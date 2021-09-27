緬甸平行政府與軍方持續武裝與外交對抗，緬甸未在聯合國大會發言
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今日是聯合國大會全體會議的最終日，前民選政府緬甸駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）卻未代表緬甸發言。代表一個國家在聯合國發言的權利，是其政府國際合法性和接受度的重要表徵，若軍政府成功將覺莫吞解職並派駐自己的使節，表示將軍們取得重大勝利。
緬甸平行政府民族團結政府7日正式與軍方宣戰後，雙方武裝衝突不斷，在外交場合上也持續抗衡。上週末軍方與反軍政府武裝團體在實皆省（Sagaing）交戰後，軍方對當地發動空襲，部分地區的電話線和網路線也被切斷，今日（27日）聯合國大會全體會議落幕，緬甸駐聯合國大使覺莫吞（Kyaw Moe Tun）卻未發言。
緬甸軍方2月1日以去年（2020年）大選舞弊為由，發動政變推翻民選的全國民主聯盟（National League for Democracy）政府並掌權至今，全國陷入動盪。 根據緬甸非營利人權團體援助政治犯協會（AAPP）截至25日統計權數據，有1125人被軍方殺害、6803人仍被軍方監禁。
反對軍政府統治的民主派人士在4月宣布成立民族團結政府（ NUG），由被軍方罷黜的國會議員與少數民族領袖等成員組成，主張自己為合法代表緬甸的政府，並組織人民防衛軍（People’s Defense Forces,PDFs）與軍方對抗。
《路透社》報導，緬甸民主之聲（DVB）報導軍方在實皆省平梨鋪鎮（Pinlebu）發動空襲，這報導引述了居民們25日晚上聽見空襲與爆炸聲響，隨即電線和網路線就被切斷。一位駐守平梨鋪鎮的人民防衛軍成員，也透過電話向記者證實此次空襲的發生，但並未提及他們軍隊的傷亡。《路透社》無法獨立證實上述宣稱，而軍方發言人則拒絕對此置評。
自從7日民族團結政府正式與軍方宣戰後，各地出現像發生在實皆省的血戰。民族團結政府表示，在實皆省與軍方交戰後，他們的火箭推進榴彈（RPG）和一些小型武器被奪走，而政府軍有超過25人死亡。
在這次衝突之前，軍方就主要在各大城市開始實施斷網，以阻止民眾不斷發起的示威遊行。根據《Myanmar Now》引述居民與人民防衛軍說法的報導，軍方在23日起就切斷欽邦（Chin）內11個衝突地帶的網路。
《伊洛瓦底》報導，緬甸主要三大電信商緬甸郵政電信公司（MPT）、Telenor和Ooredoo自23日起不在欽邦提供服務。4月底欽邦自衛軍（Chinland Defense Force）就與軍政府發生衝突，他們多使用自製傳統步槍。鄉村地區多被欽邦自衛軍佔領，他們在城市地區與軍方交戰。
斷網意味著平民無法取得COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的資訊，工作和學習也被打斷，也因為無法使用線上金融服務，進而影響當地商業活動。
《法新社》報導，緬甸政在軍政府掌權後就開始在全國實施夜間移動數據中斷，但緬甸軍方否認有執行斷網，反控是反政府示威者破壞軍方擁有的電信公司Mytel的行動通信基地塔。軍政府外交部長透過聲明指出，「事實上，近期網路連線被擾亂，是因為恐怖份子團體成員破壞行動通信基地塔。」
聯合國大會緬甸未發言
《美聯社》報導，上週聯合國秘書長安東尼歐·古特瑞斯 （António Guterres）的演說，為第76屆聯合國大會（United Nations General Assembly）拉開序幕。他將緬甸與阿富汗和衣索比亞並舉，指出目前在這些國家「和平與穩定遙不可及。」
古特瑞斯表達對緬甸反軍政府統治的人們的支持，「他們追求民主、和平、人權和法治。」不過，緬甸這8個月以來流血衝突規模不斷擴大，聯合國卻沒有對緬甸軍方做出有意義的制裁，因為軍方擁有中國與俄羅斯的支持。
中國與俄羅斯給予緬甸軍政府軍火支援，他們之間的意識形態也相近，作為聯合國安全理事會成員，他們可以影響聯合國是否實施軍火禁運的決定；美國和英國對緬甸軍政府實施外交和經濟制裁，但並未執行更有效的介入。
現任緬甸駐聯合國大使覺莫吞是由前民選政府所指派的，他在政變後公開支持緬甸民主派，也保住他的席位，但目前為止，民族團結政府尚未得到任何國家的承認。
《紐約時報》報導，今日是聯合國大會全體會議的最終日，沒有人代表緬甸發言。原先覺莫吞有被排在發言名單上，但聯合國發言人杜雅里克（Stéphane Dujarric）在25日的電子郵件中說，「緬甸不在發言者名單上。」覺莫吞並未回應置評請求，他接受《路透社》訪問時表示是他自己退出名單。
聯合國資格審查委員會（Credentials Committee ，即負責決定聯合國會承認哪些政治實體的機構），尚未正式審議緬甸軍政府提交證書申請。資格審查委員會包括中國、俄羅斯和美國，據了解，三國達成協議，若要讓覺莫吞繼續保有席位，代價是他不能發言。
代表一個國家在聯合國發言的權利，是其政府國際合法性和接受度的重要表徵，若軍政府將覺莫吞解職並派駐自己的使節，表示將軍們取得重大勝利，翁山蘇姬（Daw Aung Sang Suu Kyi，港譯「昂山素姬」）領導的前民選政府再次面對挫敗。
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新聞來源
- Myanmar air strikes reported in battle, internet cut in more areas（路透社）
- Concerned United Nations can only sidestep Myanmar crisis（美聯社）
- Myanmar junta blames Internet blackouts on anti-coup fighters（法新社）
- Myanmar Junta’s Internet Blackout Violates Residents’ Rights（伊洛瓦底）
- Intrigue Deepens at U.N. Over Myanmar and Afghanistan（紐約時報）
責任編輯：徐卉馨
核稿編輯：杜晉軒