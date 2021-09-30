從海軍江字級巡防艦的浴血戰史，看新世代陀江級如何成為匿蹤殺手？

文：戰略風格

塔江級飛彈巡邏艦是中華民國海軍依照「迅海計畫」，建造的雷達匿蹤「穿浪型雙體船型」（Wave-Piercing Catamaran，WPC）巡邏艦第二艘，也是預定的量產版原型艦。其與第一艘沱江號有相當大的不同，這是由於關鍵技術突破，使量產版更能貼近實戰化的應用。

討論塔江艦前，須先了解江字級巡防艦在我國海軍中的定位與戰史，才能看懂其研發的門道。

江字級在我國海軍定位

中華民國海軍的主戰艦艇由3000噸級以上的驅逐艦與巡防艦組成，雖然總數達到26艘（基隆級四艘、成功級／派里級10艘、康定級六艘、濟陽級六艘），但依照訓練／維護／值勤的分派原則（33%艦艇執行訓練或在港、33%艦艇入船塢維護、33%艦艇海上執勤），加上艦艇往返時間，理論上只有30％左右的艦艇能夠在海上執行值勤。

但海軍有很多任務，未必要出動大型艦艇，例如近海例行巡邏，支援海巡護漁等，此類任務由大型艦艇值勤，不論艦體耗損，僅算人員與燃料的成本，都相當不經濟，連美國海軍都吃不消（參看此文）故通常會由中小型艦艇擔任此類任務。

江字級巡邏艦一直是中華民國海軍中，任務相當繁重的「工作馬」，以數百噸的滿載排水量，分擔不少戰巡勤務，使主戰艦艇能專心執行戰備任務。

江字級嚴格而論，也是海軍中最為辛苦的艦種，在過去，江字級巡邏艦為美國援助的300～400噸級巡邏炮艦或是近海驅潛艦，相較於成本高，較難取得的驅逐艦／巡防艦，隱隱被歸類為「可耗損」的戰鬥兵力，屢屢被派往第一線，因此反到成了1950年代後，台灣海峽各大海戰的主角，雖有建立戰功的機會，但更受到相當大的戰損，為了保衛自由寶島，不少官兵血灑海疆。

Photo Credit: 中央社 海軍塔江艦成軍暨快速布雷艇交艇典禮，9日在蘇澳 中正基地舉行，圖為出席典禮的海軍官兵。 中央社記者王飛華攝 110年9月9日

江字級海戰小史

1955年在大陳島海域的戰役中，鄞江艦（PC-101）遭到解放軍P4魚雷艇偷襲擊毀，拖回後除役。靈江艦（PC-103）遭到解放軍魚雷艇擊沉，造成32名官兵陣亡。

1958年的金門八二四海戰中，湘江艦（PC-103）與友艦合力擊毀一艘解放軍P4型魚雷艇（但該役國軍台生號運輸艦遭擊沉，中海艦遭擊傷）。

同年九二海戰中，沱江艦（PC-104）與友艦柳江艦（PC-123）以及維源艦（PCE-42）合力擊毀兩艘解放軍P4魚雷艇，但稍後遭到至少三艘解放軍汕頭級砲艇圍攻，沱江艦火力與機動力都居於劣勢，卻力戰不退，最後在友艦的支援下擊退敵艦，但陀江艦中彈70發，81名官兵中11人陣亡，29人受傷，死傷率達50％，艦體損傷過重除役。

1965年的東引海戰中，東江艦（PC-119）遭到四艘解放軍上海級砲艇圍攻，中彈154發，六人陣亡19人重傷24人輕傷，死傷率幾達七成，但在友艦支援下力戰突圍成功。

同年的86海戰中，關字級劍門艦（MSF-45）與章江艦（PC-118）遭到解放軍四艘上海級砲艇，6艘P4型魚雷艇圍攻，兩艦皆被擊沉，包含少將指揮官胡嘉恆共197人陣亡，33人落水被俘。

