娘娘訪張守一犯了「假公平謬誤」，放棄了事實也放棄了善良

文：張竹芩

網紅Alizabeth娘娘訪問張守一，娘娘好像把這支影片刪了，我不確定，也沒有再點進她的頻道。（編按：9月6日娘娘的經紀人在個人臉書表示，經過他與娘娘的討論後，決定將此支影片下架。）

她訪問張守一，給他機會用貌似理性的口吻、也不被打擾（甚至是被鼓勵申論）的情形下，去訴說護家盟的愛家「理念」是什麼。

然後我的同溫層就爆炸了。大家最氣的包含被指責「你們應該要走出同溫層」，並且認為娘娘這樣做並沒有錯，就算是反對者的聲音也要聽，這樣的平衡報導很重要這類的。

假公平的謬誤

但這裡其實犯了一個謬誤：the bias towards fairness，也就是「為了保持公平反而導致偏頗」的現象。這不是新的問題，但在後真相＋自媒體＋流量時代，它變成人人隨手可得的武器。

知名美劇《新聞急先鋒》（The Newsroom）跟《白宮風雲》（ The West Wing ）製作人兼編輯Aaron Sorkin說過：

“Nobody uses the word ‘lie’ anymore. Suddenly, everything is ‘a difference of opinion.’”（現在都沒有人用「謊話」這個詞了，突然之間，一切都只是「意見不同」罷了。

我們太想要表現出完全的、絕對的中立，所以要「平衡報導」，只要一個人說A，就一定要找到另一個人說-A，用一樣的版面、一樣的規格、一樣的專注去呈現他們，即使你明明知道其中一個不對。

Sorkin舉例：

如果今天共和黨的議員一起說地球是平的，隔天《紐約時報》頭條就寫「民主黨跟共和黨無法在地球形狀上達成共識。」......並不是每個論點都有一體兩面，事實就在正中間。看著新聞業為了「公平」而放棄事實，是最讓我痛苦的。

放棄了事實也放棄了善良

今天娘娘是為看似中立而放棄了事實，還是為了流量而放棄了善良，我不知道。雖然根據她自己的說法，她之前並沒有做足功課，並不知道張守一的背景，但這個說法也很牽強。

但張守一錯了嗎？

一方面來說，我認為很多人是贊成他說的「家庭是社會的根基」、「守護家庭價值」，老實說，身為家庭關係／傳播研究者，我也相信這兩句話，但重點在於怎麼定義和執行。

「家庭是社會的根基」在於家庭提供了滋養和穩定，因此有著相對固定的成員和健康的關係才是重點，並不是「假想出來的傳統」一夫一妻才是重點。古代歷史就不用說了，台灣可是在1985年修改《民法》後才真的確立單偶制欸（啊不然王永慶這類有錢人應該早犯了重婚罪，我們這些死老百姓哪裡來的八卦可以看）（其實很難看）

如果我們認為家庭的價值是提供溫暖和愛給每一個成員，那當然要守護這個價值啊。

護家盟的抽換概念撒尿牛丸

但張守一和他的護家不快樂夥伴拿走了這個詞、抽換了概念，把「家庭＝一夫一妻一生一世＝反對同性戀＝反對性別教育」全部摻在一起做撒尿牛丸，達成三個效果：

認為家庭重要的人，都有可能誤以為張守一說的家庭是你想像的家庭而支持他的言論； 如果你質疑他撒尿牛丸裡面的任何一個部分，他就可以說你反對這所有一切，你就是反對家庭的道德敗壞者； 一旦你質疑他（因為真的有很多事實錯誤、邏輯不通跟言行不一），他就會拿「每個人都可以有自己的意見」去包裝他的謊言，如果你又是一個希望可以面面俱到、傾聽每一種想法的人，你很有可能就會掉進文化相對論的陷阱裡覺得，「對啊，他也可以有他的意見......」

有興趣的人可參考閱讀這篇文化相對論的陷阱。

你當然可以有你的意見，但意見跟事實不同，事實是可以被證據檢視的。不過，並不是每件事情都跟地球是圓的一樣，事實擺在眼前（更別說在美國還有不少人相信地球是平的......），有時候真的很難判斷到底你是為了公平而公平、還是對方說的話真的有參考價值；到底你是不接受跟你意見不同的人、還是對方的意見真的不合理。

提供一個快篩工具，就是用最簡單的「誰得利？誰受傷？得了什麼？傷了什麼？」來檢視你聽到了什麼，且決定要說什麼。

有些人可以放棄沒關係

其實張守一／護家盟之流，是有計畫地在創造論述來達成組織目的，他們本來就是要來擾亂你，不是要來跟你對話，所以這些人就放棄吧，也不要給他們舞台。

但如果你身邊真的有認為家庭價值很重要、不能隨便更改、或擔心這些改變造成不確定性的人，如果他是重要的人並且你行有餘力的話，試著找到你們在乎的事情的共通點，很有可能你們講的內容一樣，只是用詞不同而已，就像M&M's巧克力五顏六色，其實裡面都一樣好吃（？）。

本文經作者授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航