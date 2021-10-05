壯大「公廣」路迢迢：在野黨委員對《公視修正案》的抨擊不是太混太瞎，就是其心可議

公視的好，國人早已自知，而近年卻受政治攻訐嚴重，除了執政黨覬覦外，又受在野黨攻擊，是腹背受敵、左右夾攻，壯大「公廣」路迢迢。而近日「早該」修的《公共電視法》，卻受到外界批評，其中包含：公視變官視、染指公視的新政媒威權、政治人物批公視變黨媒及政媒合一恐淪北韓國家電視台大內宣。

社會直指「政治黑手」將伸進公視，但事實上均為「政治話語」，除了不了解《公視法》外，更多的是各黨政治攻防。其中，身在國會的在野委員們針對《公共電視法部分條文修正草案》（後稱《公視修正案》）進行不當抨擊，不是太混、太瞎，就是其心可議。

目前《公視修正案》普遍受到外界批評的主要有兩點：

降低公共電視董監事審查委員會（後稱審查委員會）門檻：從必須要有四分之三多數，調降為三分之二多數。 公視董事長由行政院指定（提名）：從董事會互選，改由行政院指定（提名）之。

（公視修正案對照表放在文末）

《公視法》早該修，受到藍綠惡鬥停擺多時

台灣政治環境惡劣已不是新聞，無論是誰執政，均受到在野黨惡意杯葛，這苦頭公視很明白。公視各屆董事延宕已久，如：第五屆延宕968天，第六屆58天，第七屆迄今已延宕逾727天，眾多台內重大議事空轉已久，對於其他有公共電視的國家來說，難以置信。

根據《公視法》規定董事每屆任期三年，期滿得續聘之，而各屆名單能否獲得國會同意，除考驗文化部長調和鼎鼐的能力外，更看當初朝野氛圍。其中第5屆，原本由行政院新聞局主導，後因改制成文化部接手，受遭到在野黨杯葛，成懸置最久的一屆。

或許有人反對降低門檻直指，過往的案例中，還是有公視董事順利當選，不被在野黨認可的名單，是否因「人選不當」，才遭到否決並非門檻問題。

文化大學新聞系教授莊伯仲曾對此表示：「文化部為了要讓名單通過，才出一些『神主牌』讓在野黨不敢刪，例如：五月天阿信、宏碁董事長施振榮以及和碩董事長童子賢等」。他強調，這些社會賢達多數有本業，反而於公共電視的內涵著墨不多，對公視未來不見得較好。

就現況來言，第七屆由行政院於2019年9月2日提名的21人董事候選人，到頭來，受「審查委員會」【註1】同意通過只有「七位」董事。

時隔一年，於2020年11月3日行政院再補提14位董事候選人， 5名審查委員（國民黨推舉）全數缺席，導致審查委員會出席人物從15位，變成10位，低於法規上的四分之三（15人一定要有11人出席）人數，因此會開不成，公視董事選舉只能再度暫緩，而此時公視董事已延宕逾一年。

簡而言之，無論是何黨執政，只要掌握四分之一的席次，就能夠按照比例推派審查委員，進而否決掌握公視董事的人選之否決權，有鑑於此，審查委員應從四分之三多數下降為三分之二多數。

公視的「審查委員會」由四分之三多數下降為三分之二多數

依照目前而言，台灣要產生司法院院長、大法官，考試院院長、考試委員，監察院院長、監察委員、國家通訊傳播委員，僅超過全體「立法委員」二分之一同意即可。

反觀公視董事，卻要四分之三多數的審查委員同意通過，這個難度直逼修改憲法【註2】，因此降為三分之二多數，能讓「惡意杯葛」造成癱瘓公視的情況減少，讓難產許久的公視董事，得以順利誕生。

公視董事長從「董事會互選」，改由行政院指定（提名），合理嗎？

過去公視董事長【註3】過去由董事會（17至21人）互相選舉產生；修法將改成行政院指定（提名），未來變成行政院「指定」董事長，不就等於跟行政院有較好的默契，如此，不就代表政治力可以影響到公視？

首先，並非為指定，以稱為「提名」更恰當。《公視修正案》中行政院指定（提名）仍需要經過「審查機制」（上段提及審查委員會），並無所謂的直接任命一說。

且放諸英國、加拿大等國家，公共電視董事長、執行長皆由執政黨閣揆（如行政院長）、部會首長等提名，再經過「國會同意」產生，台灣並非首創也無特例。

就國際知名的公視，英國《BBC》而言，由英國文化部長提名董事長人選，再經英國女王任命，國立中正大學傳播學系羅世宏指出（詳細請點連結）：「請不要再錯誤地說《BBC》董事長是經由國會表決高門檻或由董事「互選」產生了！英國國會在尊重行政權上扮演監督制衡的微妙角色，但不像台灣黨同伐異，惡意杯葛」。

現行《公視法》中，公視董事（17至21人）也均由行政院提名，再經過國會同意產生；後續修法調整：行政院提交公視董事名單後，一併提名董事長人選，後經由審查委員（三分之二多數）同意才得任命。

再者，在過去的經驗中，無論藍綠執政，由行政院提名之「董事間」也亦有默契、屬意人選，「董事互選」反而有模糊空間；而未來的修法方向，行政院直接提名董事長，可以直接公開透明地讓審查委員檢驗，反而更能有效監督。

引述政治大學新聞系教授馮建三所言：「作為創辦公共電視的國民黨，何不重回初心」他強調：「現在文化部要修法，國民黨不應該『大力杯葛』，而是要設法因勢利導，以今日之是悔昨日之失，提出更大的傳播願景，承擔百年政黨當有的責任」。

註釋

[1] 公共電視董監事審查委員會（審查委員會）：由立法院民進黨、國民黨、時代力量及民眾黨等各黨團，按照「政黨席次比例」，推舉15位民間專家學者代表（也可理解成政黨代表）所組成的「公共電視董監事審查委員會」進行審查作業。

[2] 領土變更、修憲程序：立法委員四分之一提議，四分之三出席，出席委員四分之三決議，公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數即為通過。

[3] 公視董事長：有給職專任，必須要跟各個單位進行溝通、互動；董事為無給職，開會時支給出席費，董事會代表公民社會決定公廣集團營運方針，監督經營管理團隊的績效，有其一定的責任，亦具一定的象徵。

公共電視法部分條文修正草案條文對照表 修正條文 現行條文 第十三條 公視基金會設董事會，置董事十一人至十五人，其中一人為員工代 表；設監事會，置監事三人至五人。 董事、監事產生程序如下： 一、由立法院推舉十一名 至十五名社會公正人 士組成公共電視董、監事審查委員會（以 下簡稱審查委員會） 。 二、由行政院提名非員工代表董事、監事候選人， 提交審查委員會 以全體委員三分之二以上之同意後，送請行政院院長聘任之。行政院提名董事時， 應指定一人為董事長 。 第十三條 公視基金會設董事會，由董事十七人至二 十一人組織之，依下列程序產生之： 一、由立法院推舉十一名 至十五名社會公正人 士組成公共電視董、監事審查委員會。 二、由行政院提名董、監事候選人，提交審查 委員會以四分之三以上之多數同意後，送請行政院院長聘任之 。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航