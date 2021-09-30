《日本建築大師解剖圖鑑》：一窺日本建築的特色，與建築家之間的師承流派關係

文：二村 悟（Satoru Nimura）

都市計畫也做得有聲有色的法式風格好手——山口半六

為人「豁達灑脫」好相處

《日本博士全傳》評論山口是一名彬彬有禮、待人不分貴賤的知識份子。伊東忠太憶起山口曾表示「我在大學聽聞他個性灑脫、溫和爽朗，個子很高，總是一派氣定神閒，風評非常好」。中村達太郎認為山口應該是入住自身名下洋樓的建築師先驅，河合浩藏則形容山口聰明過人。

Photo Credit: 台灣東販

法式風格的兵庫縣公館

這是一座法國文藝復興樣式的官廳建築，現為國登錄有形文化財。原為磚造三層樓建築，後來經過翻修，現在部分結構已換成鋼筋混凝土造。屋頂於第二次世界大戰時毀損，長久以來皆呈梯形，目前已修復至原始狀態。

Photo Credit: 台灣東販 這是山口在非公職身分時期所留下的唯一現存作品。山口本人在明治35年（1902年）竣工前便已過世，而成為遺作。

在當時以喬賽亞・康德為中心的英系，以及妻木等人所主導的德系設計席捲日本建築界的情況下，山口是極少數熱愛法式風格的建築師，由他所設計的帝國大學理科大學本館（明治21年）採用文藝復興樣式。山口留學歸國後，曾於三菱公司服務，接著轉往文部省任職，負責日本各地的尋常師範學校建設，經手過許多學校建築。此外，他比一般工部大學校畢業生更見長於都市計畫，這是因為他曾在巴黎中央理工學院攻讀自來水、道路、水路等土木相關課程的緣故。

安政5年 8月23日生於島根縣松江市，乃松江藩士之子

明治4年 進入大學南校（後來的東京大學）就讀

明治9年 6月以第二屆文部省留學生的身分遠渡歐洲，11月於巴黎中央理工學院（École centrale Paris）展開學習

明治12年 8月於巴黎中央理工學院修畢建築學，成為巴黎高等師範學校職員，攻讀預備科，並於法籍建築師事務所進行實地研習。之後任職於製磚公司從事研究工作

明治14年 6月歸國

明治15年 1月進入郵便汽船三菱公司服務

明治18年 4月成為文部省雇員

明治19年 3月成為文部省書記官

明治20年 6月成為文部省三等技師，由內務省特聘擔任市區改正設計調査工作

明治25年 2月罹患流行性感冒辭去文部省職務（休職）

明治27年 擔任大阪‧桑原政工業事務所建築部長（下屬為設樂貞雄）

明治32年 開設工學博士山口半六建築事務所（負責人兼所長代理：設樂貞雄、職員：木下益治郎）

明治33年 受聘負責長崎市市地重劃‧新市街計畫，8月23日於長崎市新市街計畫調査過程中昏迷、逝世

磚造學校建築「熊本大學五高紀念館本館・化學實驗場」

本館是與久留正道共同設計的，化學實驗場則由山口一手打造。兩棟皆為明治22年（1889年）竣工的學校建築，並與正門一起被指定為國家重要文化財。看過山口設計的化學實驗場就能清楚感受到，本館的設計應該也是由山口負責基本架構的。本館為雙層建築，化學實驗場則是平房，兩者皆為磚造。

Photo Credit: 台灣東販 哥哥宗義為日本銀行理事、弟弟銳之助則是京都帝國大學教授，三兄弟皆十分優秀。山口與久留在實作方面也是互相協助的好朋友。設樂既是設計第一代通天閣等建物的建築師，也可算是山口的弟子。附帶一提，山口的哀悼文則出自曾禰之手。

兵庫縣公館（原兵庫縣廳舍）／竣工：明治35年／所在地：神戶市中央區下山手通4-1

熊本大學五高紀念館‧化學實驗場（原第五高等中學，於明治27年改名為第五高等學校）／竣工：明治22年／所在地：熊本市中央區黑髪2-40-1

為和風開闢出新可能性之建築師——吉田五十八

針對「個體」加以培育的教育方式

吉田曾說建築不是透過課程傳授的，據聞他會閱覽學生還未臻完善的素描，明確指出有發展可能性的部分。藝大教授奥村昭雄回憶學生時代時表示，岡田捷五郎會找出學生的優異之處予以稱讚，一視同仁地施教，相對於此，吉田則是透過「尖錐般的批評」培育特別有潛能的「個體」。

