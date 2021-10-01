小米可能不會監控，但中共會，未來也難逃「華為模式」遭到歐美封殺

《路透社》報導指出，立陶宛國家網絡安全中心（National Cyber Security Centre）於9月21日查出中國小米（Xiaomi）手機，將自動審查屏蔽「西藏自由」、「台獨萬歲」或「民主運動」等字詞，雖可經手動關閉，但卻可從遠端開啟。

而立陶宛國防部副部長Margiris Abukevicius在介紹國安報告時強調：「我們的建議是不要購買新的中國手機，並儘快丟棄（get rid of）已經購買的手機」。

小米立刻發布聲明表示，手機不會審查與用戶間的通訊，而從未也永遠不會限制、阻止手機用戶的任何行為，其包含：搜索、通話以及網頁瀏覽等，並宣稱將會盡力尊重保護用戶權益。

小米公司不會監控，但中國政府可能會

中國今（2021）年經濟復甦不如預期，而自疫情後中、小企業受到嚴重打擊，在消費市場衰退下，又遇美國大量印鈔票（量化寬鬆）導致原物料大幅上漲，許多小商家不堪負荷面臨倒閉。

過去中國一貫大外宣遇到嚴重挑戰，隨著許多自媒體透過社群平台凸顯出其國內疲弊狀態，一再挑戰中共的領導權威。媒體人及政治、經濟學學者何清漣出版《紅色滲透：中國媒體全球擴張的真相》談到中國自2009年投入人民幣450億元（新台幣1.9兆元），向全球進行媒體滲透宣傳。

此種模式鎖定數百家全球華文媒體機構、上千所中文學校以及數萬海外僑胞團體，影響各地華人思想，好聽是凝聚彼此向心力，不好則是統戰工作，藉此爭奪西方話語權，甚至影響該國政治氛圍。

隨著美國總統川普上台後，改變過往對中國一貫的綏靖政策，發動中美貿易戰、匯率戰藉以箝制其發展，隨著今年疫情後復甦遇挫，中國受到了極大衝擊，為了防止當局政權動搖，北京展開一系列的維穩、權的行動。

根據中國媒體報導，2019年有165家上市公司易主，其中26.67%被國企收編，而2020年僅上半年就有112家上市企業遭收購，其中國企入主比例更超過4成，「國進民退」（民營轉國營）的速度有加快的趨勢。

除了馬雲掌管阿里巴巴（Alibaba）集團遭到整肅外，騰訊（Tencent Holdings ）、滴滴（Didi）、美團、京東和短視頻應用運營商快手都遭到監管，扼殺網路、通訊業者明確，進一步將發展重心由網路通訊轉為科技製造，除了打擊財團、富豪外，更要收緊民間輿論穩定政權。

而在各大科技巨頭，紛紛遭到罰款、監管的情況下，中國以國企入股、換股和指定董事長之方式獲得掌控權；而此情況將隨著中國經濟衰退越烈，控制也將更劇，儘管小米聲稱不會對用戶進行控制，但也無法保證未來中國官方故技重施掌控小米，到時又如何能反抗？

買媒體已經落伍，要掌控硬體、平台才能搶話語權

網路已大幅取代電視、報紙、雜誌等傳統大眾傳播，成為當前人們主要的溝通的管道，自2004年以來，社群媒體興起後就成為各大訊息的出海口。

無論推特（Twitter）、臉書（Facebook）、Snapchat以及Twitch都成為凝聚、傳散民意的工具，自從美國總統川普（Donald Trump）透過社群成功召喚選民將自己推上總統位，社群對政治的意涵已經不言而喻。

社群媒體不像是傳統媒體廣告，稍縱即逝；而是不間斷的內容讓閱聽大眾不自覺地被習慣、記憶甚至說服，因此各國的政治人物、政府更重視透過社群、建立形象及宣傳理念。

當歐、美各國逐漸對中國築起圍堵後，過去買媒體、辦學校以及數萬海外僑胞團體的活動宣傳已漸漸失效，而中國近年以社群網路（抖音）著手、再利用製造業（華為、中興）作為籌碼，軟、硬體兼施粉飾中國形象。

其中各國如火如荼建設5G通訊設備時，北京扶持中國企業華為、中興電信設備商前進各國，打造5G上、中、下產業鏈，除了能夠擴張中國製造業影響力外，更能進一步做到訊息的管控，達到一石二鳥的目的。

不過卻在美國聯邦通訊委員會（FCC）於2019年出具報告時嘎然而止，報告指出因為構成美國安全風險，因此禁止補貼購買華為、中興的電信設備；去（2020）年再開鍘，FCC委員在一致通過命令電信營運商棄用華為設備，並展開研究是否完全終止「中國電信」（China Telecom）在美國營運的許可。

如今小米在華為遇挫後，站穩中國市場並成功搶下歐洲市佔，今年第二季登上全球第二大手機品牌。小米創辦人兼執行長雷軍發下豪語：「這代表全球買手機的消費者中，每6個人至少一個人買的是小米手機，下一個目標是在三年內拿下全球第一」。

據市調機構Strategy Analytics今年8月統計，小米在出貨量為1270萬支，年增67.1%，在歐洲市場中市佔率已高達25.3%，首度超越三星和蘋果。如此驚人的成績，已讓歐美各國感到危機，立陶宛已率先發難直指小米手機，有監控用戶訊息的風險，這訊息表示小米問題已經從商業問題轉為政治問題。

中國身陷經濟衰退和維穩、維權的兩難之中，北京當局企圖以科技製造振興經濟時，其企業所生產的商品卻又無法取信於世界各國，而小米近年的成功，也會帶來衰敗，在可見的未來將循華為模式，重蹈覆轍遭到歐美封殺。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航