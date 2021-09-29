【專訪】伊格言談科幻小說《零度分離》：馬奎斯和米蘭昆德拉影響了我，六篇故事可對應到「噬夢人宇宙」

小說家伊格言甫於5月推出新著《零度分離》。這是一本展現小說藝術的純文學作品，它同時也可被視為類型文學中科幻文學的文本。《零度分離》在科幻文學的類型框架下，卻展現高度精煉的純文學技藝，是今年台灣文學的傑作。

因為本書寫得十分精采，便想一訪伊格言，聽聽他的想法。之所以9月才訪，是因疫情期間不少人經濟飽受衝擊，書市比起往年更有蕭條景象。原本純文學作品所帶來的討論就需要時間。隔了一季之後，子彈已飛了一會兒，也許更能掌握《零度分離》上市後的書況。

這也是我問伊格言的第一個問題，小說上市之後，迴響如何？

伊格言表示：「純就銷量而言，就是上市一個月後再刷了。但如同你提到的，文學本來就是一個速度較為緩慢的藝術形式，讀者的閱讀和接受、口碑的傳播都需要時間。現在受眾接受資訊的管道太多，資訊量太大，文學書的關注度完全不能和20世紀末和21世紀初期的黃金時代相比。但我有收到讀者迴響，許多人原沒注意到這本書，透過口耳相傳，找來看之後發現故事本身很好看。我原本預期這本書就是得要靠口碑，後來發現確實如此。」

如此看來，《零度分離》的確有打到一些讀者。本書的魅力何來？還是得從內容談起。

虛構的第一人稱報導

《零度分離》採取20世紀末風行一時的「後設」設定，亦即書中有書。本書書名為《零度分離》，內容就是一為23世紀虛構人物Adelia Seyfried撰寫的報導文學作品，書名也叫《零度分離》。另包含虛構的「出版社聲明」、「代序」、「正文」六篇和「附錄對談」，跟卷末對談。

如果把真實的伊格言跟麥田出版社的封面與版權頁、真實的序文與對談抹去，僅存內文，那麼它同樣構成了一本的完整的書。這種完整建構出一本書的後設手法，有打破真實與虛構藩籬的作用，已不多見，而內容更是精彩。

文學技術上，六篇正文是虛構人物Adelia Seyfried採訪六個人物的報導。所有報導都必然由採訪者的觀點出發，來提問、對談，藉以組合受訪者的生命經驗，並書寫成一個故事。這本身是一層書寫者的介入。但Adelia Seyfried的思想態度與作風，是伊格言虛構出來的。所以書中的敘事採取報導模式，由報導者與受訪者的第一人稱所構成。但這個第一人稱敘事的組合，卻是有限制的。

一般小說無論是第一人稱視角或第三人稱視角，必然採取所謂上帝視角的模式，由真實作者設想全書結構，然後編排故事情節。但《零度分離》複雜的地方是，伊格言得先建構出Adelia Seyfried的人格與特性，然後透過Adelia Seyfried去提問、論述受訪者的狀態。

採訪者看到的只是受訪者的人生片段，有許多沒問或沒呈現的東西，採訪者並不知道，伊格言也沒有寫出來。在資訊、細節方面，無法如一般第三人稱或第一人稱那樣自由地呈現所謂內心戲、受訪者的身心狀態。採訪者Adelia Seyfried的想法或個人生活，同樣不會直接出現在六篇正文中。

這個特殊限制，一如讀者正在讀六篇採訪稿，記者即使透過提問或評論顯露自己的心態價值，也都是片面。而記者所知的受訪者也是片面。在這個不自由的狀態下，伊格言必須單純透過採訪的呈現，引導讀者進入角色及故事本身。而故事分成六個人和「類人」的故事，發生在200年後的未來世界。

伊格言｜Photo Credit: 馬子涵

在200年後的世界，人類透過「類神經生物技術」，以基因植入、夢境機器、藥物的化學作用等技術改變大腦，成為「類人」。人跟「類人」產生了許多價值與道德衝突，而仿生的AI技術也出現了生命。透過六篇故事，伊格言藉Adelia Seyfried的目光，探討未來科技對人類生命歷程可能造成的衝擊，這些衝擊僅是一個更宏大的虛擬世界的一小塊切面，讀者僅能由Adelia Seyfried的陳述，窺知一二。