Photo Credit: 台灣東販

吉田在山口蓬春紀念館對景觀眺望所下的功夫

畫家山口蓬春與吉田為東京美術學校的同學。山口於昭和23年（1948年）買下已蓋好的木造兩層樓日式房屋作為住家，並委託吉田進行翻修與畫室增建設計。此外，平成3年（1991年）整修為紀念館時，則由建築師大江匡負責操刀。

Photo Credit: 台灣東販 吉田在「近代數寄屋住宅與明朗性」（《建築與社會》昭和10年10月號）談到，顯露於傳統和風建築的建材相當多，為了讓視覺觀感流暢平順，提出將這些材料加以隱藏或乾脆拿掉的全新和風建築手法。

吉田五十八以數寄屋為中心進行日本傳統建築近代化的研究，畢生所經手的作品皆巧妙運用和風進行規劃設計。在延續自大正時代的分離派中陸續出現被稱為後期表現派的作品，而透過和風住宅來呈現此風格的代表性建築師就是吉田。接著，主要是從戰後，他亦開始著手挑戰透過鋼筋混凝土造來詮釋和風意象。在這之後，便逐步轉移至利用鋼筋混凝土結構打造神社寺院建築的時代，如中宮寺本堂等。

明治27年 12月19日生於東京日本橋

大正12年 東京美術學校圖案科畢業

大正14年 赴歐美留學

昭和16年 成為東京美術學校講師

昭和21年 升任東京美術學校教授

昭和24年 成為東京藝術大學教授

昭和27年 擔任外務省官廳建設準備委員，獲日本藝術院獎

昭和29年 成為日本藝術院會員

昭和36年 辭去東京藝術大學教授職務

昭和37年 獲頒東京藝術大學名譽教授

昭和38年 擔任皇居新宮殿造營顧問（～昭和43年）

昭和39年 獲頒文化勛章

昭和42年 獲建築業協會獎（大阪皇家飯店）

昭和43年 擔任最高法院競圖設計審查員

昭和47年 擔任日本劇場技術協會會長

昭和49年 3月24日逝世，追贈從三位勳一等瑞寶章

和風現代主義名作「諏訪市文化中心（ 原北澤會館）」

這是北澤工業股份有限公司的福利施設，為鋼筋混凝土造兩層樓、部分為三層樓的建物。平面構成以中庭劃分成劇場與會館兩個部分。這是以鋼筋混凝土造為基調的現代主義風格建築，並搭配和風元素加以呈現。

Photo Credit: 台灣東販 父親為太田胃散創始人太田信義，因在58歲得子，故將兒子取名為五十八。據說吉田之所以投入新型數寄屋的設計，是受到喜歡外包一些工作來做的父親的影響。他在藝大時期的老師為岡田信一郎。弟子則有設計兩國國技館的今里隆等，在建築界培育了許多後輩。

山口蓬春紀念館（原山口蓬春畫室）／竣工：昭和29年／所在地：神奈川縣三浦郡葉山町一色2320

諏訪市文化中心（原北澤會館）／竣工：昭和37年／所在地：長野縣諏訪市湖岸通5-1018-1

精通現代主義風格熱心建築保存運動——谷口吉郎

追求建築之美

四十年來與谷口於公於私都有交情的菊池重郎，憶起谷口的建築生涯曾表示，谷口在研究所時期撰寫的《希臘建築》（大澤築地書店）一書中所收錄的「申克爾古典主義建築」，是谷口就讀研究所以來不斷探求日式之美所譜出的思想結晶，也是大戰時期的精華。此外，戰後所興建的藤村紀念堂、東京國立博物館東洋館、日本學士院等建築，都是谷口在日本這塊土地所培養出來的現代日本建築美學之發揮與創造。

Photo Credit: 台灣東販

棟持柱為一大特色的東京國立博物館東洋館

東洋館為鋼骨鋼筋混凝土造搭配鋼筋混凝土造的建築，地上三樓、地下二樓。腹地相當具有歷史價值，是在慶應4年（1868年）戊辰戰爭中燒毀的東叡山寬永寺本坊之主要伽藍遺址。東京國立博物館本館後方的日本庭園就是源自舊時的本坊庭園。

