台灣玩家也加入這股雲端遊戲熱潮了嗎?

文：邵鈺珊

超過8成台灣人關注雲端遊戲

根據最新的調查顯示，有65.1%的台灣受訪者聽過雲端遊戲。擁有家用遊戲機的民眾，有81.8%聽過雲端遊戲；沒有家用遊戲機的民眾，也有近5成聽過雲端遊戲。

誰是雲端遊戲的領先者?

最多人聽過Sony PlayStation Now，其次是Xbox Cloud Gaming，而Google Stadia和NVIDIA GeForce Now則分別佔第三和第四名。在遊戲平台的選擇上，受訪者最在意遊戲運行是否順暢，其次才是價格。而雲端遊戲平台提供的服務和付費方式非常多元，最受受訪者歡迎的是單次遊戲購買。

平台服務差很大

排名第一的 Sony PlayStation Now 採用年訂閱服務，玩家不需要選購遊戲，而是進入雲端平台，在上百種遊戲當中選擇自己有興趣項目。

採用年訂閱服務，玩家不需要選購遊戲，而是進入雲端平台，在上百種遊戲當中選擇自己有興趣項目。 知名度排名第二的 Xbox Cloud Gaming 被認為是非常有力的雲端遊戲競爭者。由於微軟每個月都發布對Xbox生態系統的更新，被認為對生態系掌握度高以外，Xbox Cloud Gaming的多數的遊戲都可以在PC上玩，甚至在今年9月，微軟開放了PC 玩家通過Xbox Cloud Gaming流式傳輸遊戲，讓玩家更彈性的跨設備，也讓雲端遊戲銷量不受限於任何遊戲設備的供應狀況。

被認為是非常有力的雲端遊戲競爭者。由於微軟每個月都發布對Xbox生態系統的更新，被認為對生態系掌握度高以外，Xbox Cloud Gaming的多數的遊戲都可以在PC上玩，甚至在今年9月，微軟開放了PC 玩家通過Xbox Cloud Gaming流式傳輸遊戲，讓玩家更彈性的跨設備，也讓雲端遊戲銷量不受限於任何遊戲設備的供應狀況。 第三名的 Google Stadia 與其他遊戲平台不同，無法下載或儲存遊戲在玩家的設備上，因此採用Google Stadia的玩家無需考慮檔案大小和硬體設備要求。

與其他遊戲平台不同，無法下載或儲存遊戲在玩家的設備上，因此採用Google Stadia的玩家無需考慮檔案大小和硬體設備要求。 第四名的GeForce Now的玩家在取消訂閱後，依然能下載已經購買過的遊戲，因此玩家實際上擁有付費過的遊戲。

責任編輯：徐喬莉

核稿編輯：黃玟捷