這在技術呈現上，最難的地方，就是透過那「片面」的狹小視角，來說出合理精彩又動人的敘事。這比單純用第一或第三人稱，在一個框架下說故事要難得多。等於是六個故事本身在個別小框架下，然後在其上有一個伊格言設想的宏大框架。

為什麼要採取這種奇怪的寫法？伊格言這麼說：

「有兩個重要的因素影響了我。第一是馬奎斯的《異鄉客》。馬奎斯在《異鄉客》中採取了一種回歸人類原始『說故事』的方式，一種『採訪者親身涉入事件的非正式採訪』的方式。馬奎斯當過記者，他透過這樣的方式，讓故事線索人物話語等資訊，都產生於一種親近感與私密感。

我認為這正類似古代部落，我們人類先祖們在營火前講述各種見識過的事物，構成故事，並順帶傳遞資訊、傳遞價值判斷。而當我想這樣『夾敘夾議』時，就牽涉到第二個重要因素：米蘭昆德拉。他也是個樂於夾敘夾議的小說大師。《零度分離》選擇透過敘事者Adelia Seyfried來評議、陳述200年後文明世界的片段與價值。這在表現上比較新鮮、有挑戰度，同時也可以順勢將知性跟感性融為一體。

這會產生什麼效果？我借用艾西莫夫『心理史學』（Psychohistory）的概念，建構200年後的未來世界，試圖由現在的狀況，推斷未來可能發展出的人類歷史。我認為，我們正面對著某種奇特的、由大數據運算所支撐（因此相對可信和科學）的宿命論。在這個設想下，我需要某些精彩曲折的、足以召喚人心底層深情的故事情節，以及一位適切的敘述者互相配合，以拉出這樣『從未來回望人類文明史』的縱深。這就是《零度分離》那位神秘作者Adelia Seyfried的由來。」

伊格言｜Photo Credit: 馬子涵

伊格言的意思是，在科幻小說的文化中，作者常需要事先書寫明白宏大的科幻世界的背景、體系。而各類精密的設計、想像，都常會干擾「主敘事」的節奏。但當敘事是由Adelia Seyfried所進行的時候，他本來就是200年後，習慣那些科技設定的人。所以他無須解釋一些既定的虛構事實與細節，只需要透過跟受訪者對談的方式，自然而然去講受訪者的故事，並評述受訪者故事可以帶給讀者的啟發與價值。

這樣便可以透過採訪稿的形式，讓一般科幻小說比較難傳達、較有隔閡的感性要素，直接傳達給讀者，而不需要非得在主敘述外還得先思考、理解一定數量文字的科幻設定。科幻設定本身是知性的，故事是感性的。在拿捏上，伊格言覺得自己做出滿意的作品。

六個故事大致分為兩類主題：

〈來自夢境的暗殺者〉、〈夢境播放器AI反人類叛變事件〉兩篇，透過未來科技的影響，探討人的肉體跟意識之間的關係、AI是否能被叫做生命的法律與道德問題，以及透過夢境機器的效果誘導殺人，是否違反道德？

而〈再說一次我愛你〉、〈二階堂雅紀虛擬偶像詐騙事件〉、〈餘生〉則是探討未來科技影響人類肉體與心理時，人如何面對愛情的改變。愛情是否來自於神經感染或藥物的影響，而大腦被改造後，愛如何被影響，又會如何傳達？

另一篇相對獨立的〈霧中燈火〉以未來邪教的故事，探究人在200年後的未來，如何面對科學挑戰靈魂與意識的狀況。而背後蘊含著哲學跟宗教的主題。

「噬夢人宇宙」

其實所有命題都直接相關於伊格言2010年的小說《噬夢人》。那是一部典型有科幻世界設定的大敘事小說，而《零度分離》僅是伊格言建構的「噬夢人宇宙」的一部分。一本書能呈現的必然有限，書中小小的一個科幻設定，例如「夢境機器」可以帶出來的道德爭議就有許多可能。而伊格言就在〈來自夢境的暗殺者〉處理其中一個可能。

