《西藏正念書》：如果你不確定自己是不是職場霸凌者，可就下列的指標來驗證

文：克里斯托弗・漢沙德（Christopher Hansard）

霸凌

雖然霸凌現象不常被提及，但在職場確實很普遍。一般員工會欺負他人，更可悲的是，許多理應樹立仁愛寬容好榜樣的老闆，也會是霸凌者。當霸凌現象發生，霸凌者與遭霸凌者其實都經驗著同種未經修持的心念能量，只是他們經歷的是不同部分。這種能量，叫作恐懼或憤怒。

霸凌現象對職場的每個人都不利，不管他們有沒有被直接捲入。它會影響工作團體的每一部分。當霸凌意欲欺凌或傷害某個受害者時，就會造成不幸。

人們在職場所表現出的自己，常比在生活的其他層面要真實得多。職場是我們顯現自己所需學習、自己所知與自己所是的地方。

被霸凌者與霸凌者，都是他們並不真正了解的劇本中的演員。他們都在與存在於職場及自己心裡的恐懼與憤怒戰鬥，吸引對方來扮演對手。他們將自己閉鎖於這場生存之戰，而只要這場戰爭繼續，他們每天都會把自己輸掉一點，也輸掉與他們一起工作的同事，以及他們所工作的組織。從小商店到跨國公司，這樣的過程都不停在上演。

你是霸凌者嗎？

要承認自己就是霸凌者，絕非易事。跨出這一步需要很大的勇氣，但這非常重要，因為霸凌行為實在造成太多破壞了。如果你正行霸凌之舉，你應該已經了解我的意思；如果你不確定自己是不是霸凌者，可就下列的指標來驗證：

一、心情說變就變，喜怒無常。

二、常對同事發脾氣，又在事後道歉。

三、拒絕聽別人的意見。

四、苛求他人，過分獨斷。

如果你覺得自己可能是霸凌者，你得知道你正藉由心念與行為，把自己的恐懼與憤怒移轉給他人，遠離了生命的神聖美好。

你可以藉著下面這個儀式，療癒引起這種行為的心痛創傷，重新抱持慈悲。

淨化儀式

古藏人有個儀式，專用來淨化冷酷粗暴待人者，這裡的儀式則是簡化版。古藏人很嚴厲地看待霸凌行為，認為嚴重的霸凌行為猶如強暴般令人髮指。他們會用以下儀式，施用於發生任何爭吵或爭鬥的雙方。

放些原子炭在碗裡，再灑些杜松精油（西藏人是把杜松枝放在火裡）。杜松有顯著的清潔及淨化力量：它能清潔心念汙染，掃除心念障礙，洗滌心靈、身體與環境。當然，如果你有杜松枝，用它也很好，只是點火的時候要小心，因為它燒得很快。點燃原子炭後，當它開始冒煙，讓煙霧和杜松香氣繚繞你，這香霧將滌清你所有傷人、欺負人及製造痛苦的欲望。你所剩下的只會是平靜之感，以及想仁愛待人的渴望。

莉迪雅是家廣告公司的老闆，因為健康出了問題來找我。會談時，我問及她的工作，顯然地，莉迪雅是個強勢果斷的女性，嚴格要求工作狀況及員工應有表現。

我問莉迪雅，有沒有想過自己在工作上霸凌他人，她相當驚訝，並堅持她不是。但在下次會談中，她告訴我她好好想過我說的話，終於了解雖然她並不想傷害他人，但她確實用一種具攻擊性的霸凌方式對待下屬。她對個人問題毫不包容，不留任何餘地給自己和別人。說到這時，莉迪雅哭了。她嚴厲的態度傷了自己也傷了別人，在某種程度上，還導致她的健康問題。

莉迪雅實行了淨化儀式，告訴我她感到一種強大的幸福平和之感降臨她。重返工作數天後，她的態度就變得柔軟寬大多了，而這大大改善了她與下屬的關係。

你遇到霸凌嗎？

霸凌他人的老闆，其實是追隨者，而非領導者。他們追隨自己未經修持的心念能量，做著根本上是自私的行為，將他們未經修持的心念能量，濫倒至歸他們所管的人身上。然而，他們往往沒察覺到自己造成的不幸。他們遠離了給予及接受慈悲的能力，也遠離了對他人的心靈之愛。

一般員工在工作或生活上沒安全感時，也會霸凌他人。造成這種行為之潛在的、未經修持的心念能量，往往是憤怒，而這憤怒就如感冒般，是有傳染性的。這樣的心念能量在同事間散布，讓人人都體驗到別人的心念能量。霸凌是這樣轉移憤怒的：當憤怒螫上被霸凌的人，他或她會先強忍住這憤怒，再轉移到別人身上。下一個被螫的人，可能就在同個職場，也可能是在職場外，可能是家人，也可能是在商店、巴士或火車上遇到的陌生人。

常見的情況是，當一個同事霸凌某人時，其他同事也會有樣學樣，把他們的心念能量傾倒給這不幸的受害者。這種情況可能不完全算霸凌行為，而是找一種方式卸下自己的心念或情緒，移轉到他人身上。當然，他們並沒有權力這麼做。

