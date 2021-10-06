仲維光：我為什麼說余英時先生有學識沒有學術（三）

文：仲維光

余英時先生自承繼承了五四及胡適，為此也可以說他順時贏得了生前名，但是正因此，卻也承繼了所有胡適最弊病的地方：在思想上引入的是西方舊文化——羅馬化的世俗宗教化學術；在方法上則是最要不得的「格義」。這兩點都是陳寅恪先生一生對抗、摒棄的治學態度及治學方法。這不能不讓人感到極大的遺憾！ 細究余先生的學術，身後留下的竟然是債！債留子孫——這更是帶有苦澀的遺憾！ ——引自筆者答友人

觀察滲透著理論，描述分析余英時先生學術工作特點的時候可以有不同的視角——可以從西學的角度，也可以從中學的角度；西學又有兩種傾向。

中學非我的專業，我關注的方向始終是文藝復興以來的啟蒙思想，經驗主義哲學，可以說是孔恩理論的思想源泉。為此，下部我將繼續從我所理解的現代西方學術，從孔恩理論出發來描述我對余英時先生的學術思想及治學的認識。

六、孔恩理論與對學術研究的不同規範的認識

70年代中期後，余英時先生經常談論托馬斯・孔恩和韋伯。這兩個人代表性的思想，尤其是孔恩，都是對於如何看待基本的學術研究方法及態度問題的觀點及討論。

孔恩從對科學革命問題的研究辨析中，深化了、具體化了對於學術研究的認識論問題的認識。具有革命性變化的科學理論的變遷，不是發展的結果，而是形而上學前提的不同導致一系列的範疇規範的不同，從而導致新的科學理論及範式。它是人的不同精神，不同思想方式，乃至不同生活方式的結果。

為此，在我對於布拉赫和孔策，與德國傳統歷史學不同的認識及辨析中，我深切地認識到，孔恩的分析模式，對於何為現代學術的認識，提供了一個最好的說明框架，而反之，布拉赫和孔策的爭論為說明孔恩的理論同樣提供了一個最好的案例。

為此，這就讓我們看到，對於什麼是現代學術研究，如何評價余英時先生的工作，首要的是認識論基礎，方法論問題，而不是政治觀點、政治觀念問題；也就是說我們要做的是對於余英時先生學術工作的研究性質的認識，而不是政治觀點及態度問題。而這在如今的人文領域就涉及到3個方面或領域工作的辨析。

對於西方當代史學等學術工作的認識。 對於中國史學的認識。 關於文獻學問題。

六之一、二元論西方思想中相悖的兩種思想及學術傾向

對於建立在二元論基礎上的西方思想及學術研究，認識論方法論問題是其最重要、最根本的問題。而這就是說，西方學術最根本的，最首要的問題是研究者在進行研究時必須明白自己是在什麼基礎上，使用的是什麼方法，在做什麼；這樣的做法，能做到什麼，不能夠做到什麼；如果對此沒有認識的人，不會是一個好的學者。

我們在前面已經談到所謂當代學術，繼承了古希臘思想研究方法的學術的特點，對此我們同時提到，我們必須看到，在西方的文化思想領域，從一開始在這個二元化的看待世界的基礎上就有著兩種不同傾向的思想及文化精神——二元性和一元性！

二元各自獨立意味著對各自功能及二者關係的辨析及分析，一元意味著獨斷的決定論。

二元意味著我們建立的知識及對此所做的辨析帶有相對性、主觀性，一元則我們所確立的學說帶有真理性、絕對性、宗教性的專斷。

二元是學術研究，得到的是知識論知識，一元則是論斷，想要的是真理或規律等絕對的要求及目的。

二元是論和史各自獨立而有相對性的聯繫，一元意味著以論帶史——即便是綜合性的以史到論，繼而帶來的也是以論帶史。

二元意味著古希臘思想和近代啟蒙運動中的感知及認知產生的學術性探究，一元則意味著中世紀和羅馬化運動傾向中的絕對性，具有佈道傾向的說教工作的繼續。

二元的存在意味著開放，有多種的可能，一元則意味著封閉。

一元論之所以無法成為認真的、不帶欺騙性的學術研究是因為一元論的基礎是它整個系統的賴以建立的前提或基礎是不能夠被置疑的，但這是不可能的。除了神的存在既不能夠證實也不能夠否證外，其它一切前提，例如唯物主義的前提，人感知到的世界就是客觀存在物的本體，而非客觀存在物的人的感覺。