六個故事都分別可以對應到「噬夢人宇宙」，就像是「噬夢人宇宙」當中的六個小小的個體，個別精彩的生命故事。那類似《星際大戰》系列中的《俠盜一號》，一群帝國外的邊緣人有自己的故事與情感。他們不會出現在星戰九部曲中，但他們依舊活在「星戰世界」中。

《零度分離》就像是《噬夢人》的外傳，而且對於議題的設想與討論可說更細緻。但在刻意選用的受限制、較有層次的文學技巧下，許多可延伸的設想、命題，都不會在採訪內被探討解決，讀者可自行代入答案。這讓人看得心癢難煞，我對此向他請教細節的推演與可能。

伊格言看我提問的點都針對寫作技術的變化，與設定的延伸。他反過來問我：「有一點你沒提到。你不覺得《零度分離》寫得很煽情嗎？」

伊格言｜Photo Credit: 馬子涵

此話怎講？伊格言認為：「你彷彿對那些故事中的情感有些麻木。但很多讀者都認為這本書寫得很煽情。不少讀者讀到〈再說一次我愛你〉最後女科學家說出『我愛你』時，還忍不住掉淚。『豆瓣』上也有讀者說，比起我先此的科幻小說，這本的重心太偏向情感，科幻性反而較弱。為這本書寫書評的作家蔣亞妮也說這本書『抒情得無可救藥』。

一般科幻讀者都比較喜歡知性的部分，科幻小說很多都是極盡科幻設定地想像那完整細膩的框架。但我寫的是小說，並沒有特別偏重文類。我本來就是寫純文學的，《零度分離》裡面我讓知性跟感情融為一體，在技術比重上，應該合理出現和編排的位置，我就給予適當的處理，寫起來很具挑戰性。

可以說《零度分離》是我作家生涯目前為止的代表作之一。像你這樣喜歡知性、喜歡科幻想像的讀者可以從這些設定的延伸來獲得滿足；而喜歡感性的讀者，依舊可以從中獲得故事本身的快感和感動。」

但正因為那些漂亮的科幻設定有很多衍生的可能，也有種書好像還沒結束的感覺。且因為Adelia Seyfried的身分相當神秘，不免讓人覺得，以報導文學虛構成書的設定，產生海明威短篇小說「冰山」式的、無法一窺全貌的遺憾感。那怎麼不乾脆一次寫成30萬字清楚交代就好？

伊格言說：「因為《零度分離》結構上的組合，在每個層面上都可以滿足讀者。我的預期是，書中第一篇的序文與最後的對談，或許會讓偏好感性的讀者覺得疑惑，但另一方面卻也滿足了知性讀者對於書中完整科幻設定的需求。

朱嘉漢和韓松其實都認為《零度分離》在形塑一個神話的概念；而書裡最後的附錄對談，對於200年後的歷史、靈魂與宗教、意識與大腦在科技影像下的狀態，都有所談述。那反過來也補足了看似沒交代的部分，使全書的結構圓滿。我原本的設想就是，讓有不同偏好的讀者都可以從不同的地方找到滿足點，可以說是各取所需。如果覺得還講得不夠，那就等我寫下一本書吧。反正噬夢人宇宙本來就還沒結束。」

所以《零度分離》會是「噬夢人宇宙」下一部作品的前導？伊格言不置可否。接下來要寫的，他已有想法，但也要動筆才知道。

伊格言說：「從剛剛聽你問問題到現在，感覺你自己也認同在文學技術上，《零度分離》展現的複雜度跟難度都比較高。整體來說，完整度、精緻度，以及層次都更好。當然啦，我到這個歲數了，我也會想過：我的創作顛峰是否就會落在此刻的《零度分離》？以後會走下坡嗎？

坦白講我不知道，我只能說，目前我並沒有江郎才盡的感覺，我還大概知道要寫什麼──雖然我未必能說『我清楚知道要寫什麼』。我認為這很正常，法國作家韋勒貝克就曾提到，創作就是『屈服於那些神秘而不可知的訊息』。如果有一天我已知道得非常非常清楚，那或許也代表我走下坡了。」

作者都這麼說了，《零度分離》留下的懸念，讀者在書中沒得到的滿足感，在伊格言的下一本作品應該就能找到答案。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航