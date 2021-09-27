2021/09/27,
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國家領導的生活

國家領導的生活
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

當國家領導有多辛苦？答案就等如同時當幾十間公司的CEO。

選舉結果無論如何，都會有新一位總理誕生。

從得悉自己將上任開始，這位候任總理的人生將有180度的大轉變。貝理雅（Anthony Blair）回憶那年，所領導的工黨在國會選舉中大勝，意味他即將登位。他在英國北部選區住了多年的小屋，立即來了幾位持械的警員駐守。他就知道，人生從這晚起再不一樣。

政府首腦不能再用自己的通訊設備，必須使用國家安排的手機和電腦。他也不許再用自己多年來的手機號碼和電郵地址，而需用政府編配的。因為他的通訊，都需要絕對的保密，也會受到安全人員的監聽，確保這位領導不會洩漏機密。

國家領導從當選以後，再不會有假期這樣東西，因為就算是周末，或是往其他地方度假，他都需要全時候準備好，緊急情況下立即趕回來領導政府和國人。國家發生突發事件：地震、水災、恐襲，他都需要馬上從睡夢中醒來處理，然後向國人交待。所以默克爾（Angela Merkel）16年間，沒有過一天正式的假期；特朗普（Donald Trump）雖經常被批評，說他任內常去打高爾夫，但事實上打golf期間，也隨時候命；而貝理雅當年也是在凌晨四時，得悉戴安娜車禍重傷的消息，是一位侍衛敲他睡房門告知的。常有人問德國總理、英國首相、美國總統及各國元首，每年有多少天假期，雖然理論上他們有法律所規定的假期時數，但事實上一小時都沒有。

默克爾不時被攝到在柏林超市購物，自提籃子。人們常讚她親力親為，不麻煩隨從代勞，但這或是她每天最放鬆的時刻，暫時不用理會公事，可專心選家用的東西和食物，又或是送給客人的禮品。而普京（Vladimir Putin）亦據稱愛在就寢前閱讀到俄國名著，讓他抽離現實，報章只在早上讀。

有人問：當國家領導有多辛苦？答案就等如同時當幾十間公司的CEO。假如當一家公司的CEO已經要日理萬機，年終無休，一天有無數個對內對外的會議，不時要去別處開會和公幹，那總理和總統就是幾十倍以上的工作量；而每晚打開電視，引用柯P的說話，每台都是罵自己的。難怪德國有首流行曲叫《Kanzler sein》（當總理），道出這要位的艱難，勸人不要當總理了。

本文獲授權轉載，原文可見於作者Facebook

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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