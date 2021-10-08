《愛情，不只順其自然2》：對男人不必無腦地崇拜，也能做個「可愛的女人」

文：亞瑟

什麼是可愛？

這裡說的「可愛」指的並不是長相，而是態度和行為。

其實呢，人只要夠可愛，沒用也沒關係――嬰兒就是最棒的例子。

看看嬰兒有多沒用？嬰兒既不會出去幫忙賺錢繳房貸，也沒在講什麼道德，但誰在意？

當然，也不是每個嬰兒都很可愛（我指的不是長相），絕對有一些嬰兒很討厭。嬰兒討不討喜，主要取決於親不親人、愛不愛笑，說白了，就是個性可不可愛。

我們不可能變成嬰兒，也沒打算要對方幫妳包尿布，完全模仿嬰兒，顯然是個不明智的行為。我們只能將嬰兒的態度和行動方針作為參考指標。

那怎麼樣的態度和行為，才能以成人的身份讓人覺得可愛呢？講話嗲聲嗲氣嗎？娃娃音嗎？把自己裝得很笨，問些白痴問題，然後再用崇拜的眼神看著男人嗎？男生打籃球的時候，在旁邊像傻妹一樣一直尖叫，喊「好帥！」嗎？（這不是我個人意見，只是很多女生用嫌惡的語氣跟我說過這些事。）

我不會說這些方法沒用，其實有時候還真的蠻有用的。但這不是我要妳做的事。男人的確需要崇拜，但無腦崇拜不是人人都做得來，也沒有必要人人都這麼做，我們還有其它方法，可以讓妳很可愛。

男人普遍喜歡快樂的女人，不是每個人都像賈寶玉。比起不快樂的女人，快樂女人有更高的機率，會讓男人覺得很可愛。

為什麼男人喜歡看到女人開心呢？原因有二：一，只要女人快樂，男人日子就好過，所以俗話說「Happy wife, happy life」，只要女人快樂，男人就不用因為擔心自己會掃到颱風尾，而費盡心思、想方設法的讓對方心情好起來。畢竟安慰、陪伴、傾聽，幾乎是多數男人公認最不擅長的幾件事了；第二，快樂的女人會讓男人感到輕鬆自在，尤其當對方是因為自己而開心時，我們更會感覺自己很棒、尊爵不凡、很有價值感。

所以只要能讓男人在她身邊感到快樂、喜悅、自我感覺良好的女人，就會被認定為「可愛的女人」。而要讓男人產生這種感受，最簡單的作法，就是被取悅。

雖然沒有明確的意識，但在男人心裡，女人大致可以分為以下幾種：

好取悅、會因為我的行動而感到開心，也會給予回饋的女人＝可愛的女人；

很難取悅，不管做什麼對方都覺得是應該＝不可愛的女人／公主；

對於我的好意，連接受都不願意＝有距離的女人。

但女人的分類是：

沒有要跟對方交往，還接受別人的好意＝賤女人；

有可能要跟對方交往，收下對方的好意＝正常的女人；

不收下別人的好意，凡事自立自強＝好女人。

我們可以看出男女在認知上有多大的差異，這也正是為什麼有這麼多女性感情不順的原因。雙方的認知落差實在太大了，大到不可思議，如果沒有確實理解到這點，就只會不斷的往無用的方向前進。

為什麼上述的娃娃音、無腦崇拜、球場邊的尖叫聲，會對男人產生正向作用？因為它們都讓男人認為：我有用、我可以幫到妳、我可以取悅妳、我的存在令妳感到開心、我好棒。

對的，男人的終極核心就是：感覺自己好棒。就這麼簡單。

男女有一個很大的差異：女人做的事，往往是想確保自己或子女的未來，可以有一定程度的保障；而男人做的事，通常都只是為了取悅女人，因為這會讓我們認為自己很棒。

上課的時候，我都會問女學生一個很有趣的現象：「大家都會說要買房，但通常買房子的是男人還是女人？」學生們會告訴我：「嗯……通常是男人。」

這時候我會再問：「那想買房子的，通常是男人還是女人？」她們就會竊竊地笑，然後說：「女人。」這不是性別歧視，我認為這只是男女關係裡的一種現象。雖然我的樣本數可能不夠多，但我發現，如果妳問一個女人：「為什麼想要買房？」她可能會說：「因為想要有一個自己的家」、「為了小孩以後的學區」、「不想跟公婆住」……等等的原因。

但如果妳問一個男人：「為什麼想要買房？」十個裡面有七個會說：「因為我老婆想要。」一個會說：「因為我女朋友想要。」還有一個則會直接把老婆的名字唸出來：「因為ＸＸＸ想要。」大概只有最後一個會說：「因為要投資。」

我覺得這就是男人想取悅女人最極致的例子，而好女孩們就是在這點上，徹底阻絕了自己的桃花運――妳以為拒絕別人的好意才是有禮貌，但別人卻會認為是自己整個人都被拒絕。

我們來換位思考一下，就不難理解男人為什麼會產生這樣的想法：

假設有某個人不貪心、不無端收禮、獨立自主，當妳和他並沒有太親近的關係時，可能會覺得對方是個品性良好的人。

但如果他是妳喜歡的對象呢？當妳想關心他時，他只是很客氣的回：「沒事，我自己會處理，謝謝妳的關心。」妳會覺得他人品高潔、不給人添麻煩，還是覺得你們的關係很生疏？

如果妳想送他東西，他也很禮貌的回應：「不用啦，我又沒做什麼。謝謝妳的好意，妳的心意我收到了，妳還是把這個東西留著自己用，或送給其它朋友吧！」妳會覺得他品德崇高，還是會因為對方連妳的禮物都不願收下而感到失落？

比起道德上的「應不應該」，我認為在關係裡，更重要的事情是雙方「快不快樂」。快樂的兩個人有更高的機率創造出快樂的關係，而建立在「應不應該」之上的關係，則更容易變得委屈、勉強、彼此配合。

在搞懂「男人喜歡什麼」之後，我們就要來看看：如何讓自己更快樂、更容易被取悅。

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書籍介紹

本文摘錄自《愛情，不只順其自然（2）：練習被愛》，時報文化出版

作者：亞瑟

月老要拜，書也要看

愛情，從懂得被愛開始

在感情中妳是否常遇到以下情形：

對方原本很積極，但認識或交往一陣子後態度變冷淡

吵架後不管誰對誰錯，總是妳先道歉

時常思考如何讓對方更愛妳或覺得對方不夠愛妳

沒有情敵、沒有遠距，卻總是不安焦慮……

這是許多女性的戀愛遭遇，但我們也看過有些女性特別容易吸引男生，總是讓對方投入又珍視，享受著愛情的美好，這之間的差別到底是什麼？差別就在——她們懂男人的感受，能給出某些行為和回應，讓自己自在地「被別人愛」。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

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