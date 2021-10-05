2021/10/05,
社會

壯大「公廣」路迢迢：在野黨委員對《公視修正案》的抨擊不是太混太瞎，就是其心可議

壯大「公廣」路迢迢：在野黨委員對《公視修正案》的抨擊不是太混太瞎，就是其心可議
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我們想讓你知道的是

在過去的經驗中，無論藍綠執政，由行政院提名之「董事間」也亦有默契、屬意人選，「董事互選」反而有模糊空間；而未來的修法方向，行政院直接提名董事長，可以直接公開透明地讓審查委員檢驗，反而更能有效監督。

公視的好，國人早已自知，而近年卻受政治攻訐嚴重，除了執政黨覬覦外，又受在野黨攻擊，是腹背受敵、左右夾攻，壯大「公廣」路迢迢。而近日「早該」修的《公共電視法》，卻受到外界批評，其中包含：公視變官視染指公視的新政媒威權政治人物批公視變黨媒政媒合一恐淪北韓國家電視台大內宣

社會直指「政治黑手」將伸進公視，但事實上均為「政治話語」，除了不了解《公視法》外，更多的是各黨政治攻防。其中，身在國會的在野委員們針對《公共電視法部分條文修正草案》（後稱《公視修正案》）進行不當抨擊，不是太混、太瞎，就是其心可議。

目前《公視修正案》普遍受到外界批評的主要有兩點：

  1. 降低公共電視董監事審查委員會（後稱審查委員會）門檻：從必須要有四分之三多數，調降為三分之二多數。
  2. 公視董事長由行政院指定（提名）：從董事會互選，改由行政院指定（提名）之。

（公視修正案對照表放在文末）

《公視法》早該修，受到藍綠惡鬥停擺多時

台灣政治環境惡劣已不是新聞，無論是誰執政，均受到在野黨惡意杯葛，這苦頭公視很明白。公視各屆董事延宕已久，如：第五屆延宕968天，第六屆58天，第七屆迄今已延宕逾727天，眾多台內重大議事空轉已久，對於其他有公共電視的國家來說，難以置信。

根據《公視法》規定董事每屆任期三年，期滿得續聘之，而各屆名單能否獲得國會同意，除考驗文化部長調和鼎鼐的能力外，更看當初朝野氛圍。其中第5屆，原本由行政院新聞局主導，後因改制成文化部接手，受遭到在野黨杯葛，成懸置最久的一屆。

或許有人反對降低門檻直指，過往的案例中，還是有公視董事順利當選，不被在野黨認可的名單，是否因「人選不當」，才遭到否決並非門檻問題。

文化大學新聞系教授莊伯仲曾對此表示：「文化部為了要讓名單通過，才出一些『神主牌』讓在野黨不敢刪，例如：五月天阿信、宏碁董事長施振榮以及和碩董事長童子賢等」。他強調，這些社會賢達多數有本業，反而於公共電視的內涵著墨不多，對公視未來不見得較好。

就現況來言，第七屆由行政院於2019年9月2日提名的21人董事候選人，到頭來，受「審查委員會」【註1】同意通過只有「七位」董事。

時隔一年，於2020年11月3日行政院再補提14位董事候選人， 5名審查委員（國民黨推舉）全數缺席，導致審查委員會出席人物從15位，變成10位，低於法規上的四分之三（15人一定要有11人出席）人數，因此會開不成，公視董事選舉只能再度暫緩，而此時公視董事已延宕逾一年。

簡而言之，無論是何黨執政，只要掌握四分之一的席次，就能夠按照比例推派審查委員，進而否決掌握公視董事的人選之否決權，有鑑於此，審查委員應從四分之三多數下降為三分之二多數。

