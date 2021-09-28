疫情與情緒——德國政府必須準備應付最壞情況

新冠病毒在中國爆發擴散肆虐全球接近兩年，除了直接危害人類的軀體健康，精神健康也受到很大影響。長時間的禁足令與宵禁，困於斗室之中，自由受到限制。雖然可以減少病毒的傳播，不過同時人的情緒也出現問題。人是社會動物，需要依賴他人來生存。德國過去兩年，除了對抗病毒之外，還要對抗情緒疫情——孤獨感（Einsamkeit）。孤獨感的問題，在疫情期加劇；即使疫情完結，還要應付疫情後的情緒問題。德國萊布尼茲學會（Leibniz Gemeinschaft）在今年7月初的研究報告指出，第二次的禁足令，產生了巨大的精神損害，呼籲德國政府要正視疫情後遺症。

2020年初疫情在德國大規模爆發，德國政府頒布禁足令，已預視到民眾的心理健康會受到衝擊。幾個月後，疫情稍嫌緩和後解禁。可是解禁後幾個月，病毒再次回潮，並且比起第一波更加嚴徨。於是同年11月再次頒布禁足令，以阻止疫情蔓延。然而，整個冬天的感染人數持續高企，成效不太大。第二次的禁足令時間更長。研究的報告也指出，德國民眾在禁足期間感到孤獨與無助，生活的滿意度（Lebenszufriedenheit）也不斷下降，並比起第一次更為嚴重。報告指出，特別是有移民背景的女性與年輕人，精神困擾更深。不過，抑鬱與焦慮症狀卻沒有增加，反而是下降。原因可能是經歷了第一次禁足令後，德國民眾有了心理準備。

報告又指出，女性比起男性在疫情間更容易感到孤獨與焦慮，對生活不滿。值得注意的是，疫情爆發前，女性生活滿意度整體比起男性為高。不過，疫情爆發後女性比起男性更容易出現抑鬱與焦慮的症狀。當中的原因，主要是女性需要在工作與照顧家庭作平衝。工作以外，還要顧及兒童的家教。學校關門，孩童留在家中，對女性無疑是雙重負擔。意外的是，青少年比起老年人在兩次的宵禁期間，出現更多焦慮與抑鬱的症狀，不論年輕人有沒有移民背景。

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第二次的禁足已經結束，不過病毒仍舊在德國肆虐。萊布尼茲學會的研究估計，未來幾個月是關注民眾健康的關鍵。假如未來幾個月經濟及社交活動再受疫情影響，民眾的心理健康將會再次受到衝擊。因此，德國政府必須準備應付最壞的情況，並且要對民眾提供心理輔導或治療，特別對有移民背景的人士。

新冠病毒的肆虐不只是影響民眾的身心健康，同時帶來的是一連串的社會連鎖效應。德國政府一直想避免再次封城，因為付出的代價實在太大。目前，德國疫苗的接種人數已經超過六成，預計明年一月份接種人數將會達到八成以上，達致群體免疫，結束疫情。目前為止，政府透過一些軟性手段，鼓勵群眾接種疫苗。即是所謂「3G原則」：Getestet（已測試）、Genesen（已康復）、Geimpft（已接種）。國會仍在爭論，假設民眾不遵守這三個原則，則不可在餐廳內用餐，不可乘搭長途交通公具等等。甚至，機構自行可以決定，只容許已康復或已接種疫苗人士進入。

與病毒共存，似乎已經是不爭的事實；封城宵禁也不是長久的良策；也是只有接種疫苗的一途。

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責任編輯：Alex

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