【無腔曲專欄】泥潭中亂跳

早前重讀《世說新語》，跟S說起，有些寫來不知做什麼、沒大道理的段落尤其珍貴，無關個人失意或社會憤慨，純記日常生活無聊瞬間，感覺很現代。像〈語言〉這一則：「何平叔云：『服五石散，非唯治病，亦覺神明開朗。』」〈語言〉記言語出眾的人物，但何晏這三句話，有多精妙？我其實覺得更像精神藥物廣告，力保健式廣告版上，側身的何晏在陽光下舉著一個玻璃樽服藥，旁邊大字寫下這三句，多精神。

S說有趣，因湊女關係，近年逼著看了大量卡通，提起有集Peppa Pig跟我這感覺遙相呼應。大家總有許多人生道理等著拿來教訓人，古今中外皆然。沒教訓的，有時就顯得份外清新。

她傳我那集Peppa Pig名叫《When I Grow Up》，片長五分鐘。Peppa Pig有天上playgroup，法國口音的瞪羚老師問一眾動物小朋友，大了想做什麼？小朋友同聲興奮地「嗚」，連忙在旁邊的道具箱挑選裝飾。見同學們都有主意，拿了道具，Peppa Pig有點失落，跟老師說只有自己不知長大想做什麼。老師安慰她時間還多呢。

第一個小朋友說，長大想做女皇，因可「tell people what to do」，指點世人。接著的同學不論想做老師、警察、醫生、超級英雄，全都補充因可「tell people what to do」。老師「OK」得愈來愈無奈。

晚上，Peppa Pig仍為此悶悶不樂，爸爸安慰說，不如想想你喜歡做什麼？她立即答，是在泥潭裡亂跳，令人想起《莊子》裡那隻曳尾於塗的龜。Peppa Pig想到長大就以跳泥潭成名也不錯，爸爸為她蓋被，音樂響起，這集就到此結束，無甚教訓，一齊訓覺，跟我後來看的另外幾集相近，問題都是不解決地解決了。

S說我既然喜歡《小丸子》，應會喜歡Peppa Pig。不禁想起有一集《小丸子》以賞櫻為題，情節不算突出，我卻印象深刻，不止一次跟人介紹。有晚小丸子和爸爸同在浴缸洗澡，因是賞櫻時節，小丸子嚷著要出外賞櫻，意不在櫻，而在玩樂和食物。爸爸嫌煩不肯，小丸子覺得大人太沒趣，洗澡後氣沖沖回房間，畫櫻花洩憤，誰知一下把筆芯弄斷，刨幾刨，那枝本已短小的粉紅木顏色筆變得更短，於是請求媽媽買盒新的。媽媽嫌浪費，不肯。

小丸子覺得人生再無希望，餘生都會痛苦度過，翌日還因為跟同學比較，心生羨慕，設想來生投胎做什麼好呢？她和小玉浮想聯翩，做花輪同學的家人，做童話中的瑞士人，做可四處遨遊的小鳥，做可愛熊貓，做給人欣賞的櫻花樹，全都不錯。但繞了一圈，結論自然是：下世還是繼續做小丸子最理想。晚上回到浴室，才覺得可跟爸爸同在浴缸洗澡最幸福，此時恰巧有櫻花從窗邊飄進。

自以為深刻的解讀是，故事結構和時間都不簡單：看似過了一整天，卻可能是同一晚上，同一缸水，水還未冷，便花開花落般經歷許多幻起幻滅，把慾望和羨慕一一否定，見浴缸是浴缸，不是浴缸，又是浴缸。櫻花不經意落下，忘記賞花卻已在賞花中，簡直高妙。

後來偶然下重看這集〈小丸子想去賞花〉，赫然發現，噢，我記錯了。閱讀即創作，一如平時許多故事，我跟人說的只是心中版本，真實故事不由浴缸開始，剛才的解讀完全落空。想深一層，那首尾呼應的工整與生硬，才不符合《小丸子》一貫的生活感。

原版故事是怎開始呢？對比之下更覺厲害。不過是爸爸喝了酒，面紅紅，舖著報紙在地上「卜、卜、卜」剪腳甲。更自在寫意，也更優美地無無謂謂。

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