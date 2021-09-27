今日本土零確診、1例死亡，即日起放寬雙鐵、遊覽車、藝文表演和體育賽事防疫管制措施

中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）境外移入新增9例，確診個案中新增1例死亡。

指揮中心也宣布即日起放寬雙鐵、遊覽車、藝文表演和體育賽事的防疫管制措施，雙鐵車站付費區如保持社交距離則可開放飲食，藝文及體育活動賽事室內可不再受限80人上限，且不限梅花座；室外活動不再受限300人上限，以實際座位數降載50%為原則。

境外移入新增9例，有4例為突破性感染

指揮中心表示，今日公布國內新增9例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增9例境外移入個案，為4例男性、5例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲，分別自緬甸（7例，案16300-16302、案16304-16306、案16308）及印尼（2例，案16303、案16307）入境，入境日介於9月11日至9月24日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

醫療應變組副組長羅一鈞補充，境外移入的9例個案中有4例是突破性感染，其中案16303和16307曾接種過2劑科興疫苗、案16304接種過2劑AZ疫苗，案16308接種過兩劑國藥疫苗。

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案（案14085），為80多歲女性，具慢性病史，6月19日因發燒就醫，同日採檢並住院治療，6月20日確診，9月25日死亡。

考量國內疫情目前已趨緩且穩定控制，指揮中心也宣布即日起放寬雙鐵、遊覽車，以及藝文表演展覽和體育活動賽事的防疫管制措施，具體調整內容如下圖所示：

指揮官陳時中也表示，電子遊戲場所、KTV、MTV、麻將和桌遊等營業場所，如接下來疫情沒有特殊變化，預計將在10月5日有條件開放，預計調整的方向如下圖所示：

有媒體詢問社區或里民活動中心設置的KTV是否也屬於10月5日有望鬆綁的範圍，副指揮官陳宗彥答覆，基本上比照開放KTV的要求，重點是管理單位能否落實管理。如果里民活動中心的管理單位可確實落實執行，就比照KTV的管理方式；若是無法，指揮中心則建議相關設備還是暫不對外開放使用。

50-64歲民眾第二劑AZ疫苗回歸預約平台處理

昨日在記者會上宣布，7月22日前已經接種第一劑AZ疫苗，且間隔滿10週以上、52歲以上的民眾由各縣市政府安排接種，陳時中今日表示改為回歸公費疫苗預約平台處理。

疫苗預約平台第十期將提供AZ疫苗讓民眾接種，對象為9月30日前符合接種過第一劑AZ疫苗且間隔滿10週以上的50-64歲民眾，意願登記自即日起到後（29）天中午12點。符合此期接種資格的對象，過去若未曾進行意願登記者才需登記。

至於AZ疫苗第二劑65歲以上（含機構對象），仍由地方政府造冊安排接種。

陳時中也說明，到昨（26）天為止，疫苗的人口涵蓋率為52.35%、劑次人口比為61.53（劑／每百人）。

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核稿編輯：翁世航