君等人，都傳出有角逐之意，連交通部長林佳龍，都被黨內部分人士「指派」應該參選台北市長。

但台北市近來也出現變化，原因在於柯文哲和他創立的民眾黨「消風」太快，如果柯的氣勢再一直弱下去，就算是綠藍白「三腳督」的選舉，民眾黨參選人將成為陪跑角色，就像高雄市長補選一樣，最後還是藍綠之爭，少掉第三方瓜分藍營的票，在藍大於綠的台北市，民進黨仍居劣勢。

Photo Credit: 財訊 陳時中人氣高，也不排斥參選，被視為綠營的台北市長黑馬人選

在此情形下，陳時中出馬參選，和蔣萬安一較高低的可能性愈來愈高，連原本有意參選的吳思瑤，盱衡時勢後，都表態力挺陳時中。

據了解，陳時中本人並不排斥選舉，雖然他沒有選舉經驗，也沒有派系的組織奧援，但他一旦被欽定參選，執政黨為他備齊糧草及人馬都是輕而易舉的事。

陳時中不排斥參選，就怕蘇貞昌不肯放行

事實上，陳時中和黨內「謝系」、「英系」都有淵源，並非完全的政治素人。

民進黨前主席卓榮泰指出，2004年總統大選，已卸任牙醫師公會全聯會會長的陳時中，擔任陳水扁牙醫師後援會會長，無論是上台助選的台風、口條，和組織動員能力都非常好，讓他留下深刻印象。後來謝長廷組閣時，衛生署（衛福部前身）副署長懸缺，謝長廷想跳脫正、副署長都由內外科醫師出任的慣例，卓榮泰因此推薦陳時中，陳時中成為第一個牙醫師出身的副署長。

民進黨在野期間，陳時中和民進黨往來密切，後來加入蔡英文智庫「小英基金會」，蔡英文總統大選的醫療政策白皮書，就是由陳時中撰寫。

以陳時中的人氣和人脈，參選不是問題；最大的問題是陳時中自己所言，要先挺過疫情、食安、健保的「三支箭」。除了這三支箭，陳時中背後恐怕還有一支大箭，來自他的長官、行政院長蘇貞昌。蘇貞昌對於陳時中被拱參選台北市長，曾直接講出「樓梯若沒爬好會摔倒」一席話。

以蘇的閣揆資源和黨內地位，他是否會放人讓陳時中參選，可能會是另個變數。畢竟，「順時中」的光環，也是整個行政團隊共享，留在行政院替執政團隊加分，也是最佳的助選方式。

民進黨人士強調，新北市長侯友宜固若金湯，民進黨內幾乎無人想去挑戰他的連任之路，因此台北市更成為民進黨的「重中之重」。如果基桃竹失去一、兩個縣市，但拿回台北市，尚可平衡；如果基桃竹掉了一、兩席，雙北再掉，民進黨等於失去半壁江山，蔡政府可能提早跛腳，對2024年總統大選更是不利。

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責任編輯：丁肇九

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