海戰檢討與改進

江字級在後期打不過解放軍砲艇的原因，是其使用射速慢（人力裝填），又沒有穩定裝置的單管76 mm主砲，在搖晃的海面很難命中高速機動的解放軍快艇。艦尾40 mm快砲較為有效，但射界不佳，解放軍艦艇高速逼近時，派不上用場。輔以六門20 mm機砲，但有效射程過短僅2km，主要交戰距離幾乎都超過3km。

相對的解放軍快艇一艘就有兩座雙連裝37 mm快砲，加上四門25 mm機砲，同時間的火力投射量，約為江字級的四倍，配合上狼群戰術，多用三艘以上的砲艇圍攻我軍一艘，火力投射量約為10倍，且優先打炮位與輪機艙，待癱瘓江字級的反擊火力與機動力後，再用魚雷艇發射魚雷加以擊沉。

就算江字級見到解放軍狼群圍上來要撤退，但解放軍砲艇的戰速約27節，衝刺可達30節以上，江字級約16節，馬力全開也僅20節，根本難以在速度快了超過30％的解放軍砲艇追擊下脫逃。

不過見招拆招，八六海戰後，我國海軍引進滿載排水量2100頓，航速提高到24節，並有雷達導引、陀螺儀穩定的雙門127 mm主砲與六門40 mm快砲的美製護航驅逐艦，我國稱為山字級巡防艦，總數達到12艘，專門克制解放軍的快艇狼群戰術，解放軍快艇也從未與山字級交戰。

現役的江字級也不輕鬆

走過戰爭硝煙，在台海熱戰止息的年代，江字級由美援艦艇，變成我國自製的500噸級錦江級巡邏艦（先前還有兩艘外購，但問題頗多的龍江級，於2011年除役）。

錦江級繼承了江字級的勞碌命，以500噸的艦體，滿載580噸，但後期安裝了76mm快砲與雄風II／III型反艦飛彈，成為飛彈巡邏艦，尤其是搭載4枚雄風III的版本，滿載排水量達到730噸，幾乎已經占滿原始設計的所有浮力餘裕。

錦江級的超額武裝，當然大幅度強化了火力，但如台灣海峽與巴士海峽的風浪較大時，因其耐航能力降低，就會限縮能夠出海的時間，雖然看起來本末倒置（工作馬因為火力，限制了能出海作業的海象），但也看出在解放軍海軍大舉擴張下，我國艦艇必須武裝到牙齒的趨勢。

Photo Credit: 中央社 海軍塔江艦成軍暨快速布雷艇交艇典禮9日在蘇澳中 正基地舉行，圖為塔江軍艦與艦上官兵。 中央社記者王飛華攝 110年9月9日

新一代沱江級巡邏艦設計理念

由前述江字級的發展歷程，可以看出江字級由工作馬逐漸變成武裝到牙齒，甚至超額武裝影響耐航性，也在所不惜的設計取向，因此新一代江字級在設計時，就希望能夠利用科技的進步，在安裝超額武裝的同時，還能兼顧耐航性，故不同於我國過去的艦艇，有以下幾個特色：

A、匿蹤外型

匿蹤外型是指現代化軍艦利用船體設計，儘量減少雷達反射截面積（RCS），縮短敵方雷達的探測距離，也就減少敵方的反應時間。

我國第1種匿蹤艦艇康定級（法國拉法葉級）返國時，就曾發生接艦護航的艦艇到達預定位置後，雷達竟偵測不到康定級的趣事。

對於沱江級這樣1000噸以下的中小型艦艇，RCS本就相對較小，再加上匿蹤外型，能將RCS縮小到與一般100噸級的漁船差不多。開戰後沱江級會離開大型軍港，疏散到台灣為數眾多的中小型漁港，使敵方更難偵測。

B、穿浪型雙船體

陀江級採用穿浪型雙船體（Wave-Piercing Catamaran，WPC）設計，即將一般單體船的水下面積分為兩個細長的左右吃水船體，有以下的優點：

1、兩個細長的吃水船體構型能減少高速航行的興波阻力，在相同的功率與重量規模下，航速高於單體船。沱江級的衝刺航速可達40節，量產版（塔江艦開始）就算滿載武裝，也可達到30節。

