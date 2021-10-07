仲維光：我為什麼說余英時先生有學識沒有學術（四）

文：仲維光

八、從陳寅恪先生的治學看余英時先生的學術

在陳寅恪先生留下的文字中，我們很容易並且毫無疑問地可以找到導致他所走的研究道路的文化性質及方法特點，這種性質及方法就是與西學迥然不同的中國學術的研究方向及方法。對此，研究中國文化思想的學者會比我有更清楚的認識，在此，為了從比較中了解余英時先生的學術，我直接援引陳寅恪先生的看法來說明。

八之一、前提

導致學術的特質的是文化基礎，形而上學前提——陳寅恪對這一點不僅有清楚的認識，且有明確的堅持：

據吳宓1919年12月日記記載，陳寅恪說：

……中國古人，素擅長政治及實踐倫理學。與羅馬人最相似。其言道德，惟重實用。不究虛理。其長處短處均在此。長處即修齊治平之旨；短處即實事之利害得失，觀察過明，而乏精深遠大之思。 ……而救國經世，尤必以精神之學問（謂形而上之學）為根基。乃吾國留學生不知研究，且鄙棄之。不自傷其愚陋，皆由偏重實用積習未改之故。此後若中國之實業發達，生計優裕，財源浚辟，則中國人經商營業之長技，可得其用。而中國人，當可為世界之富商。然若冀中國人以學問美術等之造詣勝人，則決難必也。

1961年吳宓再見陳寅恪，8月31日再次記載下陳寅恪先生，「思想即主張，毫未改變，即仍遵守昔年『中學為體，西學為用』之說（中國文化本位論）」

八之二、方法

不同形而上學前提，文化前提導致不同的學術研究方法，陳寅恪先生亦有非常清楚準確的看法。他不但力行，在文字及研究中一直遵循與此，而且對此有著公開的論述。他在1933年為馮友蘭《中國哲學史》下冊寫的審查報告中結尾，突發一筆專門談他自己的研究方法。這段話時過80多年，依然是空谷跫音：

寅恪平生為不古不今之學，思想囿于咸豐同治之世，議論近乎湘鄉南皮之間，承審查此書，草此報告，陳述所見，殆所谓「以新瓶而裝舊酒」者。誠知舊酒味酸，而人莫肯酤，姑注于新瓶之底，以求一嘗，可乎？

其中所說「思想」、「議論」，就是後來孔恩科學哲學語言中的範疇、規範。

八之三、特質

他的學術走向完全是平行於西方的中國傳統的對於「文化」的追求。

陳寅恪在《贈蔣秉南（即復旦大學教授蔣天樞）序》中認為：「（歐陽修）貶斥勢利，尊崇氣節，遂一匡五代之澆漓，返之淳正。故天水一朝之文化，竟為我民族遺留之瑰寶」。

陳寅恪先生說「天水一朝文化，竟為我民族遺留之瑰寶」。而「吾國學術將來所止之境，今固未敢斷論，惟可一言蔽之曰，宋代學術之復興，獲新宋學之建立是已」。

中國文化的形而上學前提決定了陳寅恪的學術方向及成果既不是西方文化思想的二元論辨析結果的知識論，也不是一元性的帶有宗教特質的真理論，而是心史，倫理的展開、「文」化的展開，內聖外王的展開。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 陳寅恪

八之四、抉擇

陳寅恪是在非常清楚地知道中西學術無論內容及方法都有著區別的基礎上做出選擇的。

首先，從1902年，12歲開始不斷地出國學習的陳寅恪，非常熟悉西學——東方學的治學傾向及方法，而且逐漸對於西學和中國的根本不同有著遠遠超乎後來出國的人的認識。

那些西學後進，如傅斯年，對於西學的知識性特點的認識，即對於東方學的認識都是在陳寅恪的影響及導引下產生的。傅斯年的這一認識甚至已經超出胡適對於西方學術的性質，所以他才會在回國後，作為胡適的弟子，明確地提出創立新的類似於東方學的中國史學。

