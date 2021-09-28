氣候變遷下的冰島大選：女性議員佔47.6％傲視歐洲，環保綠黨總理卻無法連任？

文：吳宗宜

女性議員差點過半，冰島離創造歷史臨門一腳

冰島在9月25日的國會大選的結果顯示，冰島已成為歐洲首個女性議員在國會佔半數的國家，但重新計票的結果，卻讓人空歡喜一場。

最初的選票統計顯示，冰島國會（Althing）的63席中，女性當選33席，佔52％，但幾小時後，冰島西部選區的重新計票改變了大選結果，女性僅當選30席、佔47.6％。

儘管如此，國會有近48％是女性議員的比例，仍是世界少見。目前歐洲僅有少數幾個國家的女性立法者佔超過40％，第二高的歐洲國家是瑞典，國會中女性議員佔47％。

根據各國議會的統計，前世界上僅有五個國家的女性席次在國會佔多數，盧安達的女性議員佔眾議院的61％、古巴則以53％位居第二、尼加拉瓜有51％，墨西哥和阿拉伯聯合大公國皆為50％。

冰島長期以來一直是世界性別平等和婦女權利的先驅，在過去12年世界經濟論壇（World Economic Forum）最平等國家的排名中一直名列前茅。與其他國家不同，雖然冰島某些政黨有要求女性候選人的最低比例，但選舉制度中，並沒有女性比例的法定保障名額。

冰島在1980年成為第一個選舉女性擔任總統的國家，2018年制定了一項開創性的性別平等薪資法，要求雇主有責任證明他們向男性和女性支付相同的工資；冰島第一部關於男女同酬的法律可以追溯到1961年，為男性和女性提供相同的育嬰假。

雖然重新計票後，冰島的女性議員席次並未過半，但仍是歐洲政治性別平等一大創舉。政治學教授哈達森（Olafur Hardarson）告訴RUV廣播公司：「女性的勝利仍是這次選舉的重要看點。」

聯合政府鬆動？總理能否續任成疑

這次的選舉結果，恐將影響冰島現任總理雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdottir）是否能繼續領導現有的執政聯盟。由於一系列醜聞和對政客的不信任加深，冰島在2007年至2017年期間舉行了5次選舉，在經歷了10年的政治危機後，雅各斯多提爾領導的3黨聯合政府帶給冰島4年的穩定政府。

此3黨分別是「左翼綠色運動」（Left-Green Movement）、保守派的「獨立黨」（Independence Party），以及中間偏右的「進步黨」（Progressive Party），這3個政黨已確定取得63席國會中的37席，比選前的35席增加2席。

然而雖然現任政府可望贏得明確的國會多數席次，但由雅各斯多提爾領導的左翼綠色運動在此次選舉中失去3席，僅獲得8席，這使得雅各斯多提爾能否繼續擔任總理、甚至聯盟關係能否繼續存在，都產生了變數。

雅各斯多提爾表示：「我們將看看聯合政府夥伴的動向再決定如何做下一步，我知道結果將會很複雜，要籌組新政府困難很多。」

這次最大的贏家是進步黨，在國會的席次一舉增加5席，成為13席，將取代左翼綠色運動，成為冰島第二大黨，不過進步黨黨魁強納森（SigurdurIngi Johannsson）則拒絕說明，是否考慮和最大黨獨立黨組成兩黨聯合政府：「我將在選舉結果更明確時，再評論任何可能的合作方式。」

獨立黨仍將是最大黨，在這次大選席次維持16席，是最有可能取代綠黨執政的政黨，冰島前外交部長、現任財政部長、獨立黨黨魁本尼迪克特松（BjarniBenediktsson）表示：「這是個漂亮的數字（席次），是良好的開端。」而他的目標是奪取雅各斯多提爾的總理大位。

冰島大學的政治學家奧努多蒂爾（Eva Onnudottir）告訴法新社，目前的3黨聯合政府有可能決定繼續合作：「3個政府政黨的領導人都表示，如果他們在選舉後保持多數，他們自然會持續會晤。」

奧努多蒂爾也指出，聯合政府保持多數的唯一原因是因為右翼表現強勁，而左翼反而失去了支持：「左翼的綠黨會怎麼做？我們都在等著看。」

France24報導，政治學家柏格曼（Eirikur Bergmann ）也表示：「這個政府沒有明確的替代方案（其他明顯可能的聯合政府），如果垮台，那如何建立一個新的聯合政府將是一場混戰。」

有8個政黨在冰島本次大選中取得席次，由於政治比以往任何時候都更加分裂，組建新聯合政府的過程可能比過去更加複雜。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