2、兩個推進器（水噴射）分別位於左右吃水船體，由兩邊推進器差動來轉向，轉向力矩長，使船隻能輕易的小角度迴旋。

3、左右吃水船體中央建構的主甲板面積高於單體船，這項特色在沱江級上，當然是便利裝載「超額」的武裝，以量產版為例，共搭載雄風三型超音速反艦飛彈四枚、雄風二型反艦飛彈八枚，海劍二型防空飛彈16枚，與一門76 mm主砲、一門MK15 Block 1B方陣快砲。

WPC並非把一塊船體拆成兩塊就完事，有許多技術或設計難點要克服，例如左右吃水船體中的主甲板，很明顯會受到強大的應力，例如波浪對兩個吃水體的衝擊力不同，造成的橫向彎力矩、剪力、扭力矩等，都需要以先進的設計或材料工藝來處理，這往往導致成本直線上升，所以世界上的主流艦艇構造都是單體船。

我國參考了商用雙船體客輪「綠島之星」、「海洋拉拉號」等的運作與事故經驗，例如海洋拉拉號於2010年因為風浪應力，船艏破裂扭曲變形進水，險些沉沒的案例，加上中科院、海軍海發中心與財團法人船舶中心、台灣大學等國內產官學單位的努力，研發出的雙體船，成效相當不錯，通過海軍驗收。

由於武裝眾多與高航速，量產版塔江艦的續航力僅約1800海浬，明顯較錦江級的4150海浬大幅縮水，江字級離巡邏艦的腳色確實越來越遠，單純就作為匿蹤的海上飛彈載台，行蹤越少曝光越好。但我國近年來也大幅度增建海巡艦艇，因此大部分的巡邏任務應該會交由海巡來處理。

Photo Credit: 中央社

C、超音速與次音速反艦飛彈搭配

一旦台海開戰，解放軍的渡海船團能否順利抵達台灣與登陸成功，是這場戰役最終勝負的關鍵，否則就算解放軍以遠距武器，直接攻擊台灣本島，只要部隊無法登陸，最終還是變成一場特大號的「823砲戰」，最終無法改變台海局勢。即「雖然轟炸可以摧毀一切，但只有地面部隊才能佔領目標，達成戰爭最後的戰略目的」。

陀江級的戰法，勢必是配合其他艦艇甚至軍種的海洋監視能力，或在美軍情資的暗助之下，透過軍用資料鏈或其他方法獲得目標區（集結的渡海船團）參數，對目標區發射大量反艦飛彈的飽和攻擊。

量產版塔江艦混和搭載了超音速的雄風三型與次音速的雄風二型反艦飛彈，兩型飛彈各有其擅長的作戰想定。

超音速反艦飛彈因為飛行速度快，到達目標區的時間大幅度縮短，相對敵艦在其飛行時間的移動距離不會很遠，因此大幅降低飛彈尋標器終端獲得目標的難度（需搜索面積較小）。

超音速反艦飛彈對於沒有超海平線偵測的艦艇（如登陸艦、大型運輸艦）而言，飛彈從海平面躍出後，離擊中敵目標不到一分鐘，大幅度壓縮了敵目標的反應時間。

但超音速反艦飛彈為了在短時間內衝刺到超音速甚至倍音速，通常需輔以大型推進加力器，以及更多的燃料，通常也會配備更大的彈頭，因此彈體的體積與重量都比次音速反艦飛彈大。

所以如果塔江艦只搭載超音速反艦飛彈，能攻擊的目標必然有限，故必須配合數量較多的雄風二型次音速反艦飛彈，甚至以先發射次音速反艦飛彈，吸引敵軍護航艦艇雷達照射與攔截火力的能量，再發射超音速反艦飛彈，並計算時間插，讓兩型飛彈幾乎同時到達目標區的戰法，不但達到飽和攻擊的效果，更有利於超音速反艦飛彈突防擊中目標。