Photo Credit: 台灣東販

谷口在昭和13年（1938年）至翌年9月1日第二次世界大戰開戰為止，以德國為中心遍訪歐洲，受此影響，其初期作品呈現出白色箱型與巨大玻璃窗的包浩斯風特色。谷口推動設立博物館明治村，也是一名實際參與明治建築保存的建築師。另外將陸軍技師田村鎮所設計的舊近衛師團司令部廳舍（明治43年），整修為東京國立近代美術館‧工藝館（昭和52年）的工程，也是由谷口一手負責。

明治37年 6月24日生於石川縣金澤市

大正14年 4月就讀東京帝國大學工學院建築學系

昭和3年 3月東京帝國大學畢業， 在伊東忠太指導下完成畢業設計「煉鋼廠」，就讀研究所，在佐野利器門下研究工廠建築

昭和5年 修畢東京帝國大學研究所課程，東京工業大學講師

昭和6年 5月擔任東京工業大學助教

昭和13年 成為外務省‧文部省特聘在外研究員，赴德國進行柏林日本大使館建設的技術性協商

昭和14年 遠赴歐洲期間，因第二次世界大戰開戰，搭乘逃難船經由美國歸國，停留德國時受到卡爾‧弗里德里希‧申克爾的影響

昭和18年 2月發表「關於建築物風壓之研究」取得工學博士，3月任東京工業大學教授（～昭和40年3月），離職後獲頒該校名譽教授

昭和31年 獲日本建築學會作品獎（秩父水泥第二工場）、每日出版文化獎（《修學院離宮》每日新聞社，昭和31年10月）

昭和36年 獲日本藝術院獎（東宮御所設計）

昭和39年 擔任博物館明治村館長（～昭和54年）

昭和40年 3月推動博物館明治村開業 許多明治建築毀於二次世界大戰空襲，倖免於難的建築也因地價飛漲或建築近代化而無情地遭到破壞，據悉這讓身為建築師的谷口非常遺憾。他因而投稿朝日新聞的「槍騎兵」欄，針對昭和15年的拆除事件寫下主旨為「鹿鳴館突然毀於一旦令我感到惋惜。不如打造一座明治博物館來予以保存」的文章，意欲保存明治建築的想法也愈發強烈。他在四高（舊制第四高等學校）的同學會上與名古屋鐵道公司的土川元夫商討此事，隨後在該公司的援助下，逐步設立明治村

昭和42年 設立谷口吉郎建築設計研究所股份有限公司，獲日本建築學會成就獎（明治村之明治建築的保存）

昭和43年 擔任文化廳文化財保護審議會委員

昭和48年 獲文化勛章（對日本近代建築發展之貢獻）

昭和54年 2月2日逝世

工廠建築名作「秩父水泥第二工場」

谷口的畢業製作是在伊東忠太指導下所完成的「煉鋼廠」，研究所時期在佐野利器門下研究工廠建築，出道作則是東京工業大學水力實驗室第一期工程，因此十分擅長工廠建築計畫。而谷口所設計的秩父水泥第二工場則是工廠建築名作。生產設備的配置由丹麥史密斯公司進行技術指導後才安排規劃，實施設計與監督管理則由日建設計工務擔綱負責[※]。

Photo Credit: 台灣東販 現代建築師谷口吉生為谷口吉郎之子。

[※]現在已由DOCOMOMO Japan遴選為日本現代運動建築（DOCOMOMO 20選）。

東京國立博物館東洋館／竣工：昭和43年／所在地：東京都台東區上野公園13-9

秩父水泥第二工場／竣工：昭和31年／所在地：埼玉縣秩父市大野原1800

承繼丹下主義的同時追求社會派建築——大谷幸夫

透過建築確立身而為人的尊嚴

大谷對於心存傲慢、從頭到尾總攬所有設計的做法引以為戒，主張應隨時留下可供新世代建築師一展身手的機會。他在金澤工業大學領取日本建築學會獎時指出「現在不應該決定或還不能做決定的事物，若被妄下定論時，就會限制未來豐富的可能性，此舉形同打壓，不得不慎」，闡述對未來應保留餘地的想法。

