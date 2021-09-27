2021/09/27,
生活

皇家禮炮「皇室之饌 新‧奢饗宴」品酩會，獨一無二，席次限定，邀您品味

皇家禮炮「皇室之饌 新‧奢饗宴」品酩會，獨一無二，席次限定，邀您品味

我們想讓你知道的是

威士忌品酩名家心目中的威士忌之王「皇家禮炮」， 向來以傳遞英國皇室優雅血統與王者風範聞名，今年入秋之際承襲此精神，悉心擘劃開創全新「皇室之饌 新‧奢饗宴」六感品酩會，完美詮釋皇室盛宴儀式感，除了品味皇家禮炮完整威士忌風味版圖外，透過六感細膩美學，現場打造如置身於皇室盛宴般的沉浸饗宴。

威士忌品酩名家心目中的威士忌之王「皇家禮炮」， 向來以傳遞英國皇室優雅血統與王者風範聞名，今年入秋之際承襲此精神，悉心擘劃開創全新「皇室之饌 新‧奢饗宴」六感品酩會，完美詮釋皇室盛宴儀式感，除了品味皇家禮炮完整威士忌風味版圖外，透過六感細膩美學，現場打造如置身於皇室盛宴般的沉浸饗宴。由知名餐廳團隊設計出高規格皇室盛宴般的頂級佳餚，並穿插猶如親臨歐洲歌劇院的現場聲樂表演，優雅動人的芭蕾舞演出，透過味覺、嗅覺、聽覺、視覺、觸覺到心覺一連串的感官饗宴，在微醺中一次次感受撼動六感美學、感官全開的衝擊體驗。

皇家禮炮「皇室之饌 奢饗宴」品酩會、聯手頂級新‧奢主廚團隊打造皇室六感盛宴

皇家禮炮全新「皇室之饌 新‧奢饗宴」六感品酩會，10月將於台北、台中分別推出期間限定巡迴品酩會，攜手台北全新開幕的高級「LOPFAIT 樂斐法式餐廳」，以及台中頂級饕客圈火紅的「DNA 西班牙料理餐廳」，品嚐皇室之饌五道頂級佳餚、體驗酒款與食材交織的味蕾氣息、

聆聽如歌劇院般的美聲樂章、欣賞優雅舞者的美感律動、感受高規格儀式感的現場觸動、與彷彿親臨巡禮皇室盛宴的新‧奢體驗。如此高規格打造皇室盛宴般的頂級佳釀，讓參加的貴賓們擁有舌尖上的極致饗宴。

台中場 -品酩會詳情: https://www.accupass.com/go/royalbanquet

台北場 -品酩會詳情: https://www.clickanite.com/tc/rs_mentoring_tpe/

【情境圖】皇家禮炮21年調和蘇格蘭威士忌_01
Photo Credit: 皇家禮炮

皇家禮炮完整威士忌風味版圖巡禮

品酩會中，威士忌行家們除了可一次完整品酩皇家禮炮風味版圖共四支經典酒款，包括威士忌大賞中獲選成為蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」殊榮的「皇家禮炮 21年威士忌」；結合超過21種熟成21年以上的高年份麥芽原酒，能彰顯出精準融合蘇格蘭5大產區風格酒體完美平衡的「皇家禮炮 21年調和麥芽威士忌」；於ISC 2021 蘇格蘭威士忌品類中，唯一以臺灣限定酒款奪得雙金獎的蘇格蘭威士忌，被讚譽為唯一擁有臺灣DNA 的「皇家禮炮 23 年威士忌」；還有皇家禮炮今年最具話題性的酒款，全球罕見的調和穀物威士忌「皇家禮炮全新21年-王者之鑽」，不僅是極其少見的常態性高年份酒款，融合了已消逝酒廠鄧巴頓(Dunbarton)與其他珍貴高年份穀物威士忌的經典之舉，此酒款更是藏家心目中的獨角獸，推出未久即全數售罄，將首次出現在皇家禮炮「皇室之饌 新‧奢饗宴」品酩會，希望為參與品酩會的行家們帶來一親芳澤難以言喻的感動體驗。

【產品圖】皇家禮炮完整威士忌風味版圖巡禮
Photo Credit: 皇家禮炮

| 品酩場次 |

台中「DNA 西班牙料理餐廳」

米其林推薦餐廳主廚監製

融合經典技藝 創新現代烹調

  • 日期：2021-10/14（四）至10/17（日）
  • 地址：台中市西屯區惠中七街36號

台北「LOPFAIT 樂斐法式餐廳」

饕客首選頂級高級餐廳

絕美華麗豐盛體驗 精湛摩登食尚

  • 日期：2021-10/21（四）至10/24（日）
  • 地址：台北市中山區敬業二路199號4樓

| 品酩時段 |

週四場次

晚宴 19:00-21:00，18:30 開放入場

週五場次

午宴 12:00-14:00，11:30 開放入場

晚宴 19:00-21:00，18:30 開放入場

週六、週日場次

早宴 11:30-13:30，11:00 開放入場

午宴 15:30-17:30，15:00 開放入場

晚宴 19:00-21:00，18:30 開放入場

| 活動機制|

報名費 NT$ 2,980/位 (報名費用無法抵扣現場購酒費用)

台中場 - 品酩會報名網址: https://www.accupass.com/go/royalbanquet

台北場 - 品酩會報名網址: https://www.clickanite.com/tc/rs_mentoring_tpe/


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