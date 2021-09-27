2021/09/27,
藝文

《魷魚遊戲》：華麗大製作掩蓋瑕疵

《魷魚遊戲》：華麗大製作掩蓋瑕疵
Photo Credit: Netflix

我們想讓你知道的是

《魷魚遊戲》導演兼編劇黃東赫的代表作有2011年的電影《無聲吶喊》，而今次是他首次製作劇集。

繼去年的日劇《今際之國的闖關者》後，Netflix最近再推出競技題材韓劇《魷魚遊戲》，以緊張刺激和血腥的劇情成功引起熱話。主線劇情很簡單，講述生活窮困潦倒的男主角成奇勳（李政宰 飾）某天獲邀參加一場獎金高達456億韓圓（約3億港元）的比賽，456名參加者被送到神秘小島，才發現這是一場死亡遊戲……

《魷魚遊戲》明顯帶有少許日本漫畫家福本伸行的經典作品《賭博默示錄》和《賭博霸王傳 零》的影子，同樣講述一班負債累累的社會底層為了爭奪獎金而參加死亡遊戲；以韓國傳統兒童遊戲為基礎，也令人聯想起日本的《要聽神明的話》。不過，今次《魷魚遊戲》明顯拍得比任何一齣真人版《賭博默示錄》、《賭博霸王傳 零》和《要聽神明的話》更出色，令人讚嘆導演兼編劇黃東赫的功力，還有Netflix的財力。黃東赫的代表作有2011年的電影《無聲吶喊》，而今次是他首次製作劇集。

製作團隊很聰明，知道自己作品的缺點，不與類似作品硬碰，然後在其他方面花心思創造自己的特色。其實劇中的六個遊戲太簡單，設計得不算精彩，不及日本《Liar Game》、《賭博默示錄》或《賭博霸王傳 零》的鬥智鬥力劇情和精心佈局，但《魷魚遊戲》更著重刻劃參加者的人性表現，拍得緊張刺激。例如，主角成奇勳在面對絕境時內心對善惡爭扎，究竟應該幫助戰友還是出賣戰友；另一個戲份較多的角色是主角小時候的鄰居曹尚佑（朴海秀 飾），他在劇中的心理描寫也令人印象深刻，展現出殘酷的現實會怎樣影響一個人。

除了玩遊戲之外，《魷魚遊戲》故事還有另一條劇情線：一層一層去揭露主辦機構的神秘背景，吊觀眾胃口，這點是其他競技題材作品缺乏的。此外，美術、服飾、佈景設計、配樂和氣氛營造都有其獨特風格，例如神秘組織工作人員的衣著打扮和經典的長迴轉樓梯，童真與暴力造成了有趣的反差。各個佈景製作得認真，甚至有種華麗的感覺，大大增加了感染力和追看性。

在觀看頭一、兩集的時候，我已強烈地感受到劇集的製作費應該相當高昂，更有兩名影帝級男星客串。《魷魚遊戲》這部劇集，相信當今只有Netflix才有財力製作到，傳統電影片商和電視台根本望塵莫及。「究竟怎樣與Netflix競爭？」相信是一大難題。

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex

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