Photo Credit: 台灣東販

金澤工業大學北校地校區

大谷在設計時會先掌握建築與都市的關係，再將兩者的復興與發展連結起來進行思考。首先釐清都市應有的整體風貌，再根據其規模與方向來規劃各部分，乃大谷所採用的方法論。他在這個建案中，亦未確切擬定官方總體方案，而是串聯起各階段的計畫，加以補正，為校地的使用建立一套體系，貫徹從局部導向整體的方法論。

Photo Credit: 台灣東販

讓丹下健三在戰後一舉躍升為建築界龍頭的主要幾項建築計畫，大谷幾乎都有參與，他與淺田孝共同負責指導後進，既是丹下研究室的第一把交椅，也是丹下主義的正統接班人。另一方面，大谷相當反對高度經濟成長期對歷史建築物的破壞，也勇於針對小樽運河等歷史城鎮、街區、風景的保存發表意見，展現出屬於社會派建築師的一面。其作品風格特色為運用混凝土形塑力流，展現出穩固支撐著立基於大地的建築之姿。

大正13年 2月20日生於東京都港區

昭和21年 東京帝國大學第一工學院建築學系畢業，以該大學研究所特別研究生的身分加入丹下健三研究室

昭和26年 於丹下研究室進行研習

昭和35年 設立設計連合

昭和39年 成為東京大學都市工學系助理教授

昭和41年 設計國立京都國際會館

昭和42年 開設大谷研究室

昭和44年 設計川崎市河原町高層公營集合住宅社區

昭和46年 成為東京大學工學院都市工學系教授

昭和58年 擔任千葉大學工學院建築學系教授（兼任）

昭和59年 獲頒東京大學名譽教授

昭和62年 設計沖繩會議中心平成元年 自千葉大學退休平成9年 獲日本建築學會大獎

平成25年 1月2日逝世

完全包覆原有建築以進行保存的千葉市立美術館

這是一棟地上十二樓、地下三樓的建築，內含中央區公所。這座美術館也是眾所皆知採用新歷史建築保存方法的個案。當初新建美術館的預定地，存在著矢部又吉設計的舊川崎銀行千葉分行（昭和2年）。為了留下這棟建築，大谷提議用鞘堂方式，也就是將原有建物整個納入新建的建築裡，並具體實現。

Photo Credit: 台灣東販 丹下接下戰災復興院的委託，為擬定復興計畫，前往甫遭核爆摧毀化為焦土的廣島，就地搭建簡陋小屋，長期過著克難的生活。而大谷與淺田孝、石川允也隨之同行，參與調查工作。沖種郎則是同屬於丹下研究室的夥伴，亦為設計連合的共同設立者。

金澤工業大學北校地校區／竣工：昭和42 ～ 57年／所在地：石川縣野野市市扇丘7-1

千葉市美術館／竣工：平成7年／所在地：千葉縣千葉市中央區中央3-10-8

書籍介紹

本文摘錄自《日本建築大師解剖圖鑑：解讀建築大師們隱藏於著名建築的巧思》，台灣東販

作者：二村 悟（Satoru Nimura）

【作者介紹】

二村悟（Satoru Nimura），1972年生於靜岡縣，博士（工學）（東京大學），現為花野果有限公司董事長、專門学校ICS藝術學院兼任講師、日本大學生物資源科學部研究員・兼任講師、工學院大學綜合研究所客座研究員。

得獎紀錄：

O-CHA先鋒學術研究獎勵獎

第47屆SDA獎 Sign設計獎勵獎・九州地區特別獎

第5屆辻靜雄飲食文化獎等

【本書特色】

一起來認識締造日本建築歷史的63位偉大建築師，以及他們的代表作品吧！

日本的近現代建築擁有多種樣貌，且具有多元的用途，住宅、神社、辦公大樓、產業設施、交通設施等等，不同時代有著不同特色，值得我們細細品味。

本書依照建築大師所活躍的時代，依序從「明治」、「大正」、「昭和戰前」、「昭和戰後」介紹，共計四大章節，並透過插畫來圖解這些日本建築大師及其代表作品。

想要輕鬆了解近現代日本建築，卻不知從何開始的人，可以將本書當作入門書，在了解時代背景的同時，也能一窺日本建築的特色與建築家之間的師承流派關係。

Photo Credit: 台灣東販

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航