人能夠正確地反映世界，這是不能夠證明的，只能夠靠著自己的相信。而這就告訴我們任何建立在假說基礎上的知識，都是一種帶有主觀性的知識，不是絕對的真理。一元論由於堅持自己的認識，就決定了這是一種堵絕研究之路的思維方式。

在二元論基礎上的探究，知識性的認識一定是二元的，而不是一元論的。凡是一元論的都不是感知、認知，不是源於古希臘的知識性研究，而是一種人的獨斷性的要求或者說主張。因為知識的二元性決定了，任何一元、一方都是一種獨立的存在，你無法證明任何一種一元化的要求是千真萬確、不可證偽及辯駁的。

在這種意義上，西方近代史學，希臘治學與宗教治學，當代學術是復活了古希臘的治學方法及思想，對於宗教治學的經院學術的反彈產物。正如羅素所說，所有當代治學的特點都在古希臘的治學及學術中存在了，不過是其展開而已。

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六之二、關於西方思想史中的相悖傾向的縱向與橫向存在

二元論思想基礎上的兩種傾向不僅貫穿在西方文化思想史中，而且也一直同時在每一個領域中相對立地存在。為此，對於布拉赫的研究讓我徹底認識到，並非凡是德國來的都是西方近代思想、學術工作；單只是學術問題在西方也不只是一個答案，且一直有完全對立的答案。

對此，從前文的分析描述中，我們可以看到在以二元論為基礎的西方文化思想中，在縱向中：

A.古希臘思想傳統與基督教宗教文化思想傳統分別代表著兩種不同的傾向；二元還是一元，知識、認識論還是真理、本體論，這兩種傾向相反相成地一直存在於歐洲的思想史中。

B.啟蒙運動，enlightenment和羅馬化運動，romantic，兩個方向的各自產物在認識論基礎上截然對立。它們分別帶來不同性質的思想結果。其中前者具有代表性的是繼承於古希臘科學的各類近代嚴密科學的誕生和發展，古希臘哲學的哲學及各門現代人文學術的產生，如政治學、社會學、文化學乃至心理學、宗教學及人類學等等。在後者則有黑格爾、謝林乃至馬克思等為代表的所謂哲學系統及各類學說。

在縱向上，這個不同是比較清晰的，且人們一般地都能夠認識到看到。但是在橫向上卻出現了一些混亂的問題。人們常常在橫向上以對象的不同來否定及攪亂對於認識論方法論的不同的認識及探究。

坦率說，正是繼承了古希臘探究思想傳統的孔恩的理論，告訴我們，在橫向上，自然科學與人文科學的一致性。這也就是說，如果自然科學與人文科學都是人的認知的產物，那麼在認識論與方法論問題上，一定是一致的——都是人的認知。亦如我在前文敘述的，它們都是這種認識論方法論的產物，不同的只是對象及領域的不同，具體方法的不同。

亦如現代物理學和現代化學、生物學的不同，現代物理學中的經典力學和電動力學、量子力學的不同。為此回到對於人的認知方式、方法的基本性質的認識，它就理所當然地是——這種一致性告訴我們，在西方文化的認識論基礎上同樣是，要麼你承認人的認知的二元性，要麼你毋容置疑地盲信一元性。在人文科學上具有二元性的知識論傾向的是現代學術，而具有一元性傾向的是專斷的、論斷性思想。

