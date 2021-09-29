雲端遊戲 : 好玩又不佔空間

文：邵鈺珊

什麼是雲端遊戲?

你有聽過雲端遊戲嗎? 這是一款雲服務遊戲，由遠端伺服器直接串流到用戶手機、平板、電腦或家用遊戲機，讓玩家透過各種裝置在雲上玩遊戲。最早的雲端遊戲服務出現在2010年，隨著雲服務及基礎設施的普及，雲端遊戲越來越流行。尤其在新冠肺炎流行期間，全球產能下降與進出口受阻，造成硬體設備缺貨及漲價，促使更多的遊戲玩家轉往雲端遊戲。其次，越來越普及的5G，也被認為是推動雲端遊戲的關鍵因素。這個產業在2021年的全球估值，已經上看20.6億美元，台灣玩家也加入這股雲端遊戲熱潮了嗎?

超過8成台灣人關注雲端遊戲

根據最新的調查顯示，有65.1%的台灣受訪者聽過雲端遊戲。擁有家用遊戲機的民眾，有81.8%聽過雲端遊戲；沒有家用遊戲機的民眾，也有近5成聽過雲端遊戲。未來一年之內可能會購買雲端遊戲的受訪者佔44.3%，其中男性佔大多數。而詢問不打算購買雲端遊戲的原因，超過半數的人認為，家中已經有遊戲機，因此認為不需要多購買雲端遊戲，其次是認為5G覆蓋率還不夠。

誰是雲端遊戲的領先者?

詢問受訪者和雲端遊戲平台的相關問題，最多人聽過Sony PlayStation Now，其次是Xbox Cloud Gaming，而Google Stadia和NVIDIA GeForce Now則分別佔第三和第四名。在遊戲平台的選擇上，受訪者最在意遊戲運行是否順暢，其次才是價格。而雲端遊戲平台提供的服務和付費方式非常多元，最受受訪者歡迎的是單次遊戲購買，佔49.2%，願意支付金額為755元台幣；37%的受訪者喜歡訂閱制，願意支付月費為559元。也有13.8%的受訪者願意同時為平台使用及遊戲購買付費，並且願意為平台支付722元、為遊戲支付739元。

平台服務差很大

最有名的前四大雲端遊戲平台，服務有何不同? 排名第一的Sony PlayStation Now採用年訂閱服務，玩家不需要選購遊戲，而是進入雲端平台，在上百種遊戲當中選擇自己有興趣項目。知名度排名第二的Xbox Cloud Gaming被認為是非常有力的雲端遊戲競爭者。由於微軟每個月都發布對Xbox生態系統的更新，被認為對生態系掌握度高以外，Xbox Cloud Gaming的多數的遊戲都可以在PC上玩，甚至在今年9月，微軟開放了PC 玩家通過Xbox Cloud Gaming流式傳輸遊戲，讓玩家更彈性的跨設備，也讓雲端遊戲銷量不受限於任何遊戲設備的供應狀況。第三名的Google Stadia與其他遊戲平台不同，無法下載或儲存遊戲在玩家的設備上，因此採用Google Stadia的玩家無需考慮檔案大小和硬體設備要求。第四名的 GeForce Now的玩家在取消訂閱後，依然能下載已經購買過的遊戲，因此玩家實際上擁有付費過的遊戲。而且GeForce Now 可在 Windows、Mac、Android TV、Android、Safari 和 iOS 上使用，雖然Chrome 瀏覽器版本目前處於測試階段，但支援幅度也已經相當廣泛。雲端遊戲被認為是GaaS (Game as a Service)，各平台的服務、收費、支援都很不一樣，選擇適合自己的平台商，就可以準備好，加入雲端戰場!

參考資料:

https://www.reportlinker.com/p06138255/Cloud-Gaming-Market-Research-Report-by-Type-by-Offering-by-Device-by-Gamer-by-Region-Global-Forecast-to-Cumulative-Impact-of-COVID-19.html?

責任編輯：徐喬莉

核稿編輯：黃玟捷