但是這卻正是陳寅恪認識到卻不要的，而且是經過深思熟慮所不要的。他非常清楚地知道自己和胡適，傅斯年們的治學性質及方法的不同，及採取這種治學態度所遭遇到的問題，給中國文化帶來的困境。

東方學是西學的一部分！不再是中學！

對於在中國建立西方東方學的治學，陳寅恪有能力、諳熟與此，但是不認為它能夠給中國文化和社會帶來積極的影響，所以他的態度，是不從事它。

其次，對於那些根本沒進入西學，卻以西學的標籤標註中國文化及學術的做法，即以前所說的「格義」，那種穿鑿附會的做法，陳寅恪做了粉碎性的批評。對此他在1930年寫的馮友蘭中國哲學史上冊審查報告中說：

今日之談中國古代哲學者，大抵即談其今日自身之哲學者也。所著之中國哲學史者，即其今日自身之哲學史者也。其言論愈有條理統系，則去古人學說之真相愈遠。……此近日中國號稱整理國故之普通狀況，誠可為長歎息者也。 西晉之世，僧徒有竺法雅者，取內典外書以相擬配，名曰「格義」，實為赤縣神州附會中西學說之初祖。……蓋此種比較研究方法，必須具有歷史演變及系統異同之觀念。否則古今中外，人天龍鬼，無一不可取以相與比較。荷馬可比屈原，孔子可比歌德，穿鑿附會，怪誕百出，莫可追詰，更無所謂研究之可言矣。

對於外來之學的治學，他認為韓愈掃除了章句繁瑣之學，融進人倫（！），調和佛教與儒學的關係。

毋庸諱言，這種陳寅恪最厭惡的治學態度及方法的代表是馮友蘭、胡適，當然也包塊自認是繼承的是胡適學術的余英時先生。陳寅恪先生對這個學術傾向的態度非常明確，拒絕且厭惡！但是這類治學目前竟然幾乎可說佔據華人學界整體！所以儘管陳寅恪先生講得已經不能再明確、直接，但是當代人居然是「兩耳塞豆，不聞雷霆」，油鹽不進。

Photo Credit: Unknown @Wiki Public Domain 胡適

第三，在文化上堅持中國本位。這對於當代那些崇洋的人，並沒有從根本上把握文化及學術研究的根本特點的人，以余英時先生為代表，包括港臺及大陸所有受五四影響，或者更準確說，五四衍生的兩三代人。對陳寅恪的誤解在於，竭盡全力、牽強附會地論述陳寅恪不是復古守舊，而是受到西方最新的學術及思想的影響，且反映了新的學術。他們完全無法想象如何能夠不承認「西方先進」。然而這完全是錯誤的。

陳寅恪先生不止一次地明確地說自己堅持「中學為本西學為用」，且所有上述引述的論述明確地告訴我們，陳寅恪從來都沒有否定過這點。

引述陳寅恪的人，絕大多數人都一定會感到，他對馮友蘭哲學史下卷的報告最後幾句的突兀，但是令人驚奇地是，竟然至今幾乎沒有人從孔恩的理論，從認識論方法論基礎上認識它。

而更令人詫異的是，幾乎沒人關注到最後那兩個字及問號，「可乎？」——而這是直接打在馮友蘭、胡適，乃至也可以說是余英時先生的臉上，在問他們，這麼做可以嗎？

對此，這一文化本位主義的代表人物的典範，當然是殉道者王國維，而王國維的碑文正是陳寅恪所撰。他為王國維寫的碑文，完全代表了他的學術及做人，毫無疑問，他和王國維一樣是一個文化所化之人，也和王國維一樣，從根本上對於西方是拒絕的！

Photo Credit: 清華學校研究所 @ public domain 王國維

九、再談余英時先生的治學問題

九之一、關於治學及學術

余英時先生對陳寅恪先生的評述可以說完全是一種誤讀、誤解，甚至可謂南轅北轍。而這個誤讀、誤解就直接關聯到余先生自己的治學，這也就是現在要討論的「如何評價余先生一生所治的學術工作」問題，即我為什麼說余英時先生有一定的學識，但是卻沒有學術。