為此，這種認識論基礎的一致性，進而同樣把西方文化的兩種傾向分別帶到自然科學及人文科學上，即無論自然科學還是人文科學領域內都有兩種傾向。而這也告訴我們，對於自然科學與人文科學的理解，絕非一般所認為的那種自然科學和人文科學的區別，而是有著相同的認識論基礎，導致在自然科學和人文科學內部各自有的兩種傾向——二元還是一元？古希臘思想式的還是基督教宗教性的文化思想傳統性的？啟蒙運動還是羅馬化運動的產物？

在對於自然的理解中的兩種傾向中，毫無疑問嚴密科學，如近代物理學及其後的理論物理意味著二元性的古希臘的發展結果，所以羅素才直言，現代科學，如現代物理學不多不少，沒有任何實質性的改變，完全是古希臘思想應用及發展的結果！

而這也就同時告訴我們，「現代」學術，和基督教宗教思想毫無關係，如果說有關係，那就是宗教思想對它的干擾和反彈，不斷地造成學術及社會混亂。而這最為典型地表現就是黑格爾、謝林的自然哲學，馬克思主義的自然辯證法。

自然哲學顯示的是，帶有宗教性論斷的人的觀念對於人的認識的懷疑及辨析的推進的干擾及反動。在談到這類自然哲學和近代嚴密科學的發展的關係，以及如何看待在德國引入嚴密科學及其思想方法、與這類自然哲學相對抗的洪堡、赫爾姆霍茲（Hermann von Helmholtz，1821—1894）時，德國批判的理性主義，波普學派的代表人漢斯・阿爾伯特在給筆者的研究寫的推薦信中明確地說：

它和自然科學的發展毫無關係，沒有任何討論價值；至於馬克思恩格斯的自然辯證法則不過是一個意識形態，根本不是學術。

與此同時，和對抗古希臘思想傾向的自然哲學一起進入的，還有另外一種現象，即唯科學主義的進入，通過把科學絕對化為一種真理體系來成為一元論的一種形式。對此，羅素在《西方的智慧》「啟蒙運動和羅馬化主義」（Enlightenment and Romanticism）一節中，談到一般人都認為屬於科學特質的「理性」（reason）概念時說：

羅馬化運動在哲學上可以被認為是在兩個相反的方向上發生了影響，首先是在對於理性的過分強調上，運用理性我們只需要稍微更強烈些地把我們的精神運用到我們正在處理的問題上，所有我們遭遇到的困難就會永遠被克服。

這種羅馬化、宗教性的理性主義，在17世紀的思想家中是沒有的，但是卻在德國唯心主義者的著述中，在後來的馬克思的哲學思想中，大量地存在。在功利主義者那裡也有一些，他們在關於人的假設中，抽象性地認為人能夠無限地教化，這顯然是錯的。

在相反方向上，另外一種低估理性的作用，同樣也是在羅馬化運動中大規模地形成的。這種非理性主義態度最惡名昭著的就是存在主義。

眾所周知，凡是稍微了解科學並且從事過科學研究的人都會知道，科學發展的基礎是懷疑精神，沒有懷疑就沒有問題，也就不會有進一步的解決問題。科學從來是探究性的，而不是要人堅信的。

為此，毫無疑問，科學至上，成為一種真理的標準是用基督教式的思想來理解科學的結果。而這樣做的結果，科學成為唯科學主義的結果是，失掉了賴以建立科學的二元論的認識論基礎的開放性，探究性的特點，帶來了所有一元論及宗教化的固有的弊病。

它同時帶來了另外一個最簡單的事實——唯科學主義既不是古希臘哲學的產物，更不是繼承了古希臘哲學特點的啟蒙思想，以及完全在古希臘思想基礎上亦步亦趨地發展起來的現代科學及其思想的產物！