氣候變遷成政策論辯焦點

冰島現任總理雅各斯多提爾相當受歡迎，在她的4年任期內，引入了累進所得稅制度、增加了社會住宅的預算，並延長了父母雙方的育嬰假，她在處理COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情上也獲得讚賞，讓這個擁有36萬人口的國家中只有33人死亡。

但雅各斯多提爾領導的左翼綠色運動的支持度卻持續低迷，僅有10％到12％的支持率，她也不得不做出讓步以維繫她的聯合政府，先前她曾表示如果重新掌權，「綠黨將專注於讓經濟更加環保、永續的巨大挑戰，以及採取更激進的措施以應對氣候危機。」包括在冰島中部建立一個國家公園。

在經歷了異常溫暖的夏季和一場由全球暖化大辯論的競選後，氣候變遷顯然已成為冰島的首要議題。

冰島議會的各黨都承認，全球暖化是冰島首當其衝的要務，但他們對於冰島是否應該採取更立即的行動來遏制氣候變遷，或者將其作為經濟增長的機會加以利用（冰川融化和天氣變暖，為冰島的觀光及農業等產業帶來了收益），無法達成共識。

民意調查顯示，民眾對左翼政黨的支持，大都是針對其承諾將冰島的減碳量超過在《巴黎氣候協定》中承諾的數量，預計帶領冰島在2040年實現碳中和，比大多數其他歐洲國家提前10年。

冰島環境部長古蒙德（Guðmundur Ingi Guðbrandsson）告訴美聯社，正是由於冰島小型的經濟規模，該國可以更大膽地推行雄心勃勃的氣候政策方面，「小有利於改變」，並強調冰島比挪威以外的任何其他國家，更快轉向使用電動車。

由於建造了大型水力發電廠，冰島有充足的能源供應其36萬人口及煉鋁廠等能源密集型產業。冰島的主要政黨中，只有3個承諾停止建設、擴大能源密集型產業建立新工廠，包括過去幾年投入的採集加密貨幣產業，其他政黨則不同意。

冰島中間黨（Midflokkurinn）黨魁岡勞森 （Sigmundur David Gunnlaugsson） 便表示，支持冰島擁有更多能源密集型產業，因為在這是使用可再生能源而不是化石燃料：「如果一家煉鋁廠從冰島遷往中國，其溫室氣體排放量將增加近10倍，冰島增加能源密集產業對地球有益，同時也會提高我們的生活水準。」

新創的社會黨（Socialist Party）稱可以給每個有能力和想要工作的人種樹的工作，反建制派的「海盜黨」（Pirate Party）希望推動素食飲食，右翼改革黨（Vidreisn）則宣布，他們若執政將宣布氣候緊急狀態。

許多左派和右派政黨也稱，希望提高政府對農民的補貼，以增加蔬菜、減少肉類的產量，幫助想要減少牲畜的農民可以通過種樹來彌補經濟損失。

美聯社報導，冰島的一位大麥農民岡拿森（Hermann Gunnarsson）表示，氣溫升高是擴大當地農產產量的機會：「氣候變遷是雙面的，但談論氣候變遷最多的政客卻不敢談論其好處。」他指出，今年的收成是有史以來最好的，如果夏季溫暖的趨勢繼續下去，他現在種植的用來餵養牲畜的大麥，可能會以更好的價格出售給釀酒商和麵包師。

今年夏季冰島異常溫暖，從6月到8月，冰島有59天的氣溫超過攝氏20度，首都雷克雅維克的郊區發生了森林大火；近年來，冰島也因為大雨發生土石流。

冰島的氣溫上升也使該島的景觀發生了巨大變化，根據今年冰島氣象局（Icelandic Met Office）的報告，在過去的20年中，該島的冰川覆蓋面積減少了800平方公里，大約相當於紐約市的面積。

然而這對冰島透過冰川伏流供電的水壩來說是一個好消息，預計未來幾十年冰川融化，將使流域飽和並增加水壩的蓄水量，國有國家能源公司Landsvirkjun的報告稱，由於冰川融化加劇，能源產能將增長約8％，預計將在2050年左右達到峰值。

各政黨對未來是否將國家豐富的能源，用於經濟增長或綠色解決的議題上存在分歧。美聯社報導，冰島環保運動主義者提娜（Tinna Hallgrimsdottir）強調，氣候變遷的短期利益對無法永續發展的未來毫無意義：「花俏的承諾是不夠的，我們必須看到一個真正的行動計劃。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範