甚至如果敵方護航艦艇已經被擊沉，對於攔截火力較弱甚至根本沒有的運輸艦艇，以次音速反艦飛彈攻擊即可。

D、江字級首度搭載中程防空飛彈

陀江級搭載了大量的反艦飛彈，很明顯自身也會成為敵方優先獵殺的目標，原本沱江艦僅搭載方陣快砲與一座雙聯裝FIM-92刺針飛彈發射器，但刺針飛彈對於敵方針對陀江級發射的反艦飛彈，攔截性能成疑，刺針飛彈的彈頭也未必能摧毀反艦飛彈，且射程過短，僅有方陣快砲能作為近迫防衛的最後屏障，但因為備彈數有限，一次約只能接戰五個目標，就會打光砲彈，需要耗時的再裝填。

所以量產版塔江艦就搭載了能夠攔截反艦飛彈的海劍二型防空飛彈，關於此飛彈的性能與戰法，請參閱詳細解析。

塔江艦搭載海劍二型防空飛彈16枚（兩個八聯裝發射器），必要時能撤除反艦飛彈發射器，搭載更多的海劍二型防空飛彈，強化對空攔截的能量！因我國還有30艘搭載雄風二型反艦飛彈的光華六號飛彈快艇，原本被詬病缺乏防空火力，但在塔江艦量產服役後，可由塔江艦作為指揮艦與防空掩護艦，率領多艘光六飛彈快艇以狼群戰法出擊，更能發揮作戰威力。

Photo Credit: 中央社 海軍塔江軍艦9日成軍，為海軍首艘具備防空能力的 小型艦。圖為塔江軍艦艦首76快砲。中央社記者王飛華攝 110年9月9日

E、海巡艦艇影武者

我國海巡署新建12艘600噸級巡防艦，採用國軍「沱江級巡邏艦」的艦體。其實沱江級的設計與結構，轉換成海巡艦艇，執行海巡任務上，缺點（後詳）比優點多⋯⋯但我國仍堅持這樣的設計，最大的優點，就是戰時能夠快速（不到一天）加裝艦砲、反艦與防空飛彈，轉換成類似沱江級的航母殺手——飛彈巡邏艦。

至於飛彈導引系統⋯⋯沱江級的設計，本來就是由友軍提供目標位置資訊後，將座標輸入反艦飛彈（例如雄風三型）即可發射，飛彈由前期慣性導航＋末端主動雷達導引接戰，其實沒有發射單位太多事情，故能將發射載台輕鬆變更為陸基或海巡艦艇。

因此這12艘600噸海巡艦的陸續成軍後，表示我國海軍在戰時立刻多了12艘載有16枚反艦飛彈的機動載具，增加飛彈接戰作業的能量與彈性，以及敵方反制的難度。

天下沒有白吃的午餐，CG601艦在海巡的警備任務方面，因採用沱江級穿浪雙體船（Wave Piercing Catamaran），並以鋁合金打造的巡邏艦，其實並不太合適執法。

首先穿浪雙體船在5級以下海象具備良好的作業能力，六級以上海象就幾乎無法執行任務，但船難發生時，多數是海象惡劣的情況，才會請求救援。何況，台海及周邊海域，六級以上海象幾乎是全年性，這都會限縮這些600噸新巡邏艦的任務彈性。

再者，海巡艦艇因任務需要，經常要靠船及登船臨檢，但穿浪雙體船的乾舷接近六公尺太高，很難執行海上救援與登船檢查的任務。且海巡艦艇因為任務需求，時常會與船隻發生激烈碰撞甚至衝撞，鋁合金材質的船體碰撞耐受度較低，碰撞後容易造成船身受損，甚至可能撞不贏鐵（鋼）殼漁船。

很顯然，我國為了整體國家安全考量，寧可犧牲海巡新艦艇在海警的特性，也要強化其海軍的特性，是對於中國人民解放軍海軍（PLAN）的下餃子造艦，具有戰略意義的回應。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航