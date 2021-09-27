緬甸平行政府與軍方持續武裝與外交對抗，緬甸未在聯合國大會發言

緬甸平行政府民族團結政府7日正式與軍方宣戰後，雙方武裝衝突不斷，在外交場合上也持續抗衡。上週末軍方與反軍政府武裝團體在實皆省（Sagaing）交戰後，軍方對當地發動空襲，部分地區的電話線和網路線也被切斷，今日（27日）聯合國大會全體會議落幕，緬甸駐聯合國大使覺莫吞（Kyaw Moe Tun）卻未發言。

緬甸軍方2月1日以去年（2020年）大選舞弊為由，發動政變推翻民選的全國民主聯盟（National League for Democracy）政府並掌權至今，全國陷入動盪。 根據緬甸非營利人權團體援助政治犯協會（AAPP）截至25日統計權數據，有1125人被軍方殺害、6803人仍被軍方監禁。

反對軍政府統治的民主派人士在4月宣布成立民族團結政府（ NUG），由被軍方罷黜的國會議員與少數民族領袖等成員組成，主張自己為合法代表緬甸的政府，並組織人民防衛軍（People’s Defense Forces,PDFs）與軍方對抗。

《路透社》報導，緬甸民主之聲（DVB）報導軍方在實皆省平梨鋪鎮（Pinlebu）發動空襲，這報導引述了居民們25日晚上聽見空襲與爆炸聲響，隨即電線和網路線就被切斷。一位駐守平梨鋪鎮的人民防衛軍成員，也透過電話向記者證實此次空襲的發生，但並未提及他們軍隊的傷亡。《路透社》無法獨立證實上述宣稱，而軍方發言人則拒絕對此置評。

自從7日民族團結政府正式與軍方宣戰後，各地出現像發生在實皆省的血戰。民族團結政府表示，在實皆省與軍方交戰後，他們的火箭推進榴彈（RPG）和一些小型武器被奪走，而政府軍有超過25人死亡。

在這次衝突之前，軍方就主要在各大城市開始實施斷網，以阻止民眾不斷發起的示威遊行。根據《Myanmar Now》引述居民與人民防衛軍說法的報導，軍方在23日起就切斷欽邦（Chin）內11個衝突地帶的網路。

《伊洛瓦底》報導，緬甸主要三大電信商緬甸郵政電信公司（MPT）、Telenor和Ooredoo自23日起不在欽邦提供服務。4月底欽邦自衛軍（Chinland Defense Force）就與軍政府發生衝突，他們多使用自製傳統步槍。鄉村地區多被欽邦自衛軍佔領，他們在城市地區與軍方交戰。

斷網意味著平民無法取得COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的資訊，工作和學習也被打斷，也因為無法使用線上金融服務，進而影響當地商業活動。

《法新社》報導，緬甸政在軍政府掌權後就開始在全國實施夜間移動數據中斷，但緬甸軍方否認有執行斷網，反控是反政府示威者破壞軍方擁有的電信公司Mytel的行動通信基地塔。軍政府外交部長透過聲明指出，「事實上，近期網路連線被擾亂，是因為恐怖份子團體成員破壞行動通信基地塔。」

聯合國大會緬甸未發言

《美聯社》報導，上週聯合國秘書長安東尼歐·古特瑞斯 （António Guterres）的演說，為第76屆聯合國大會（United Nations General Assembly）拉開序幕。他將緬甸與阿富汗和衣索比亞並舉，指出目前在這些國家「和平與穩定遙不可及。」

古特瑞斯表達對緬甸反軍政府統治的人們的支持，「他們追求民主、和平、人權和法治。」不過，緬甸這8個月以來流血衝突規模不斷擴大，聯合國卻沒有對緬甸軍方做出有意義的制裁，因為軍方擁有中國與俄羅斯的支持。

中國與俄羅斯給予緬甸軍政府軍火支援，他們之間的意識形態也相近，作為聯合國安全理事會成員，他們可以影響聯合國是否實施軍火禁運的決定；美國和英國對緬甸軍政府實施外交和經濟制裁，但並未執行更有效的介入。

現任緬甸駐聯合國大使覺莫吞是由前民選政府所指派的，他在政變後公開支持緬甸民主派，也保住他的席位，但目前為止，民族團結政府尚未得到任何國家的承認。

《紐約時報》報導，今日是聯合國大會全體會議的最終日，沒有人代表緬甸發言。原先覺莫吞有被排在發言名單上，但聯合國發言人杜雅里克（Stéphane Dujarric）在25日的電子郵件中說，「緬甸不在發言者名單上。」覺莫吞並未回應置評請求，他接受《路透社》訪問時表示是他自己退出名單。

聯合國資格審查委員會（Credentials Committee ，即負責決定聯合國會承認哪些政治實體的機構），尚未正式審議緬甸軍政府提交證書申請。資格審查委員會包括中國、俄羅斯和美國，據了解，三國達成協議，若要讓覺莫吞繼續保有席位，代價是他不能發言。

代表一個國家在聯合國發言的權利，是其政府國際合法性和接受度的重要表徵，若軍政府將覺莫吞解職並派駐自己的使節，表示將軍們取得重大勝利，翁山蘇姬（Daw Aung Sang Suu Kyi，港譯「昂山素姬」）領導的前民選政府再次面對挫敗。

Thank you Counselor Chollet for receiving us.

We thank the USG and its people for their continued support towards Myanmar people for our efforts for restoration of democracy and promotion and protection of human rights.

Your strong support will help prevail justice in Myanmar https://t.co/dPK3K25OVr — Ambassador Kyaw Moe Tun (@KyawTun62907405) September 24, 2021

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