關於學術研究，余先生曾不止一次地談過他到美國後的研究方向，他明確地說：

在哈佛研究院第一年我多讀西方歷史和政治思想、歷史哲學等課，是為了補自己背景之不足，因為我有自知之明，不可能以西方為專業。所以我是多受教，少議論，也沒有和西方老師發生深一層的關係。我的治學大體，此時已確定了。

為此，按照余先生自己的說法，依據前文我對於中西學術研究以及五四後近代中國學術問題的看法可知，余先生的工作不是西學，但是儘管是中學，卻也不是傅斯年引進中國的東方學。

因為如果是東方學，那麼它是西學的一部分，它們都要求充分的西方語言基礎及知識，要求對於西方思想史，尤其是自己從事的領域的根本性、專業性的把握。在余先生的著述中，從來也沒有具體、詳盡地討論過他所使用西方學術的思想及概念。

余先生的工作同樣也不是傳統中國學術及史學，即如他的先生錢穆和陳寅恪曾經堅持及從事的學術工作及文化方向。余先生雖然從來不敢公開、正面否定錢穆和陳寅恪，但是卻一直是先把錢穆和陳寅恪的思想及研究方法和工作，蒙上染有西方圖案的紗布，解釋為類似西學某點後，才讚揚他們。這樣的讚揚，究其實不過是在讚揚那層紗布！那個「西方」！

為此，可以說余英時先生一生的工作雖然基本上陷於中學，但是這個中學卻不是中國文化意義上的中學，不是錢穆、陳寅恪方向上的中學，而是他們最貶斥拒絕的馮友蘭、胡適式的，即「格義」意義上的中學。

再次如果我們不想用「格義」，陳寅恪評述馮友蘭中國哲學史等的言語來談論余英時先生的中學，而是積極地評述他的學術工作，那麼只能說，余英時先生有一定的學識，做了一些學問介紹，或者說文獻性工作。但是，即便是關於文獻性的工作，我們也不應該忘記，它們依然有我們前述所強調的，由形而上學前提，由文化的基礎決定的學術研究的傾向和性質問題。

Photo Credit: kanegen @ Flickr CC By 2.0

九之二

毫無疑問，無論哪種歷史學都一定會涉及歷史事實問題，而這種歷史事實絕大部分存在於有記載的文獻中，只有很少的一部分存在於時下眼見的直接或間接的音像記述中。為此，對於歷史文獻的掌握及了解的範圍及掌握理解的程度問題，成為決定一個歷史學家水平的最重要的因素之一。

對於文獻範圍的了解及掌握範圍與社會的開放及自由度有關，但是對於文獻把握的程度和深度，或者說你如何看待這些文獻，即你賦予這些文獻涉及的內容及事實的性質是什麼，卻又是完全依靠你的認識論和方法論所賦予你的眼界。

這也就是在文獻問題上，除了範圍及把握的熟練程度外，同樣最重要的依然是前兩個問題中我們所講到的基本的思想方法問題。而這就是當代科學哲學中所說的，「觀察滲透著理論」。

「觀察滲透著理論」，不僅適用於自然科學，而且在社會科學中同樣如此，而且甚至更為根本。觀察者的觀察手段對於被觀察對象的現象的干擾，這一理論物理量子力學中的海森堡原理，同樣在人文科學上也適用。

文獻是帶有主觀的文獻，文獻不能夠證明你的觀點和政治主張帶有普適性，源於西方二元論思想基礎上的歷史學永遠是知識性的，不是真理性的，指導性的。所以按照余先生推崇的韋伯的觀點，它不能夠作為論證文化價值及走向的工具，只是構成一種解釋。

而對於這種描述及解釋，如果我們來檢驗它的優劣，例如對宋明思想的研究工作的學術價值，那麼就要看他對於他所使用的西方學術方法的概念及理論把握的程度，對於西方文化思想的把握程度，然後看他對於宋明文獻的掌握。