公視的「審查委員會」由四分之三多數下降為三分之二多數

依照目前而言，台灣要產生司法院院長、大法官，考試院院長、考試委員，監察院院長、監察委員、國家通訊傳播委員，僅超過全體「立法委員」二分之一同意即可。

反觀公視董事，卻要四分之三多數的審查委員同意通過，這個難度直逼修改憲法【註2】，因此降為三分之二多數，能讓「惡意杯葛」造成癱瘓公視的情況減少，讓難產許久的公視董事，得以順利誕生。

公視董事長從「董事會互選」，改由行政院指定（提名），合理嗎？

過去公視董事長【註3】過去由董事會（17至21人）互相選舉產生；修法將改成行政院指定（提名），未來變成行政院「指定」董事長，不就等於跟行政院有較好的默契，如此，不就代表政治力可以影響到公視？

首先，並非為指定，以稱為「提名」更恰當。《公視修正案》中行政院指定（提名）仍需要經過「審查機制」（上段提及審查委員會），並無所謂的直接任命一說。

且放諸英國、加拿大等國家，公共電視董事長、執行長皆由執政黨閣揆（如行政院長）、部會首長等提名，再經過「國會同意」產生，台灣並非首創也無特例。

就國際知名的公視，英國《BBC》而言，由英國文化部長提名董事長人選，再經英國女王任命，國立中正大學傳播學系羅世宏指出（詳細請點連結）：「請不要再錯誤地說《BBC》董事長是經由國會表決高門檻或由董事「互選」產生了！英國國會在尊重行政權上扮演監督制衡的微妙角色，但不像台灣黨同伐異，惡意杯葛」。

現行《公視法》中，公視董事（17至21人）也均由行政院提名，再經過國會同意產生；後續修法調整：行政院提交公視董事名單後，一併提名董事長人選，後經由審查委員（三分之二多數）同意才得任命。

再者，在過去的經驗中，無論藍綠執政，由行政院提名之「董事間」也亦有默契、屬意人選，「董事互選」反而有模糊空間；而未來的修法方向，行政院直接提名董事長，可以直接公開透明地讓審查委員檢驗，反而更能有效監督。

引述政治大學新聞系教授馮建三所言：「作為創辦公共電視的國民黨，何不重回初心」他強調：「現在文化部要修法，國民黨不應該『大力杯葛』，而是要設法因勢利導，以今日之是悔昨日之失，提出更大的傳播願景，承擔百年政黨當有的責任」。

註釋

[1] 公共電視董監事審查委員會（審查委員會）：由立法院民進黨、國民黨、時代力量及民眾黨等各黨團，按照「政黨席次比例」，推舉15位民間專家學者代表（也可理解成政黨代表）所組成的「公共電視董監事審查委員會」進行審查作業。

[2] 領土變更、修憲程序：立法委員四分之一提議，四分之三出席，出席委員四分之三決議，公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數即為通過。

[3] 公視董事長：有給職專任，必須要跟各個單位進行溝通、互動；董事為無給職，開會時支給出席費，董事會代表公民社會決定公廣集團營運方針，監督經營管理團隊的績效，有其一定的責任，亦具一定的象徵。

公共電視法部分條文修正草案條文對照表
修正條文 現行條文

第十三條 公視基金會設董事會，置董事十一人至十五人，其中一人為員工代 表；設監事會，置監事三人至五人。

董事、監事產生程序如下： 一、由立法院推舉十一名 至十五名社會公正人 士組成公共電視董、監事審查委員會（以 下簡稱審查委員會）

二、由行政院提名非員工代表董事、監事候選人，提交審查委員會 以全體委員三分之二以上之同意後，送請行政院院長聘任之。行政院提名董事時， 應指定一人為董事長

第十三條 公視基金會設董事會，由董事十七人至二 十一人組織之，依下列程序產生之：

一、由立法院推舉十一名 至十五名社會公正人 士組成公共電視董、監事審查委員會。 二、由行政院提名董、監事候選人，提交審查

委員會以四分之三以上之多數同意後，送請行政院院長聘任之 。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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