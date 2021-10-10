爆紅的NFT與未來的「元宇宙」：音樂、影視、時尚、藝術等相關產業，都將出現不得不的改變

美股網紅Barro的頻道，某一集講述了什麼是NFT投資。什麼是NFT，簡單來說NFT（Non-fungible token，非同質化代幣）有「不可替代」的代幣的意思，NFT可以購買透過數位檔案形式存在的事物。

我們已經有許多相關的文章作為討論，在此就不贅述。而今（2021）年被稱為NFT元年，加入這個市場的你我，想像在未來二十年能說自己曾參與此歷史，就感到非常興奮，以下分享一些實例，以及所謂的元宇宙（Metaverse）。

NFT之外，元宇宙又是什麼？

首先，除了NFT爆紅之外，想先介紹一個關鍵字必須知道——元宇宙。

從維基百科的解釋中指出，「元宇宙」的英文「Metaverse」一詞，由前綴「meta」（意思是超越）和詞幹「verse」（通過逆向構詞法從「宇宙（universe）」得來）組成；這個詞通常用來描述未來網際網路迭代的概念，由連接到一個可感知的虛擬宇宙的持久、共享的3D虛擬空間組成。廣義上的元宇宙不僅指虛擬世界，還指整個網際網路，包括增強現實的整個範圍。

Photo Credit: 出自小金魚讀書會，元宇宙——VR與虛擬實境世界，Claudia提供。

而元宇宙不但創造了平行的虛擬世界，大家皆可以在虛擬世界裡進行現實生活中的經濟與社交活動。元宇宙讓以往在科幻電影中看到的虛擬世界VR場景，已經快要實現成真了。元宇宙利用虛擬角色在虛擬世界裡互動，也已經不僅侷限於傳訊息或視訊，還能為虛擬世界的自己換上全新外貌，買虛擬土地、蓋虛擬房子，進一步來說，某程度已成為現實。

元宇宙的形態跟前幾年火紅的電影《一級玩家》「綠洲」形態類似，在《一級玩家》設定的「綠洲」場景裡，有一個完整運行的虛擬社會形態，包含各行各業的無數數位內容、數位產品，虛擬人格可以在其中進行價值交換。 而現在任何擁有虛擬錢包的人，都可以上網購買投資虛擬土地。

虛實世界新市場

回到NFT身上，作為已經掀起一陣波瀾的熱詞，NFT目前已有LV、playboy、村上隆、草間彌生、蘇富比、佳士得、Bansky等國際知名品牌與藝術家入場插旗，更在疫情期間帶動一波搶標風潮。

而藝術創作者、音樂創作者、影像創作者、或知識型創作者，只要有辦法將繪圖、平面設計或影像動畫設計結合鑄造成NFT商品，一經上架則不可修改，全世界的買家都可購買。

相較於實體的藝術品線下傳統購買方式，NFT並沒有地域的限制，更少去了畫廊業務與一般藝術品線上銷售平台的銷售佣金，對創作者來說是既能打國際市場，銷售利潤更不必與傳統經理人業務分享，也因此讓許多創作者趨之若鶩。

而各類型的藝術創作者，歌手類如周興哲，創作NFT音樂作品銷售2.8萬美元，知識類如區塊鏈寶博士，在各平台上架個人IP NFT商品，並請設計師輔助製作成有聲有色的影像簽名檔，也令其粉絲為之瘋狂。

而藝術創作類如洪司丞（IOYOI）從繪圖到動畫建模創作，我所繪製浮世繪東方風格的作品，也都將實體作品轉型成NFT，銷售額甚至超越實體藝術品。這樣虛實世界的整合新市場，已經成為產業進階轉型，不可忽視的新趨勢導向。

台灣NFT第一個平台lootex

Lootex創辦人呂季潔，三年前投入NFT，可以說是台灣第一個先驅翻轉藝術產業的先鋒，積極與畫廊協會協調，突破既有框架，將藝術家帶入虛擬的NFT平台，並首創線上線下聯盟策略，不但有藝術品，還搭配了算命服務，代理的算命師簡少年，收藏家購買NFT商品也能享有線上算命服務。