可惜在這兩方面，對於前者，對於西方思想史、概念史的了解及把握，觸到余先生的軟肋。就我閱讀及了解的程度，我可以肯定地說，余英時先生幾乎還沒有進入這個領域。他想走捷徑，淺嘗輒止，以為如此可以輕描淡寫地過去，殊不知由於文化及語言的差異，思維方式及使用概念方式，概念產生的具體的基礎及環境的不同，決定了西學對於一個中國人來說，沒有任何捷徑可走。

我在研究極權主義、意識形態問題，在閱讀及把握布拉赫教授的研究作品的時候，對此有深刻的體會。很多看似簡單原始的概念，當你真正進入到具體的探究時，你就會逐漸發現它和你過去在中文文字中的對它的理解根本不是一回事。

最具體的例子就是Ideology，romantic，Common sense，乃至religion，按照中譯文字術語根本無法理解這些詞的原意。所以在對文獻的把握及解釋上，對於余英時先生來說這個問題非常嚴重。它非常典型地反映了陳寅恪所說，越是用西文意義去套它們，越是離原意遠。

其次在文獻問題上，做西學的我注意到陳寅恪1935年，他在為陳垣《元西域人華化考》所作序言中還公開聲言「寅恪不敢觀三代兩漢之書，而喜談中古以降民族文化史」。在《楊樹達論語疏證序》則進一步說 「不敢治經」。這絕不是謙虛之詞，而是學而後知不足，知道中國學術之深之遠之浩瀚。

對比陳寅恪先生，我想余英時先生在中文文獻上的眼界及把握的能力究竟如何，不僅可以通過他在涉及各個題目時應用的文獻看出來，而且可以通過他的詮釋辨析。但這已經不是我的能力所及。在此我只是提出這個問題。

至於對於文獻的真偽辨析，曠若發矇、開掘新的文獻，余先生的功力及貢獻更不是我敢置評的。正是為此，我願意盡可能地承認余先生在學識問題上的功力與工作，以免自己有眼無珠、不識泰山。

Photo Credit: 中央社

十、結語

綜上所述，了解「現代學術研究的特點究竟是什麼」讓我們看到，它涉及到對於三種不同的學術研究方法及內容的認識。這三種分別是：

在西方二元論基礎上的源於古希臘思想的建立在認識論方法論基礎上的知識論；在同一個二元論基礎上的繁榮於中世紀前的帶有宗教性的、一元傾向的經院學說的探究；以及完全在另外一個形而上學前提及衍生出來的方法基礎上的中國傳統的學術思想及研究。

對於如何看待這三種學術，托馬斯・孔恩在研究科學革命的基礎上為我們提出了簡單明確的規範理論，即不同形而上學前提產生不同的學術研究的範疇、規範及內容系統和共同體，不同規範不可通約，範式的轉變，形而上學前提的變化導致的是革命性的變化。運用這個理論可以使我們非常簡單清楚地了解前面3種探究的性質及不同的特點。

在孔恩的理論框架上，我們可以看到：

「現代學術研究」指的是繼承古希臘思想，在它的基礎上發展出來的近代嚴密科學、以及新產生的當代科學哲學、現代政治學、社會學、歷史學、文化學乃至正在發展的心理學等。

現代學術是對於建立在二元論基礎上的二元問題的辨析及應用，即通過對人的感知及其所感知到的現象的辨析，二者關係的認知及辨析得到的知識，這種知識是人的感知描述現象的「知識」，它不具有絕對本體的要求，不具有絕對的真理性。

與之相對，在西方的二元論的文化思想中一直具有另外一種帶有專斷性要求的思想傾向，它或者認為人能夠準確地反映世界，或者認為人的思維及對於世界的影像就是絕對的世界的本體及規律，而你的思維能夠得到、建立乃至握有真理，如此這個真理要求就可以帶給他們更多的要求。

這樣一種傾向，曾經在中世紀前的基督教政教合一的社會得到最大滿足及展開，在遭遇到文藝復興後古希臘思想的復活及繁榮的對抗後，由於這個復活和繁榮使得歐洲社會的舊秩序受到巨大的衝擊，社會的重新變化引起這一固有的傾向在18世紀中期後產生強力反彈。

