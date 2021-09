娘娘訪張守一犯了「假公平謬誤」，放棄了事實也放棄了善良

文:張竹芩

網紅Alizabeth娘娘訪問張守一,娘娘好像把這支影片刪了,我不確定,也沒有再點進她的頻道。(編按:9月6日娘娘的經紀人在個人臉書表示,經過他與娘娘的討論後,決定將此支影片下架。)

她訪問張守一,給他機會用貌似理性的口吻、也不被打擾(甚至是被鼓勵申論)的情形下,去訴說護家盟的愛家「理念」是什麼。

然後我的同溫層就爆炸了。大家最氣的包含被指責「你們應該要走出同溫層」,並且認為娘娘這樣做並沒有錯,就算是反對者的聲音也要聽,這樣的平衡報導很重要這類的。

但這裡其實犯了一個謬誤:the bias towards fairness,也就是「為了保持公平反而導致偏頗」的現象。這不是新的問題,但在後真相+自媒體+流量時代,它變成人人隨手可得的武器。

知名美劇《新聞急先鋒》(The Newsroom)跟《白宮風雲》( The West Wing )製作人兼編輯Aaron Sorkin說過:

“Nobody uses the word ‘lie’ anymore. Suddenly, everything is ‘a difference of opinion.’”(現在都沒有人用「謊話」這個詞了,突然之間,一切都只是「意見不同」罷了。