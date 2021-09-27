2021/09/27,
動物

《香港釣太郎》：香港常見魚類指南——黃腳鱲、馬友、烏頭⋯⋯

《香港釣太郎》：香港常見魚類指南——黃腳鱲、馬友、烏頭⋯⋯

我們想讓你知道的是

黑沙鱲可說是香港最常見的鱲魚品種，是各種釣法的重點目標魚之一，牠們聰明又機 靈，食餌小心，釣後爆發力十分強勁，是一種很有釣味的魚種。

文：Calvin Cheung

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書籍介紹

本文摘錄自《香港釣太郎——香港釣太郎釣魚手冊》，青森文化

作者：Calvin Cheung

收錄香港的豐富釣魚資訊，圖文並茂，全方位介紹釣魚知識！

  • 超過130種香港魚類介紹
  • 超過20種魚餌介紹
  • 超過30種釣具介紹
  • 講解香港釣魚術語、各種釣法
  • 推介香港各個釣點

記錄多個釣太郎釣魚趣事，一起享受在香港釣魚的樂趣吧！

  • 釣魚遇著喪屍蜜蜂？
  • 新釣點竟然是毒魚之家？
  • 何謂香港特有嘅釣魚相片？
  • 釣魚釣到個肚麻痺咗？
  • 釣魚時怪風侵襲？

特別收錄〈釣太郎冒險故事 ~外傳~〉，一眾Fishing Avengers為守護香港的海洋而努力！

作者簡介

Calvin Cheung

在香港土生土長，修畢平面設計高級文憑、創意媒體設計學位，喜歡香港喜歡設計，喜歡城市速寫，十分喜歡釣魚，希望大家喜歡我的作品！

人生之中總是有高有低，也充滿遺憾，就好像釣魚一樣，要懂得享受過程而不是收穫。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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