中國「能耗雙控」力拚2060碳中和：多省突襲限電勒令停工，台商、外資企業受創

中國政府強力實施「能耗雙控」（能源消耗總量和強度雙控）政策，中國多個省份啟動限電措施，重創浙江、廣東以及江蘇等科技工業重鎮，而東北地區自9月23日頻頻發布限電通知，受災地區仍在擴散、加劇，其中台商大本營江蘇省昆山市多家企業未能倖免，各國企業均收到衝擊。

中國的「能耗雙控」政策，為了達到2060碳中和

截至去（2020）年底，全球已有100多個國家或地區作出了碳中和承諾，目前：英國、日本、墨西哥、歐盟、韓國、菲律賓等國家和地區通過了應對氣候變化的專項法律。

中國主席習近平為了向國際展現中國減碳的決心，近日再度於聯合國重申的力爭於2030年前二氧化碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和的願景。

清華大學環境學院教授賀克斌告訴中國媒體《人民日報》：「這是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革，絕不是輕輕鬆鬆就能實現的」。

他強調，碳中和與生態文明建設緊密相關，碳中和目標與中國國內空氣質量目標一致，而低碳能源轉型對中國空氣質量長期持續改善起到決定性作用。

賀克斌說，中國實現碳中和的挑戰在於中國「高碳能源」結構，2019年主要國家的能源結構中，化石能源佔比50%至85%，中國約為85%，但歐美國家化石能源中煤炭佔比僅為3%至17%，中國卻高達57%。

中國的高碳產業結構，在全球產業鏈分工裡，水泥、鋼鐵、石化這樣高耗能的工業，在中國整個產業中的比例還比較高。他強調：「實現碳中和，煤電二氧化碳排放要基本清零，非化石能源發電要達80%以上，低碳轉型非常艱難」。

中國綠色租賃發展共同體主席張利鈞認為，堅持「3+3」的模式，就是堅持集中發電端、增加新能源的消費端和固碳三端發力，統籌政府、民眾和企業三方參與。

不過為了達到碳中和理想，中國地方政府近日卻無預警大限電，造成企業措手不及。《人民日報》旗下公眾號發文重批，這波限電停產潮，根本就是各地政府為完成年內「能耗雙控」目標，所做出的突擊式做法，極不妥當。文中強調在金九銀十、生產旺季，卻限電將造成企業重大損失。

中國大限電多省工廠勒令停工 台商中鏢、外資企業受創

《彭博社》報導指出，中國23個省份中，幾乎近半沒有達到北京設定的減碳目標，而其中限電危機衝擊最大的是江蘇、浙江和廣東地區，這3個工業重鎮占中國GDP近三分之一。

其中電子散熱零件大廠建準今日公告，子公司昆山廣興電子因蘇州9月24日至30日停工業用電，工廠已經被迫停工；電源大廠台達電及光寶科則表示，目前均未收到限電及停工通知；群電東莞廠則配合政策調整用電。

和碩董事長童子賢今日說，面對中國限電將會全力配合當地政府政策，啟動節能降載機制，現在限電、停工一事對營運看不到重大影響。

《日經新聞》報導，蘋果（Apple Inc.）和特斯拉（TESLA）的供應商部分中國工廠周日臨時停產。不過報導稱，富士康在龍華、觀瀾、太原和鄭州的工廠未受限電影響。

而台灣半導體導線架廠長科*及界霖於今（27）日公告蘇州廠將配合停工5個工作日，雖不會造公司營運造成影響，但公司預期導線架缺貨情況會更嚴重。

目前長科*母公司長華已向客戶發出10月1日漲價通知，全面調漲各項導線架，漲幅最高達25%，界霖則表示，將密切觀察後續發展情形；復電後，儘力調節人力產量，減少客戶的不便。

產業界人士告訴《聯合報》目前導線架缺貨，中國限電加上港口塞港等問題，加上上游合金銅供貨短缺，導線架缺貨問題相當嚴重，交期再拉長。

野村分析師陸挺於報告中示警：「當前市場在密切關注著恒大之事和中國對房地產行業史無前例的調控，或許低估甚至是忽視了另一場重大的供給側衝擊，」他預計中國經濟本季將會萎縮。

針對限電的原因，廈門大學中國能源經濟研究中心主任林伯强（Lin Boqiang）表示，中國率先從疫情中復甦、出口訂單蜂擁而至是造成缺電的主要理由。

其實早在今年7月《CNN》報導曾指出，廣東已實施1個多月的限電措施，當時中國歐盟商會華南區主席Klaus Zenkel 直言，商會多達80家成員公司可能會受到限電措施影響，必須一週停產數天。有些公司已經開始租用昂貴的柴油發電機來維持工廠運轉。

如今冬季即將到來，外界預估缺電將更加嚴峻，過去許多人會靠柴油發電機彌補不足電量，但今年北京當局的政策恐怕將進一步限縮能源業者供電方式，而後續限電、停電是否擴大仍須看待後續政策而定。

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核稿編輯：翁世航