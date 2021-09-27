2021/09/27,
生活

力拼新北覆蓋率 疫苗施打潮進入台灣社會主力，佳格食品攜手1919食物銀行、三重區公所發送好事包

力拼新北覆蓋率 疫苗施打潮進入台灣社會主力，佳格食品攜手1919食物銀行、三重區公所發送好事包
Photo Credit: 佳格食品

我們想讓你知道的是

疫情延燒近二年，全台力拼疫苗覆蓋率，佳格食品集團為謝謝社會主力，特地結合旗下三大品牌福樂、桂格、天地合補共同捐贈佳格好事包，於10月起陸續分送1919食物銀行據點及三重區公所，謝謝接種疫苗的社會主力。

佳格食品集團集結旗下桂格、福樂、天地合補三大品牌，設計兼顧營養與健康的「佳格好事包」，預計將派發至1919食物銀行各據點及三重區疫苗接種站，謝謝願意前來施打疫苗的民眾。

持續奉獻的社會主力 1919食物銀行協助成就全台保護力

佳格觀察到防疫期間仍需持續照顧家庭，肩負經濟重擔的社會主力，多是最先付出、最晚受到照顧的一群人，進而發起公益關懷活動，特別攜手1919食物銀行遍布全台的服務據點，讓已經接種疫苗的民眾可以到這些地方來領取佳格好事包，各據點服務時間及分送數量不定，詳情請洽1919食物銀行。

1919食物銀行總監張謙方也表示，佳格跟1919食物銀行有多年的合作情誼，早在2012年起，佳格食品就默默長期捐助1919食物銀行各種食品物資高達5,100萬之多，非常多弱勢族群收到來自佳格的心意；這次也樂見在疫情期間具有正向關懷的公益活動，1919食物銀行也全力協助，盼傳遞更多關懷給社會大眾。

三重區長陳奇正表示「感謝企業想到深受經濟影響的民眾，感謝佳格的公益物資，為民眾
Photo Credit: 佳格食品

加個好事！佳格食品集團今日捐贈三重區公所三萬份佳格好事包

除了1919食物銀行外，同步與三重區公所合作，提供三萬份佳格好事包捐贈給三重區的疫苗接種站，為近日來往來奔波的民眾加油打氣，盼打完疫苗後好事持續發生！

今日的捐贈儀式由三重區長陳奇正出席，陳區長表示「感謝企業想到深受經濟影響的民眾，鼓勵民眾接種疫苗是公所的職責，感謝佳格的公益物資，為民眾加油打氣，也盼民眾團結一致共同防疫。」

「佳格好事包」的營養健康補給包含：福樂保久乳、桂格穀粉系列、桂格保健精華飲、天
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為感謝這群社會主力，「佳格好事包」的營養健康補給包含：福樂保久乳、桂格穀粉系列、桂格保健精華飲、天地合補消化菌粉等，佳格行銷經理王馨敏表示「社會中堅主力往往都是最先付出、但最晚受到照顧，佳格從年初到現在已捐贈超過35萬份物資關懷弱勢，這次期盼台灣的社會主力感受到支持」感謝每位堅守崗位的社會中堅，盼打疫苗後好事持續發生、大家繼續攜手期待疫情過後的台灣越來越美好。」


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