羅素告訴我們，18世紀末期發展起來的「唯科學主義」，源於一元化的宗教性的經院式的學術思維，德國羅馬化運動產生的唯心主義和馬克思主義思想的直接產物！

羅素的這個考察也讓我們再次看到，存在主義和羅馬化宗教性運動的直接的血緣關係！唯科學主義和極端的非理性主義，在20世紀，如在政治領域中的極權主義一樣氾濫的這兩個極端化的思潮，竟然全部源於romantic，羅馬化運動！

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七、從孔恩理論看中國文化學術研究與余英時先生的工作

七之一、對於中國學術的認識

由前所述，尤其是根據托馬斯・孔恩的理論我們可以肯定地知道：

決定中國學術研究性質的當然同樣是它的形而上學前提及由此而來的認識論方法論問題。

中國文化，中國人對於任何世界關係的認識，感知性質的認識完全和西方不一樣，也就是根本不是二元對立的。

世界是不是真正分為精神和物質對立的兩個部分？如果是分立的，那麼兩者究竟是如何結合在一起的？結合在一起產生的結果的性質究竟是什麼？然而，這些問題對中國傳統文化不存在。

中國人不這樣看世界，沒有主客分離，沒有天地人分離，也沒有人獸、「人」「物」分離，甚至連男女的根本性的分離都沒有，統統是你中有我，我中有你相互聯繫的存在。這種聯繫決定了在中國人的認識中，有機的、活的、帶有生命性的聯繫關係——倫理，是萬物存在中最根本的內容。而這就是西方史學、西方學術和中國史學、學術的根本區別之處。

這個對於人和世界關係的理解的不同，決定了兩種學術或求知、探究的方式及性質的不同。西方是按照分立的兩部分來探究的，二元分立研究的展開。但是中國文化傳統中的研究不是，它是倫理思索的展開。

所以中國文化思想及學術研究有著和西方完全不同的認識論基礎，完全不同的描述及思維方式。而這就是錢穆臨終一再強調的「天人合一」。它意味著的是，物我合一，你中有我，我中有你，萬物轉化，人之倫常相連、相系。

這個探究不僅是從春秋戰國時代以來的中國文化思想及學術的展開，而且也在五四後，留過10幾年洋，且掌握多門西語的陳寅恪身上得到展開。正如陳寅恪明確地所稱的，「孫盛陽秋海外傳，所南心史井中全」，「思想囿於咸豐同治之世，議論近乎湘鄉南皮之間」，這都是純粹的中國文化的研究及其結果。

這和西方學術截然不同，究其原因就在於錢穆和陳寅恪堅持了中國文化的形而上學前提，以及在這個前提下必然存在，也存在了兩千多年的思維方式。

對於中國的學術，韓愈總結到：「傳道受業解惑」。而這個傳道受業解惑是中國文化的正統學術，這就是說，在中國文化傳統中的學術，所謂「學術」，學與術，可謂天人關係之展開也。

對此，我們必須指出的是，由於中西在文化思想及學術探究，即感知人與外界及生命的關係上的形而上學前提的不同，所以錢穆和陳寅恪的探究和學術與歷代先賢一樣，不具有二元論的知識論性質，當然更沒有一元論的絕對性質。

這個「道」，絕對不是「religion」指謂的宗教的「教」。儒家、道家乃至佛家，都是「家」，「家」不是「教」，也絕對不能稱為「教」。那種把儒家喚作「儒教」的，犯了最根本的認識論問題的錯誤，概念錯誤，導致的是雞同鴨講，乃至狗帶嚼子。

而這樣的問題，在科學史家孔恩的理論看來是非常清楚的，不同形而上學前提下有不同的概念、範疇及規範，絕對不應該存在也不能容忍張冠李戴！在這一點上，即便是韋伯，如果他把儒家當作宗教來談，也是犯了治學的大忌！

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七之二

如上所述，不同的形而上學前提下產生不同範疇、不同的規範，形成不同的範式及共同體，不同規範、範式不可比，更不可通約，這是最基本的孔恩理論。但就是這個簡單問題，無論在對於西學的理解還是在對於中學的理解上，還是對於不同文化的理解上，令人遺憾地都把余英時先生推到了最尷尬的境地。