另積極協助台灣藝術家創作虛擬藝術品，也將我所創作的符咒作品，發想為區塊鏈迷因，成為搞笑又不失風格的NFT產品。

呂季潔表示：「最大的挑戰，就是大眾對於這些東西（NFT）的接受度有多快，這將決定了我們的未來。」Lootex對於平台經營，從來不吝於展示他們創意無限的風格，積極尋找跨界合作，例如與網紅美麗妄娜的合作也是，既創造佳績，也每每讓人感到驚奇，非常期待Lootex下一步會是什麼。

Photo Credit: 作者提供

台灣獨角獸企業奧丁丁也加入NFT平台

繼全球最大虛擬幣交易所幣安也加入NFT後，奧丁丁集團也跟僅在後。奧丁丁集團2018年獲日本SBI集團投資挹注逾千萬美元資金，積極發展跨國區塊鏈應用，在本（9）月也加入NFT平台。

主要有以下三個特色以區隔其他NFT平台：

不需要以太幣，刷卡就能買NFT 把IP變成NFT，打破地域限制 創作者可以自行設定權利金比例

創辦人王俊凱指出：「跨境販售（IP）也是目前市面NFT平台較少著墨的事，我們希望透過NFT協助創作者拓展市場，促成更多交易，甚至進軍國際，未來我們也將持續與各路合作夥伴攜手開創，走出與現有市場截然不同的路。」

在奧丁丁NFT網站，還能買NFT送台灣自產農產品，相當特別，誰也沒有想到農產品米作能與最新科技做結合行銷，還能販售IP。首波合作的當代藝術家，除了我之外，還有農藝師魏瑞廷、陶藝家曾子嘉、插畫家吳豐君跨界合作，推出一系列奧丁丁NFT平台獨家限量產品。

例如數位藝術創作《エンセイキ 厭世姬》系列、插畫《神之米之晨與夜》、陶藝燭盤《區塊鏈走進農田》與《區塊鏈與農田結合》，採競標制、限量販售。奧丁丁看好的不僅僅是NFT單品的販售，是更長遠的產業規劃。

Photo Credit: 作者提供

藝術產業整合虛實案例分享

1.藝術家可自由創建虛擬展館，選擇展館樣式與建築物

當創作者在區塊鏈中鑄造好了藝術品後，每樣藝術品會有一代碼，創作者可在CYBER這個網站，選擇自己想要的展場建築樣式，為自己打造虛擬的展場空間。

除此之外，收藏家也能將買來的NFT在這裏，建造屬於自己的虛擬收藏館展間。這個虛擬展館就是生成在元宇宙裡的，以我創作的虛擬塔羅牌為例，您可以直接點選此範例進入展間。

進入展間後，可使用鍵盤上下左右鍵，來進行移動，如同手遊使用一般。將位置移到作品前方，便會出現作品的名稱以及描述。

2.畫廊建造專屬虛擬NFT作品畫廊

在紐約的一家名為superchief的NFT畫廊，是實體存在的，物理的展覽方式為每個牆面上都有一個螢幕。裡面的藝術家，大多都有傳統藝術世界的背景，而少數已在NFT世界踩穩腳跟。

畫廊銷售的不再是可以搬運的藝術品，而是一張png. Jpg. Mp4.檔案，畫廊一樣可以現場參觀看展，同時也提供線上銷售展覽，在越來越多藝術轉型的路上，未來是否走向AR／VR在元宇宙展演，能夠創造更多經濟價值，還是未知數。

NFT市場發展現況

Google熱搜上，NFT關鍵字的搜索量不斷急速攀升，這也代表著這個區塊鏈生態體系，將不斷擴充完備，所有的相關產業包含音樂、影視、時尚、藝術，都因爲它的出現將發生不得不的改變。

真正像《一級玩家》的元宇宙不知道何時會出現，但可以想像的是一些有趣的社會實驗可以在元宇宙中進行，更省成本，元宇宙和NFT的出現，在藝術產業中架空了經理人抽取佣金的角色，更省去了大坪數展場建造、裝潢的成本，還能在快速可進行回檔的繪圖軟件中，大量複製、或交叉進行AI創作藝術品。

而相關行業者也需要一個像他人展示新潮格調的空間，這是一個關於科幻新世界實踐的提案，隨著所有用戶對加密藝術的需求和所有權的需求不斷上升和發展，未來將可以見證更多元宇宙和NFT驚奇的展現實驗，繼續期待吧！

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航