應付霸凌

首先，思考情況之所以如此，你是否也有責任？你是否鼓勵霸凌行為滋長，就像與他們勾結一樣？這些都必須開誠布公。你是否有必要改變自己的心念過程與行為？

第二，在開始工作時讓自己保持心境澄明。讓你每天做的事情都為你帶來力量、成功與智慧。

第三，盡你可能，用心念引導最大程度的慈悲流向霸凌者。這是一種超越個人層次的慈悲，由你的心念而非情緒產生。它超然而專注，堅定不移。只要你一直這麼做，霸凌自會遠離你，你也將獲得力量、勇氣與洞見。

第四，如果你遭他人苛待，不管是直接被霸凌，或被濫倒心念與情緒以致負荷不起，就引導這負面心念能量沿著「霸凌轉移鏈」，回到本源。只要一有狀況發生，就想像自己蒐集所有這情境裡的能量，逐一經過轉移鏈上的每個人，將它送回給開始霸凌行為的人。這種返回的心念能量，會在霸凌者身邊聚集不散，直到他們開始經驗到自己對別人造成的苦難，停止霸凌行為。

引導未經修持的心念能量改道，效果快速可見，但前提是你得先修持心念能量，並保持它誠摯強烈，才有能力引導。將這未經修持的心念能量還給霸凌者，效果要比情緒爆發、身體暴力或不斷抗議好得多；後者只會供給霸凌者更多能量。

哈妮是一家廣告公司的祕書。本來一切都很順利，但在她任職三個月後，霸凌者找上了她。她的主管開始開起她名字的玩笑。一開始她並不介意，但後來，一切越來越惱人。他的玩笑開始帶有性意味，她若不回應，他就譏諷她的工作表現與智力。他拿她的金髮做文章，說她是個金髮傻妞。

其他同事都看到這一切，但沒人說什麼。

哈妮開始覺得自己病了，懷疑她主管說的是否都是真的。她信心全失，開始憎恨上班，甚至還夢見自己被霸凌。

哈妮來找我時，顯得身體不適、鬱鬱不樂。在她接受包括按摩、藥草及針灸的藏醫療後，我教她工作心念練習。她一開始做這個練習，就覺得能量與勇氣都回來了。她開始將慈悲引導給她的主管。

有一晚，哈妮因為工作必須留到很晚，她主管竟對她提出進一步的要求。哈妮保持嚴肅，不發一語地離開，之後她很快就被炒魷魚。哈妮沒有哭，沒有哀哀自憐，她直接向總經理抗議。一開始，總經理拒絕見她，但哈妮很堅持，告訴他她的遭遇。他後來說會再想想這整件事。

一個月後，哈妮受雇復職，發現她以前的主管離開了。三年後，她自己就是主管，且是個好主管。哈妮相信，她之所以能擁有反擊的勇氣並改變狀況，都是工作心念練習的功勞；這個練習讓她的心念變得澄明精確、慈悲有力，又效果立見。直到現在，她都還用心念練習幫助她解決工作上的爭端與問題。

書籍介紹

本文摘錄自《西藏正念書》，商周出版

作者：克里斯托弗・漢沙德（Christopher Hansard）

譯者：何定照

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「每個人都想要更好的生活。而更好的生活，從心開始，也從心結束。」

真正自發性的心念，潛藏在每一個人心中，乃是最具威力的能量泉源之一。

其存在於我們內在及外在的世界，具有改變、創造與療癒的功能。

千百年來，西藏傳統文化推崇、教導我們如何汲取、修持心念，以使心靈充實、情緒平和、生活富足。然而，大多數人都不知道怎麼修持心念、創造嶄新的生活方式，以享有生命蛻變的種種甘美。

在《西藏正念書》這本深具啟發性的書裡，自幼便接受西藏本教心靈與醫學傳統訓練的修行者克里斯托弗・漢沙德，傳授本教中駕馭心念的方法，讓為各種困擾所苦的人們得以透過心念練習——

消除負面心念、把壞狀況變成好狀況

淨化羨慕、忌妒、貪婪、憤怒、欲望、傲慢、漫不經心、自私等八大心念汙染

找到適合自己的工作、遠離過度工作、職場不順遂與霸凌

認清金錢的本質、破除對貧窮的恐懼、創造財富與富足

強化、療癒人生中的各種關係，廣泛傳送愛的心念

釋放身體的心念能量，與器官共同創造特殊共鳴，調節健康

發展財務、情緒、知識、遠離負面人物、相信自己能如願改變人生等14種自由

經由一系列簡單的觀想與練習，人人都能與心念能量連結。而將此一融合了實用智慧與心靈體悟的獨特能量，運用到生命中的每一個領域，你會發現，既有的困境不再，打造真正想過的人生並非妄言，世界都在一念裡。

認識西藏傳統生活智慧，自在修持、駕馭心念，以個人內在的智慧為師，重新領略樂天知命的圓滿人生。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