對於這個極為典型、具體的孔恩理論的案例，中西兩種文化，兩種學術方法，兩種規範的不同，由於余英時先生特殊的關心，甚至可以說余先生一生工作幾乎是在不斷地涉及這個問題——在五四百週年由他親自修訂過的對他採訪的題目提到的也是孔恩的「規範問題」，但是令人遺憾的是，在我接觸到的余先生的工作中，卻可以說竟然從來沒有涉及到這個問題。

以余先生的《陳寅恪晚年詩文釋證》一書為例，它可以清楚地讓人們看到，余英時先生雖然熟稔陳寅恪先生以及他直接從師的錢穆先生的著述，並且以介紹陳寅恪先生思想及著述，以錢穆的學生著稱於世，但是他真的是沒有認識到陳先生和錢先生的學術最根本的特徵是什麼。他感到了自己的學術和陳寅恪和錢穆的區別，然而從他對於陳寅恪先生晚年心境，治學道路及思想的解讀中，卻讓人只是清楚地看到，他不知道這個區別意味著什麼。

在他的《陳寅恪晚年詩文釋證》一書中，由於他的以西方為本，為標準，甚至可以說由於他皈依的是「西方中心主義」的思想，所以他為了褒揚陳寅恪，闡述陳寅恪先生對於西學的掌握和運用，甚至發展到有些牽強附會的地步。

他認為陳的思想基礎和西方的自由主義是相同的，治學方法充分地融貫了西方的方法；認為陳寅恪和五四前後那些以中國文化為本的保守派學者不可同日而語，因為他不是守舊，而是維新。

認為陳寅恪「用西方為參照系統而對中國『士』的傳統進行了現代的轉化」，「他和『五四』新文化運動在出發點上是一致的，即主張兼容並包。他這一近乎自由主義的立場，當然曾受到西方文化的啟發，但卻又不能完全看作是舶來品」。

他甚至將陳寅恪的「寅恪平生治學，不甘逐隊隨人，而為牛後」解釋為：

歐洲的東方學居於絕對領先的地位。他本人的基礎功力在中國雖然首屈一指，但若與第一流的歐洲東方學家相交也並不特別超出。所以他承認在中西文化交通、佛教傳播及中亞史地等領域內，伸手伯希和等人的影響而且東方學在歐洲早已形成有規模的傳統，後起者除了在某些「點」上尋求新的突破外，很難取得典範式的新成就。 陳寅恪是賦予創造力的學人，因此依然「捐棄故技」，推出第一流東方學家的行列，轉而開闢中國中世史的研究園地。這是「不甘逐隊隨人，而為牛後」一語的真實含義。

但是，顯然余英時在這裡無論對於歐洲「東方學」的性質及成熟程度的評價，還是對於陳寅恪竟然一反五四前後所有學人留洋後的傾向，沒有追隨東方學，而如影隨形地固守中國學術的解釋，對於牛尾的解釋，都是他一部《陳寅恪晚年詩文釋證》最敗筆的地方——從思想史的角度看，其荒腔走板可謂到誤人子弟。

而究其根本就是在兩種文化及兩種學術規範問題上，陳寅恪之遠遠超過他同時代的學人之處，在五四一代人中可謂鶴立雞群、中流砥柱，則都是因為他對於文化的根本性的理解。

其尤其令人震驚的地方就是，孔恩科學革命的理論是60年代才明確化的。但是，陳寅恪卻早在20年代30年代對於兩種文化及兩個形而上學前提下形成的不同學術研究方法及內容居然有著如此清楚明確的看法。對此我們甚至能說，陳寅恪不僅認識到，而且以自己的研究及成果為孔恩理論在文化思想領域，在人文學術領域提供了具體的說明案例。

仲維光：我為什麼說余英時先生有學識沒有學術（四）

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航