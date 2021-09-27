中國海航破產，董事長、執行長違法被捕，今起連續4日債權人會議表決1.7兆重整計畫

中國企業又出現問題，中國海航集團（HNA Group）於9月24日公司董事長陳峰和執行長譚向東（Adam Tan）因涉嫌犯罪已被拘，官方無提供涉嫌犯罪的細節；而海航於日前身陷財務危機已久，如今正面臨破產重整，自今（27）日起舉行連續4日債權人會議處理合計人民幣3972億元（約新台幣1.7兆）的債務，外界緊盯重整結果及其後續效應。

中國海航的債務龐大

中國海航總部位於海南省，曾是中國併購最積極的企業之一。自2015年到2017年，該公司大舉收購、入股各大企業，其中包含希爾頓（Hilton）連鎖酒店、德意志銀行（Deutsche Bank Ag）以及各大地產公司，整體交易達400億美元（新台幣1.14兆元）。

該公司是一家具有官方背景的企業集團，旗下業務涉及業務涉及航空運輸業為主體，集成機場服務業、酒店旅遊業、商業零售業、物流業以及金融服務業等相關產業。

2017年，海航集團躍居《財富雜誌》世界500強榜單第170位，與此同時台積電（TSMC）僅為第369名 。

近年由於大肆收購未能使集團營運更上層樓，反而身陷於沈重的負債之中。這迫使中國有關部門開始對其進行審查，爾後海航則開始出售大量海外資產。

現任海航董事長陳峰於2018年，從海航集團聯合創始人、時任董事長王健墜樓身亡後，手上接下掌權棒子。

由於去（2020）年，因為疫情受到中國封鎖邊境以及旅遊業慘淡影響，重創海航集團的航空業務，後遭到海南省政府接管，今年9月，遼寧方大集團（China Fangda Group）受官方引入海航成為成為海航控股股東，並幫助其克服流動性問題。

而在重組的過程中，海南省政府也發現，當初海航如何通過大舉借貸和不當金融擴張推動集團發展。其中大筆資金在2000多家海航旗下子公司、空殼公司所組成的龐大網絡中被來回轉移；同時數以十億美元的資金遭到挪用。

債權人強制要求海航集團破產重組

中國海航大肆收購資產累積了龐大的債務，根據S&P Capital IQ匯總的數據，截至2019年6月，其短期和長期債務總計約為760億美元（新台幣2.1兆元）。

該公司在一份未經審計的報告中表示，2020年總客運量（包括部分子公司客運量）較上年下降了54.7%；且上海上市的航空公司還表示，2020年前9個月共虧損人民幣156億元（新台幣702億元），由於收入較同期下降三分之二，虧損擴大至人民幣198億元（新台幣831億元）。

如今，董事長陳峰和執行長譚向東雙雙被捕，對海航營運造成沈重的影響。中國媒體《新浪財經》報導指出，目前公司進入破產重整第二次債權人會議，海航集團黨委書記顧剛透露，重整後的海航將拆分為4個板塊獨立運營。

《新浪財經》報導指出，第二次債權人會議表決後，意味著中國內史上最大破產重整案即將塵埃落地，本次重整涉及金額達1.2萬億、關聯企業300餘家、債權人逾十萬人。

海航控股及其十家子公司，由公司以自有資金一次性清償完畢，《彭博社》報導指出，超過10萬元的部分普通債權中，每家債權人35.61%債權由「股票」清償，抵債價格為3.18元。

「如順利完成破產重整，海航將重整拆分為四個：航空板塊、機場板塊、金融板塊、商業及其他板塊，各自由新的實控人股東帶領前行，相互完全獨立，確保各板塊各自回歸主業，」顧剛強調。

知情人士告訴《新浪財經》，如重整成功，新投資者和不少債權人將成為海航集團的新股東，集團將成為一個參股和持股平台，幾年後將繼續償還債權人同意延期清償的債務，讓投資者和債權人於股權價值提升獲得收益。

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核稿編輯：翁世航