除了「食材新鮮、價格不貴」，美食部落格有多少能寫出更深層的色香味？

文：羅慎平（國立屏東科技大學副教授）

我是一個好吃的人，雖然在退休之前，為了方便起見，平常時候總是吃街上賣的點菜式的自助餐或者是便當，不過有的時候也會想吃一些所謂的「料理」，不管是中式、西式、或者是其他國家和地區的所謂「異國料理」，但是要吃什麼東西呢？起心動念之後，經常就會上網去尋找所謂的「美食部落格」，看看別人介紹某地的某種美食料理作為參考。

看多了，我發現在台灣經營「美食部落格」的人雖然很多，但是這些作者的文筆卻常千篇一律，最常見的例子就是在介紹某一店家食物的時候，總是寫出老闆服務親切，態度客氣，但這個不是作為一個商店老闆應該具有的基本品德嗎？

或是在談到食物時，總是會看到：這家的海鮮料理很新鮮，價錢也不貴，值得嘗試；肉類炒的滑嫩清香，沒有腥羶味，吃起來並不「柴」；青菜也是新鮮嫩綠，讓人看起來就很舒服……等等。這些囈語式的句子，其實就是說食材新鮮，而做出來的菜也只是及格而已，難道你會去吃乾燥如木柴一般的沙茶牛肉嗎？你會去吃飄著魚腥味的海鮮料理嗎？你會去吃炒得焦黃的青菜嗎？

現代人的寫作，還能做到「筆鋒常帶感情」嗎？

在一般美食部落格裡頭，常常會看到一些菜色的照片，也會看到在文章中所附的菜單和價格，這些文章存在的意義，頂多是讓我們了解有哪些菜，價錢如何而已。然而，當我上網尋找所謂的美食部落格的時候，我更想知道某一種料理，它的好處在什麼地方、值不值得前往品嚐。

過去，我們常常提到一道菜講究的是色香味一應俱全，還要有令人覺得舒適愉悅又衛生的用餐環境。我們從照片上是看到了顏色，但是它的香與味，是好在什麼地方呢？而它的味道是如何呢？用餐環境又是怎樣呢？為什麼值得讀者前去品嚐？從大部份的「美食部落格」文章來看，我還真的不知道。

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從我個人的經驗來說，絕大部分的美食部落格的文章都是不及格的。變成這樣的原因，一部分可能是他們太少閱讀真正美食作家的作品或其他的文學作品所致。文字的修養若不足，會讓自己能使用的詞彙有限，寫作時顯得蒼白無力。

過去，梁啟超先生總是說他的文章「筆鋒常帶感情」，我們看古人所寫的抒情文字，就可以體會得出來，但是現代有許多人所寫的「感情」，可能就是在一個小節日的家庭聚會當中，寫出今天是慶祝什麼什麼節日，幾乎全家人都到外頭的餐廳去聚餐，大家吃得很高興。但「筆鋒常帶感情」真是這樣講的嗎？其實遠非如此。

細究原因：作者只想快速成名，讀者也不關心作者文筆

我個人認為會有這樣的狀況，一大部分是因為許多經營美食部落格的作者，都想要快速成名，增加瀏覽人氣，因為一旦有了人氣，就可能會有廣告商捧著銀子上門，要求打打廣告。如此一來，名氣有了，利益也有了，何樂而不為？

而在這樣的「速食」文化下，現代人總想一夕爆紅，相較於怎麼快速被搜尋到，便不會花時間多讀幾本書，找一找當代名家的作品細心體會——比如林文月、逯耀東、高陽、唐魯孫、夏元瑜等人——知道自己的東西與那些前輩相比究竟如何。但這些先進不僅懂得飲食之道，而且感情豐富不濫情，值得一讀再讀，才稱得上是飲食文學的典範。

其次，目前台灣「美食」部落格的作者們，細察他們的文字，其遣詞用字，造句成篇的「風格」，究其原因，恐怕有一部分是出在讀者身上：因為一般讀者大概只要知道何處有何東西可吃就算了事，作者文筆如何，不是他們關心的重點。

既然作者的文筆不受讀者的關心，作者也無心去追求文筆的引人入勝，而那些無法有效地駕馭文字寫作者多了，便開始劣幣驅逐良幣。

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延伸來談，在台灣許多事情都受到政治干擾的情況下，我提出多讀古文（包含詩詞歌賦在內）以增進閱讀與寫作的能力，大概會引起某些人的不快，認為是「封建」的思維。殊不知，當代台灣文學固然有優秀的作品，但是細究起來，那些作家的中國文學的底子也很深厚；再者，如果多讀中國古典文學便是「封建」的話，那麼我們讀西洋古典文學豈不成了崇洋媚外的賣國賊了，天下豈有這個道理？

賺錢也好，出名也罷，這都不是壞事，但是我期待所有經營自己部落格的作者們，能夠在一步登天、一炮而紅的夢想之外，能靜下心來多讀一些書，培養並增進自己的文字功力，畢竟有深度的文字終究才是可以源遠流長的。身為讀者的我們，也該多讀一點兒書，書是最好也是最便宜的化妝品，一個潛心閱讀的身影，乃是最美麗動人的風景。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航