進入19世紀後，以各種形式復活的這種真理性的專斷要求的思想傾向，也重新獲得了很多新的結果，乃至建立很多新的意識形態體系，思想、宗教體系，以及新的學科。但是，3百年來，在新的時代，在近代和當代，啟蒙思想導致的從專斷的睡夢下驚醒而發生發展的現代學術，也逐漸開始全面地以知識論的特點佔領學術研究領域，并把真理論、本體論的非學術性的論斷置於非學術存在的園地。

當人們越來越多地認識到這樣的學術傾向不是現代學術，並在學術領域潛移默化地被排斥到邊緣後，它們被迫必須改體、改變面目才能夠存在。

時下，在西方大學及學術機構、刊物，任何意識形態性的著述在學術研究中都是觸犯了最嚴重的禁忌，都不會被接受。雖然這個結果就是本文前述的二元思想的被稱為研究的認識論基礎所決定的，然而也是由於同樣的原因，同是在同一個二元論的認識論基礎上，因此這種伴有強烈的一元傾向觀念論、本體論的著述，卻經常魚目混珠。

而這也迫使西方學界不斷地試圖為此設立一些邊界條件，或者把這樣的傾向排除出去，或者設法讓其顯示出其異質性，以期引起人們的注意及進一步的討論。

在這個魚目混珠中，在對於西方文化思想中固有的這兩種傾向的認識中，必須提到的一個爭論是，最近100年來爭論不休的「自然科學和人文科學的區別」。它認為「人文科學由於研究對象充滿非理性因素」因此和「嚴密科學的學術研究方法」不是同樣性質的研究——人文科學有著自己獨特的學術研究方法。

這種說法半個世紀以來，尤其是在華人世界中一直氾濫。然而，在認識論方法論基礎上對於學術研究的性質的辨析讓我們看到：

沒有人文科學和自然科學的不同，只有認識對象的認識論方法論的不同！即二元的知識論，還是一元化的本體論、真理論。這兩種東西在自然科學和人文科學都各自有對應的思想派別及人物。上述不同的提法，不過是專斷的一元性的本體論、真理論在自然科學的知識領域中節節敗退後，固守在人文領域而製造的霧霾。

在了解到孔恩理論運用到西方兩種傾向的所謂學術研究的方法及結果的不同後，西方學術和中國文化傳統中的學術研究的不同就不言自明了。這是完全不同的兩種看世界與人的關係的探究，其方法不同，結果也不同。凡是用西方來談中國即如用中國傳統的學術語言談西方一樣，都是雞同鴨講。

為此在談到中國問題的學術的時候人們就面臨兩種性質的問題。中學問題，它基本上可以說指的只是以王國維、陳寅恪和錢穆為代表的學術，用人們常用的語言說是文化本位論者，「中學為體、西學為用」者。這樣的人在五四以後越來越少，在當代幾乎可以說是鳳毛麟角。

在當代研究中國問題的所謂學術中，更多的是用西學方法來研究中學。而這就導致兩種，一種是繼承古希臘的現代學術，知識論的方法；另外一種則是專斷的學說性的本體論研究，即基本上沿著18世紀後期的羅馬化運動中產生的各種世俗性，經院學說性，且帶有濃厚意識形態色彩的論斷性的真理論、本體論學說。

這兩種傾向的研究都是西學，而由於研究者們往往對西文及西方文化缺乏了解及訓練，因此這類研究不僅是成為「格義」，而且更多的是成為張冠李戴的標籤。而正是這種傾向，才是被很多人尊為史學泰斗的余英時先生最令人失望之處。

在這個問題上，在經過了韋伯及孔恩的思想及理論後，對此的認識竟然可以說與1百年前五四時期的那些留洋者相比，沒有絲毫推進——時至今天，實可謂「靜聽不聞雷霆之聲，熟視不睹泰山之形」——不能不讓人深思！

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航